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Julian Alvarez « va rester » à l'Atlético de Madrid, le directeur démentant les rumeurs concernant Arsenal, Barcelone et le PSG
Alemany met fin aux rumeurs concernant son départ
Alemany s'est montré catégorique face aux rumeurs évoquant un départ d'Alvarez, et a notamment répondu aux informations faisant état d'un intérêt de la part du Paris Saint-Germain. « C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé avec Antoine [Griezmann]. Il a un contrat avec nous et il va rester avec nous », a déclaré Alemany à Movistar. « Julian a clairement indiqué qu’il était très heureux à l’Atlético, mais tout ce qu’il dit est mal interprété. Il lui reste quatre ans de contrat et nous espérons qu’il restera bien plus longtemps, voire qu’il le prolongera. Je ne vois aucune actualité concernant Julian. Il n’y a aucun problème ; c’est juste que les gens cherchent des choses là où il n’y en a pas. La véritable actualité, c’est qu’il réalise des performances extraordinaires. »
- AFP
Les prétendants en état d'alerte
Malgré la position ferme du club, la course pour Alvarez reste très disputée, Barcelone, Arsenal et Chelsea ayant tous manifesté leur intérêt par le passé. Ces clubs auraient été mis en alerte lorsque l'attaquant a admis qu'« on ne sait jamais » ce qui pourrait se passer concernant son avenir. Alemany a toutefois laissé entendre que ces propos avaient été sortis de leur contexte. Il a également choisi d’ignorer les distractions provenant d’autres camps, notamment les commentaires du président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui a déclaré à SER Catalunya qu’Alvarez était un « excellent joueur » qui s’intégrerait bien au système du Barça, à condition qu’il se montre disposé à rejoindre le club à un « prix raisonnable » sans que cela ne coûte une fortune. « Je ne parle pas des autres clubs, seulement de l’Atlético, et chacun est responsable de ce qu’il dit », a fait remarquer le directeur, reflétant ainsi la volonté du club de se concentrer sur sa stabilité interne.
Griezmann refuse de rejoindre la MLS
La position d'Alemany concernant l'avenir d'Alvarez fait écho à son point de vue sur le départ d'Antoine Griezmann. L'attaquant français avait été pressenti pour rejoindre en cours de saison le club de MLS d'Orlando City, mais il a choisi de terminer la saison avec le club espagnol, qui vise la victoire en Copa del Rey.
Malgré les rumeurs d'un départ imminent, Alemany a insisté sur le fait que Griezmann irait jusqu'au bout de son contrat avec le club, déclarant : « Cette question relève de la spéculation. Antoine a encore deux saisons devant lui, il est concentré sur ce qui l'attend et ses performances sont très bonnes. Nous pensons qu'il va nous aider dans ce qui nous attend. Le reste n'est que spéculation. »
- Getty Images Sport
Quelle sera la prochaine étape pour l'Atlético ?
L'Atlético occupe actuellement la troisième place de la Liga et est en bonne voie pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, après avoir battu Tottenham 5-2 lors du match aller des huitièmes de finale. Les deux équipes s'affronteront mercredi à Londres pour le match retour.
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