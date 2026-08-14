Pendant une grande partie du mercato, il semblait qu'Alvarez était destiné au Spotify Camp Nou. L'entourage du joueur avait été actif pour explorer un transfert vers la Catalogne, et la rencontre entre le directeur sportif de Barcelone Deco rencontre l'agent d'Alvarez Hidalgo à Madrid a été un moment clé qui a signalé la ferme volonté du Barça de s'attacher les services du vainqueur de la Coupe du monde 2022. Cependant, la direction de l'Atletico, menée par le PDG Miguel Angel Gil Marin, est restée ferme dans son refus de renforcer un rival direct en Liga.

Pendant une grande partie du mercato, il semblait qu'Alvarez était destiné au Spotify Camp Nou. L'entourage du joueur avait été actif pour explorer un transfert vers la Catalogne, et un sommet à Madrid entre le directeur sportif de Barcelone Deco et l'agent d'Alvarez, Fernando Hidalgo, a souligné la ferme volonté des Blaugrana de recruter le vainqueur de la Coupe du monde 2022. Cependant, la direction de l'Atletico, menée par le PDG Miguel Angel Gil Marin, est restée ferme dans son refus de renforcer un rival direct en Liga.