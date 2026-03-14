Julian Alvarez « va rester » à l'Atlético de Madrid, le directeur démentant les rumeurs concernant Arsenal, Barcelone et le PSG

La position d'Alemany concernant l'avenir d'Alvarez fait écho à son point de vue sur le départ d'Antoine Griezmann. L'attaquant français avait été pressenti pour rejoindre en cours de saison le club de MLS d'Orlando City, mais il a choisi de terminer la saison avec le club espagnol, qui vise la victoire en Copa del Rey.

Malgré les rumeurs d'un départ imminent, Alemany a insisté sur le fait que Griezmann irait jusqu'au bout de son contrat avec le club, déclarant : « Cette question relève de la spéculation. Antoine a encore deux saisons devant lui, il est concentré sur ce qui l'attend et ses performances sont très bonnes. Nous pensons qu'il va nous aider dans ce qui nous attend. Le reste n'est que spéculation. »