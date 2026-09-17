Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Julian Alvarez sur le point de se séparer de son agent de longue date après une rupture avec l’Atlético de Madrid et le chaos autour d’un transfert au FC Barcelone

J. Alvarez
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga

Julián Álvarez serait prêt à opérer un changement majeur dans son entourage après un mercato estival chaotique qui a tendu sa relation avec l’Atlético de Madrid. L’attaquant argentin envisagerait de se séparer de son représentant de longue date alors qu’il cherche à tourner la page après une période de fortes tensions en dehors du terrain.

  • Les tensions explosent après le feuilleton de l’été

    Les retombées du long feuilleton du transfert impliquant Alvarez commencent à se traduire par d’importants changements en coulisses. Selon des informations d’Onda Cero, l’international argentin envisage sérieusement de se séparer de son agent de longue date, Fernando Hidalgo. Hidalgo représente l’attaquant depuis le début de sa carrière, mais les récentes tensions entre le joueur, l’Atletico Madrid et le prétendant potentiel Barcelone auraient brisé le lien de confiance entre les deux parties.

    Alvarez aurait déjà eu des discussions préliminaires avec The Elegant Game, une agence dirigée par l’ancien joueur du Paris Saint-Germain Javier Pastore. L’agence représente déjà le proche ami d’Alvarez et son coéquipier en sélection Enzo Fernandez, ce qui pourrait offrir une transition en douceur à l’attaquant.

    • Publicité
  • FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

    La direction de l’Atlético rejette la faute sur la représentation

    Au Metropolitano, la direction n’a pas hésité à pointer du doigt la représentation actuelle d’Alvarez. Le club estime que la confusion autour d’un possible transfert à Barcelone et les frictions qui ont suivi pendant les négociations contractuelles ont été aggravées par des influences extérieures. Le directeur général de l’Atletico de Madrid, Miguel Angel Gil Marin, s’est montré particulièrement virulent sur la situation, exprimant son inquiétude quant à la manière dont le joueur était entouré au plus fort de la folie du marché des transfertsJulian Alvarez envisage de se séparer de l’agent Fernando Hidalgo après un été de tensions impliquant l’Atletico de Madrid et Barcelone.

    S’exprimant sur le sujet, le dirigeant de l’Atletico n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’état mental du joueur et du rôle joué par son entourage. Gil Marin a déclaré : « Julian va vraiment mal. Certaines personnes se sont donné pour mission de le tromper, de le désorienter. »

  • La pression de l’entourage du joueur

    Alvarez est actuellement plongé dans une grave crise à l’Atletico Madrid, sa relation avec les supporters du club ayant atteint un point de rupture. Malgré une arrivée accompagnée de grandes attentes, l’attaquant argentin a récemment été copieusement hué et sifflé par les supporters après son désir apparent de chercher un départ. Son langage corporel tendu, son mécontentement visible sur le terrain et son habitude de foncer directement dans le tunnel après avoir été laissé sur le banc ont créé d’importantes tensions au sein de l’effectif, laissant à l’entraîneur Diego Simeone un immense défi tactique et émotionnel pour réintégrer l’attaquant.

    Aucune décision définitive n’a encore été prise, mais Mundo Deportivo rapporte que les proches d’Alvarez poussent l’international argentin à changer depuis un certain temps, estimant que Hidalgo a mal géré la carrière de l’attaquant et ses affaires en dehors des terrains durant une période tumultueuse.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Manque d’impact avant le derby crucial de Madrid

    Alvarez a eu du mal à obtenir du temps de jeu dans ce contexte d'incertitude persistante, ne faisant jusque-là que trois apparitions toutes compétitions confondues avec l'Atletico Madrid cette saison. La seule contribution directe de l'Argentin à un but durant cette période creuse est survenue en Ligue des champions, où il a délivré une unique passe décisive lors d'une défaite 2-1 contre Liverpool.

    Ce feuilleton en dehors des terrains intervient à un moment délicat, alors que l'Atletico s'apprête à recevoir son grand rival, le Real Madrid, dans le derby de dimanche. L'équipe de Simeone occupe actuellement la troisième place de la Liga avec 13 points, à seulement deux longueurs du Real Madrid, deuxième, alors qu'elle cherche à réduire l'écart avec son voisin de la capitale.

LaLiga
FC Séville crest
FC Séville
SEV
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
LaLiga
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA