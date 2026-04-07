Julian Nagelsmann a décroché le téléphone : il semblerait qu'un accord ait été conclu entre le sélectionneur national et l'attaquant du VfB, Deniz Undav

Cette décision s'est apparemment avérée nécessaire, car la place d'Undav au sein de l'équipe de Nagelsmann faisait l'objet de vifs débats parmi les supporters et les experts. Avec 36 points en 39 matchs (23 buts, 13 passes décisives), cet avant-centre ambidextre est l'attaquant allemand le plus dangereux de cette saison. Nagelsmann ne considère toutefois pas Undav comme un candidat pour son onze de départ en Coupe du monde pour l'instant, mais a laissé entendre à plusieurs reprises qu'Undav devait se contenter du rôle de joker.

Undav, qui avait inscrit le but de la victoire en tant que remplaçant contre le Ghana à Stuttgart, a ensuite exprimé l'espoir de changer son statut en marquant d'autres buts dans la dernière ligne droite de la saison. Nagelsmann a rétorqué que cela était peu probable et qu'Undav ne faisait que se mettre la pression avec de telles déclarations.

L'ancien international Stefan Effenberg a alors critiqué cette attitude dans l'émission « Doppelpass » sur Sport1 : « On ne parle jamais ainsi d'un joueur de son équipe. On ne fait pas ça. On en discute en privé, mais pas en public. »

Cela n’aurait toutefois pas nui à la relation entre les deux hommes, qui serait « intacte et marquée par une grande franchise ».

Cela correspond à la déclaration d’Undav sur Sky après la défaite 0-2 de son équipe de Stuttgart contre le BVB ce week-end. Interrogé sur Nagelsmann, il a déclaré : « Je ne veux pas aborder ce sujet. C’est de l’histoire ancienne, tout va bien entre nous. »



