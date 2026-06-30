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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

Julian Nagelsmann a qualifié de « scandale » le but refusé à Jonathan Tah en sélection allemande et a perdu son sang-froid face à un journaliste après la défaite de l’Allemagne contre le Paraguay en Coupe du monde

J. Nagelsmann
Allemagne
J. Tah
Allemagne vs Paraguay
Paraguay
Coupe du monde

L'Allemagne a été éliminée de la Coupe du monde après avoir perdu aux tirs au but contre le Paraguay, à l'issue d'un match nul 1-1 après prolongation. Julian Nagelsmann a exprimé sa colère après l'annulation du but de Jonathan Tah en prolongation, qualifiant l'intervention du VAR de « scandale » avant de laisser éclater sa frustration lors d'une interview télévisée d'après-match.

  • La polémique autour de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) éclipse l’élimination de l’Allemagne.

    L’Allemagne a été éliminée dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde après avoir perdu 4-3 aux tirs au but face au Paraguay, à l’issue d’un match nul 1-1 après prolongation. Cette sortie prématurée accroît la pression sur le sélectionneur Nagelsmann.

    Le tournant du match est survenu en prolongation : Tah pensait avoir marqué, mais le VAR a annulé la réalisation après avoir jugé que Waldemar Anton avait commis une faute sur le gardien paraguayen Orlando Gill lors de l’action précédant le tir. Nagelsmann a vivement contesté cette décision, la qualifiant de « scandale ».

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    Nagelsmann dénonce le but refusé

    Nagelsmann est revenu sur cette décision controversée lors d’une interview d’après-match accordée à la ZDF, après s’être entretenu avec ses joueurs. Tout en reconnaissant les lacunes de l’Allemagne, il a insisté sur le fait que la décision d’annuler le but de Tah constituait une erreur majeure.

    « Notre construction de jeu était très lente ; cela prenait une éternité pour faire circuler le ballon d’un côté à l’autre », a expliqué Nagelsmann. « À un moment donné, nous sommes passés à une approche plus directe, et là, oui, il était important d’envoyer des ballons précis dans la surface.

    À un moment, nous alignions six ou sept joueurs de plus de 1,90 m sur la pelouse et nous avons obtenu 11 ou 12 corners. Nous avons fini par marquer sur l’un d’eux, mais l’arbitre a annulé le but, ce qui est un scandale. Je ne sais pas ce qu’il a vu. C’est une véritable farce.

    « Mais c’est ainsi, il est inutile de s’attarder là-dessus. Nous devons tout de même parvenir à nous installer et à gérer le match dès le début, et à le mener différemment, ce que nous n’avons pas réussi à faire. »

    Après avoir visionné un ralenti pendant l’interview, Nagelsmann a durci le ton : « Je le revois en ce moment même. Ce n’est pas seulement un scandale, c’est un scandale absolu. Ce n’est même pas, de loin, une faute. »

  • La frustration a atteint son paroxysme après l’élimination de l’Allemagne.

    L'interview s'est tendue lorsque Nagelsmann a été interrogé à plusieurs reprises sur le déclin de l'Allemagne, pourtant lancée par une victoire 7-1 contre Curaçao. Alors que les questions insistaient sur les lacunes tactiques de son équipe, le sélectionneur allemand a visiblement perdu patience.

    « Oui, comme je l’ai déjà dit, notre construction de jeu était tout simplement trop lente aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Oui, je viens de vous le dire. La construction de jeu était trop lente. Je l’ai déjà répété trois fois. »

  • Nagelsmann(C)Getty Images

    L'Allemagne doit tirer les enseignements de son élimination prématurée.

    L’aventure mondiale de l’Allemagne s’arrête net, laissant Nagelsmann et ses joueurs face à une longue période de réflexion après une élimination surprise dès les seizièmes de finale. L’heure sera désormais à l’analyse de cette sortie controversée et des prestations qui ont empêché l’un des favoris du tournoi de franchir le premier tour à élimination directe.

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