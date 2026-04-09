La star de l’Atlético Madrid a été le héros de la soirée, permettant à l’équipe de Diego Simeone de prendre une avance cruciale de 2-0 à l’aller de son quart de finale de Ligue des champions. La superbe frappe d’Alvarez juste avant la mi-temps a donné le ton pour les Rojiblancos, et l’attaquant a admis qu’il avait en tête un but précis de Messi lorsqu’il s’est présenté devant le ballon.

« J'ai regardé plusieurs fois le but de Messi contre Liverpool ici [en mai 2019], mais je n'étais pas tout à fait sûr qu'il allait finir exactement dans ce coin », a déclaré Alvarez à ESPN. « Une fois que vous frappez le ballon, vous vous en rendez compte, et même avant de tirer, j'étais déjà presque certain. Nous nous entraînions hier et je n'en avais pas réussi un seul. C'est aujourd'hui qui comptait. »