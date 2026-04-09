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Julian Álvarez reconnaît avoir puisé dans l’héritage de Lionel Messi pour inscrire un coup franc somptueux lors du match Atlético Madrid–Barcelone
Inspiré par le GOAT, l’abréviation anglophone consacrée pour « Greatest Of All Time », un statut qui, dans le jargon footballistique, désigne le joueur considéré comme le plus grand de tous les temps.
La star de l’Atlético Madrid a été le héros de la soirée, permettant à l’équipe de Diego Simeone de prendre une avance cruciale de 2-0 à l’aller de son quart de finale de Ligue des champions. La superbe frappe d’Alvarez juste avant la mi-temps a donné le ton pour les Rojiblancos, et l’attaquant a admis qu’il avait en tête un but précis de Messi lorsqu’il s’est présenté devant le ballon.
« J'ai regardé plusieurs fois le but de Messi contre Liverpool ici [en mai 2019], mais je n'étais pas tout à fait sûr qu'il allait finir exactement dans ce coin », a déclaré Alvarez à ESPN. « Une fois que vous frappez le ballon, vous vous en rendez compte, et même avant de tirer, j'étais déjà presque certain. Nous nous entraînions hier et je n'en avais pas réussi un seul. C'est aujourd'hui qui comptait. »
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Les rumeurs de transfert s'intensifient
Le caractère spectaculaire de ce but n’a fait qu’alimenter les rumeurs concernant l’avenir d’Alvarez. Bien qu’il soit sous contrat au Metropolitano jusqu’en juin 2030, l’ancien joueur de Manchester City serait l’une des principales cibles du FC Barcelone, qui cherche un successeur à long terme à Robert Lewandowski, dont le contrat arrive à échéance. Le président Joan Laporta considérerait l’Argentin comme la recrue phare idéale.
Mais l’Atleti doit aussi tenir compte de la concurrence d’Arsenal : selon plusieurs sources, Mikel Arteta envisagerait de recruter l’attaquant cet été pour renforcer ses options offensives. La cote d’Alvarez ne cesse de grimper : il a déjà marqué 18 buts toutes compétitions confondues cette saison.
Cerezo met en garde contre toute ingérence
Malgré l’intérêt grandissant de plusieurs clubs européens, le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a fermement indiqué que le club n’envisageait pas de vendre le joueur. Avec la franchise qui le caractérise, Cerezo a rappelé aux prétendants que le pouvoir décisionnel restait entre les mains de la direction madrilène, eu égard à la durée du contrat actuel du joueur.
« Si un joueur est sous contrat avec un club et qu’il lui reste encore plusieurs années à honorer, alors dites-moi ce qui pourrait arriver. Dans ce cas, vous feriez mieux de me considérer comme Dieu : tant que je ne lui dis pas de partir, il ne partira pas », a tranché Cerezo cette semaine.
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Tous les regards sont désormais tournés vers le match retour.
Malgré les spéculations qui agitent la direction du club, Alvarez garde le cap sur l’objectif : éliminer le Barça. L’Atlético abordera le match retour au Metropolitano avec une avance de deux buts, concoctée par la performance éclatante d’Alvarez et le deuxième but d’Alexander Sorloth. Pourtant, l’homme du match refuse de s’enflammer.
« Je suis en pleine forme en ce moment », a déclaré Alvarez. « Je me sens très bien, et la partie la plus cruciale de la saison approche. Nous devons continuer à travailler dur car de grandes choses nous attendent. Ce n’est pas encore fini. Nous savons de quel genre d’équipe il s’agit. La vérité, c’est que nous avons l’avantage et que nous devons tirer le meilleur parti de notre public. »