Nagelsmann est revenu sur cette décision controversée lors d’une interview d’après-match accordée à la ZDF, après s’être entretenu avec ses joueurs. Tout en reconnaissant les lacunes de l’Allemagne, il a insisté sur le fait que la décision d’annuler le but de Tah constituait une erreur majeure.

« Notre construction de jeu était très lente ; cela prenait une éternité pour faire circuler le ballon d’un côté à l’autre », a expliqué Nagelsmann. « À un moment donné, nous sommes passés à une approche plus directe, et là, oui, il était important d’envoyer des ballons précis dans la surface.

À un moment, nous alignions six ou sept joueurs de plus de 1,90 m sur la pelouse et nous avons obtenu 11 ou 12 corners. Nous avons fini par marquer sur l’un d’eux, mais l’arbitre a annulé le but, ce qui est un scandale. Je ne sais pas ce qu’il a vu. C’est une véritable farce.

« Mais c’est ainsi, il est inutile de s’attarder là-dessus. Nous devons tout de même parvenir à nous installer et à gérer le match dès le début, et à le mener différemment, ce que nous n’avons pas réussi à faire. »

Après avoir visionné un ralenti pendant l’interview, Nagelsmann a durci le ton : « Je le revois en ce moment même. Ce n’est pas seulement un scandale, c’est un scandale absolu. Ce n’est même pas, de loin, une faute. »