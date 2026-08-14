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Julian Alvarez s’excuse ! L’attaquant vedette fait un revirement ÉTONNANT et admet une « erreur » à ses coéquipiers de l’Atlético de Madrid après l’échec de sa tentative de transfert à Barcelone
Confidence du vestiaire sur Alvarez
Le feuilleton estival autour d'Alvarez a pris un tournant surprenant dans l'intimité du vestiaire du Metropolitano. Après des semaines d'incertitude et de déclarations publiques exprimant un désir de départ, l'ancien joueur de Manchester City se serait ouvert à ses coéquipiers. Selon Martin Talavera de Cadena SER, l'Argentin a pleinement reconnu ses erreurs, admettant que sa demande publique de transfert pendant la Coupe du monde avait été mal gérée.
Talavera a déclaré : « Julian Alvarez ne cache pas dans le vestiaire qu'il a commis une erreur. Jusqu'à récemment, il n'en parlait pas, mais désormais, il admet ouvertement ses erreurs, en particulier dans sa manière de gérer les choses. »
- Getty/GOAL
Le rêve de Barcelone brisé par le mur de l’Atlético
Pendant une grande partie du mercato, il semblait qu'Alvarez était destiné au Spotify Camp Nou. L'entourage du joueur avait été actif pour explorer un transfert vers la Catalogne, et la rencontre entre le directeur sportif de Barcelone Deco rencontre l'agent d'Alvarez Hidalgo à Madrid a été un moment clé qui a signalé la ferme volonté du Barça de s'attacher les services du vainqueur de la Coupe du monde 2022. Cependant, la direction de l'Atletico, menée par le PDG Miguel Angel Gil Marin, est restée ferme dans son refus de renforcer un rival direct en Liga.
Pendant une grande partie du mercato, il semblait qu'Alvarez était destiné au Spotify Camp Nou. L'entourage du joueur avait été actif pour explorer un transfert vers la Catalogne, et un sommet à Madrid entre le directeur sportif de Barcelone Deco et l'agent d'Alvarez, Fernando Hidalgo, a souligné la ferme volonté des Blaugrana de recruter le vainqueur de la Coupe du monde 2022. Cependant, la direction de l'Atletico, menée par le PDG Miguel Angel Gil Marin, est restée ferme dans son refus de renforcer un rival direct en Liga.
Engagement envers le projet de l’Atlético de Madrid
Alors que le mercato touche à sa fin et que l’Atletico bloque fermement un transfert en Espagne, Alvarez s’est rapidement recentré sur la cause des Colchoneros. Le rapport ajoute que le joueur de 26 ans a promis à ses collègues qu’il laissera tout sur le terrain pour le blason de l’Atleti aussi longtemps qu’il fera du Metropolitano sa maison. Ce changement d’attitude représente un énorme coup de pouce pour Simeone, qui considère toujours l’Argentin comme un rouage crucial de son attaque pour la saison 2026-2027.
Le journaliste a noté que l’attaquant a dit à ses pairs : « Il a dit à ses coéquipiers que son engagement est total, et que le temps qu’il passera avec l’Atletico Madrid, qui sera de trois ans selon son contrat, est primordial. »
- ZUMA Press Wire
Le focus se tourne vers le terrain
Maintenant que la situation s’est apaisée, Alvarez va suivre un programme physique sur mesure afin de se mettre au niveau de ses coéquipiers. Après un retour retardé pour la pré-saison à la suite du parcours éprouvant de l’Argentine jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026, le staff technique ne prend absolument aucun risque avec sa santé. En conséquence, l’attaquant devrait être laissé au repos pour le match amical à venir contre Marseille, pendant qu’il poursuit sa montée en puissance à Madrid afin de retrouver son meilleur rythme de compétition.
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