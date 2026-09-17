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Julian Alvarez sur le point de se séparer de son agent de longue date après une rupture avec l’Atlético de Madrid et le chaos autour d’un transfert au FC Barcelone
Les tensions explosent après le feuilleton de l’été
Les retombées du long feuilleton du transfert impliquant Alvarez commencent à se traduire par d’importants changements en coulisses. Selon des informations d’Onda Cero, l’international argentin envisage sérieusement de se séparer de son agent de longue date, Fernando Hidalgo. Hidalgo représente l’attaquant depuis le début de sa carrière, mais les récentes tensions entre le joueur, l’Atletico Madrid et le prétendant potentiel Barcelone auraient brisé le lien de confiance entre les deux parties.
Alvarez aurait déjà eu des discussions préliminaires avec The Elegant Game, une agence dirigée par l’ancien joueur du Paris Saint-Germain Javier Pastore. L’agence représente déjà le proche ami d’Alvarez et son coéquipier en sélection Enzo Fernandez, ce qui pourrait offrir une transition en douceur à l’attaquant.
- AFP
La direction de l’Atlético rejette la faute sur la représentation
Au Metropolitano, la direction n’a pas hésité à pointer du doigt la représentation actuelle d’Alvarez. Le club estime que la confusion autour d’un possible transfert à Barcelone et les frictions qui ont suivi pendant les négociations contractuelles ont été aggravées par des influences extérieures. Le directeur général de l’Atletico de Madrid, Miguel Angel Gil Marin, s’est montré particulièrement virulent sur la situation, exprimant son inquiétude quant à la manière dont le joueur était entouré au plus fort de la folie du marché des transfertsJulian Alvarez envisage de se séparer de l’agent Fernando Hidalgo après un été de tensions impliquant l’Atletico de Madrid et Barcelone.
S’exprimant sur le sujet, le dirigeant de l’Atletico n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’état mental du joueur et du rôle joué par son entourage. Gil Marin a déclaré : « Julian va vraiment mal. Certaines personnes se sont donné pour mission de le tromper, de le désorienter. »
La pression de l’entourage du joueur
Alvarez est actuellement plongé dans une grave crise à l’Atletico Madrid, sa relation avec les supporters du club ayant atteint un point de rupture. Malgré une arrivée accompagnée de grandes attentes, l’attaquant argentin a récemment été copieusement hué et sifflé par les supporters après son désir apparent de chercher un départ. Son langage corporel tendu, son mécontentement visible sur le terrain et son habitude de foncer directement dans le tunnel après avoir été laissé sur le banc ont créé d’importantes tensions au sein de l’effectif, laissant à l’entraîneur Diego Simeone un immense défi tactique et émotionnel pour réintégrer l’attaquant.
Aucune décision définitive n’a encore été prise, mais Mundo Deportivo rapporte que les proches d’Alvarez poussent l’international argentin à changer depuis un certain temps, estimant que Hidalgo a mal géré la carrière de l’attaquant et ses affaires en dehors des terrains durant une période tumultueuse.
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Manque d’impact avant le derby crucial de Madrid
Alvarez a eu du mal à obtenir du temps de jeu dans ce contexte d'incertitude persistante, ne faisant jusque-là que trois apparitions toutes compétitions confondues avec l'Atletico Madrid cette saison. La seule contribution directe de l'Argentin à un but durant cette période creuse est survenue en Ligue des champions, où il a délivré une unique passe décisive lors d'une défaite 2-1 contre Liverpool.
Ce feuilleton en dehors des terrains intervient à un moment délicat, alors que l'Atletico s'apprête à recevoir son grand rival, le Real Madrid, dans le derby de dimanche. L'équipe de Simeone occupe actuellement la troisième place de la Liga avec 13 points, à seulement deux longueurs du Real Madrid, deuxième, alors qu'elle cherche à réduire l'écart avec son voisin de la capitale.
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