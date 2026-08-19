Alvarez a brillé par son absence lorsque l’Atletico Madrid a lancé sa campagne de Liga par une victoire 2-0 contre Malaga mercredi. Pendant que l’Argentin suivait cela de loin, Ademola Lookman a occupé seul la pointe de l’attaque et a disputé l’intégralité de la rencontre. Des buts en seconde période de Kang-in Lee et d’Alex Baena ont assuré la victoire.

Cependant, Alvarez fait l’objet d’intenses spéculations sur un transfert, le FC Barcelone et Arsenal étant désireux de s’attacher ses services. Malgré son envie de partir, l’Atletico Madrid est resté inflexible, en mettant en avant une clause libératoire de 490 millions d’euros. Le club a ainsi pratiquement fermé la porte aux négociations.