Les retombées du long feuilleton du transfert impliquant Alvarez commencent à se traduire par d’importants changements en coulisses. Selon des informations d’Onda Cero, l’international argentin envisage sérieusement de se séparer de son agent de longue date, Fernando Hidalgo. Hidalgo représente l’attaquant depuis le début de sa carrière, mais les récentes tensions entre le joueur, l’Atletico Madrid et le prétendant potentiel Barcelone auraient brisé le lien de confiance entre les deux parties.

Alvarez aurait déjà eu des discussions préliminaires avec The Elegant Game, une agence dirigée par l’ancien joueur du Paris Saint-Germain Javier Pastore. L’agence représente déjà le proche ami d’Alvarez et son coéquipier en sélection Enzo Fernandez, ce qui pourrait offrir une transition en douceur à l’attaquant.