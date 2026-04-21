Le lancement officiel des négociations concernant Alvarez est subordonné au feu vert définitif que Flick doit donner au directeur sportif Deco à l’issue d’une réunion dédiée à la planification de l’effectif. Le FC Barcelone attendra d’avoir mathématiquement validé son titre en Liga avant d’entamer les discussions officielles, tandis que l’Atlético, focalisé sur ses demi-finales de Ligue des champions, garde son attention sur la compétition européenne. Malgré les contraintes financières du club, les Blaugrana ont fixé un plafond de 100 millions d’euros pour Alvarez, comptant sur la ferme volonté du joueur de porter le maillot comme un atout de poids.