L'attaquant polyvalent a choisi de sortir du silence immédiatement après avoir contribué à la victoire 2-0 de l'Argentine face à l'Autriche en Coupe du monde.

Il a confié à ESPN : « Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler, mais je ne veux pas non plus me cacher. J'essaie d'être honnête. J'ai discuté avec les personnes de l'Atlético avec lesquelles je devais m'entretenir. Je pense que le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. »