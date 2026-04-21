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Julian Alvarez pencherait pour un départ estival, tandis que Barcelone, Arsenal et le PSG s’arrachent l’attaquant de l’Atlético Madrid
Le grand club catalan prépare un double recrutement
Le FC Barcelone a désigné Alvarez et Alessandro Bastoni comme ses deux principales cibles pour renforcer le cœur de son effectif lors du prochain mercato estival. Selon Mundo Deportivo, les deux joueurs seraient impatients de rejoindre les champions de la Liga. Bien qu’Alvarez soit sous contrat avec le Metropolitano jusqu’en 2030, l’attaquant a laissé la porte ouverte à un départ après une série d’interviews où il a laissé entendre certaines choses concernant son avenir.
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Alvarez ne cache pas son objectif : le FC Barcelone.
Alvarez suscite également l’intérêt d’Arsenal et du PSG, mais il estime que ces projets sont moins attrayants qu’un transfert chez les Blaugrana. Peu motivé à l’idée de revenir en Premier League après son passage à Manchester City, il est aussi rebuté par le faible rayonnement international de la Ligue 1. Il se voit plutôt comme le grand espoir appelé à remplacer Robert Lewandowski au Barça et est fortement séduit par le projet sportif mené par Hansi Flick.
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Bastoni lance un ultimatum au Barça
La course au recrutement de Bastoni s’intensifie. Selon nos informations, le défenseur italien a signifié à l’Inter Milan qu’il ne quitterait le club que pour rejoindre le FC Barcelone. Le joueur de 27 ans a écarté l’intérêt persistant de Liverpool et d’autres prétendants de Premier League, préférant le style de vie et la vision tactique de Flick en Espagne. Pour faciliter le transfert, Bastoni se dit prêt à négocier une indemnité inférieure aux 70-80 millions d’euros initialement réclamés par les Nerazzurri.
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Flick doit encore donner son feu vert définitif.
Le lancement officiel des négociations concernant Alvarez est subordonné au feu vert définitif que Flick doit donner au directeur sportif Deco à l’issue d’une réunion dédiée à la planification de l’effectif. Le FC Barcelone attendra d’avoir mathématiquement validé son titre en Liga avant d’entamer les discussions officielles, tandis que l’Atlético, focalisé sur ses demi-finales de Ligue des champions, garde son attention sur la compétition européenne. Malgré les contraintes financières du club, les Blaugrana ont fixé un plafond de 100 millions d’euros pour Alvarez, comptant sur la ferme volonté du joueur de porter le maillot comme un atout de poids.