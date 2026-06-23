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Julian Alvarez réclame un transfert. La star de l’Atlético de Madrid estime qu’un départ serait « la meilleure solution pour tout le monde » et lance un ultime appel pour rejoindre, comme il le qualifie, son « rêve », le FC Barcelone
L'attaquant réclame un départ durant le mercato estival.
L’attaquant de 26 ans a déclenché une véritable bataille pour son transfert après avoir confirmé son souhait de quitter l’équipe de Diego Simeone. Bien qu’il ait impressionné depuis son arrivée en provenance de Manchester City en 2024 pour un montant avoisinant les 95 millions d’euros, l’avant-centre estime que son avenir se trouve ailleurs. Barcelone a placé le Sud-Américain en tête de sa short-list pour le mercato afin de remplacer Robert Lewandowski, dont le départ à l’expiration de son contrat laisse un vide important dans le secteur offensif du Camp Nou. Selon plusieurs sources, le Blaugrana serait d’ailleurs la destination privilégiée du joueur.
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Alvarez réclame un transfert
L'attaquant polyvalent a choisi de sortir du silence immédiatement après avoir contribué à la victoire 2-0 de l'Argentine face à l'Autriche en Coupe du monde.
Il a confié à ESPN : « Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler, mais je ne veux pas non plus me cacher. J'essaie d'être honnête. J'ai discuté avec les personnes de l'Atlético avec lesquelles je devais m'entretenir. Je pense que le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. »
Les cadors du Vieux Continent lancent une guerre des enchères
Barcelone tient la corde pour recruter Alvarez, mais le joueur est encore sous contrat jusqu’en juin 2030, ce qui place son club actuel en position de force dans les négociations, malgré son mécontentement. Selon ESPN, les poids lourds financiers Paris Saint-Germain et Arsenal restent attentifs, tandis que le rival historique Real Madrid a récemment vu une offre colossale de 150 millions d’euros rejetée.
Cette situation a suscité de vives tensions en coulisses, poussant l’Atlético à publier des messages virulents sur les réseaux sociaux pour dénoncer des fuites médiatiques prétendument orchestrées par Barcelone et un manque de respect.
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Une confrontation qui s’annonce spectaculaire
Une bataille administrative acharnée se profile : l’attaquant, déterminé, cherche à imposer son choix de transfert, tandis que les dirigeants de l’Atlético campent sur leur position et rejettent toute offre émanant d’un club national. Pour l’équipe de recrutement du FC Barcelone, résoudre cette impasse est une priorité absolue ; elle doit agir vite, avant que les cadors européens ne fassent flamber le prix du joueur durant le mercato estival.