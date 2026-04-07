Il semblerait qu'il existe un accord tacite entre le sélectionneur national Julian Nagelsmann (38 ans) et l'attaquant Deniz Undav (29 ans) du VfB Stuttgart. Tous deux souhaitent mettre un terme au débat sur le rôle de l'attaquant au sein de l'équipe nationale allemande. C'est ce que rapporte le magazine Sport Bild.
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Julian Nagelsmann a décroché le téléphone : il semblerait qu'un accord ait été conclu entre le sélectionneur national et l'attaquant du VfB, Deniz Undav
Selon ces informations, Nagelsmann aurait appelé Undav le lendemain du match amical remporté 2-1 contre le Ghana la semaine précédente. Il s'agirait d'une « conversation conciliante » au cours de laquelle les deux hommes se seraient mis d'accord pour ne pas alimenter davantage, par leurs déclarations, le débat médiatique autour du rôle d'Undav.
Il ne fallait « pas ouvrir un nouveau dossier » ni « laisser place à la spéculation ».
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Deniz Undav : « Tout va bien entre nous »
Cette décision s'est apparemment avérée nécessaire, car la place d'Undav au sein de l'équipe de Nagelsmann faisait l'objet de vifs débats parmi les supporters et les experts. Avec 36 points en 39 matchs (23 buts, 13 passes décisives), cet avant-centre ambidextre est l'attaquant allemand le plus dangereux de cette saison. Nagelsmann ne considère toutefois pas Undav comme un candidat pour son onze de départ en Coupe du monde pour l'instant, mais a laissé entendre à plusieurs reprises qu'Undav devait se contenter du rôle de joker.
Undav, qui avait inscrit le but de la victoire en tant que remplaçant contre le Ghana à Stuttgart, a ensuite exprimé l'espoir de changer son statut en marquant d'autres buts dans la dernière ligne droite de la saison. Nagelsmann a rétorqué que cela était peu probable et qu'Undav ne faisait que se mettre la pression avec de telles déclarations.
L'ancien international Stefan Effenberg a alors critiqué cette attitude dans l'émission « Doppelpass » sur Sport1 : « On ne parle jamais ainsi d'un joueur de son équipe. On ne fait pas ça. On en discute en privé, mais pas en public. »
Cela n’aurait toutefois pas nui à la relation entre les deux hommes, qui serait « intacte et marquée par une grande franchise ».
Cela correspond à la déclaration d’Undav sur Sky après la défaite 0-2 de son équipe de Stuttgart contre le BVB ce week-end. Interrogé sur Nagelsmann, il a déclaré : « Je ne veux pas aborder ce sujet. C’est de l’histoire ancienne, tout va bien entre nous. »
Le bilan de Deniz Undav en équipe nationale allemande
Interventions 7 Sorties de plus de 90 minutes 0 Buts 4 Passes décisives 1