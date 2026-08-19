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Julian Alvarez manque la victoire inaugurale de l’Atlético de Madrid alors que Diego Simeone explique son absence sur fond de saga autour de son transfert
Alvarez manque la victoire inaugurale
Alvarez a brillé par son absence lorsque l’Atletico Madrid a lancé sa campagne de Liga par une victoire 2-0 contre Malaga mercredi. Pendant que l’Argentin suivait cela de loin, Ademola Lookman a occupé seul la pointe de l’attaque et a disputé l’intégralité de la rencontre. Des buts en seconde période de Kang-in Lee et d’Alex Baena ont assuré la victoire.
Cependant, Alvarez fait l’objet d’intenses spéculations sur un transfert, le FC Barcelone et Arsenal étant désireux de s’attacher ses services. Malgré son envie de partir, l’Atletico Madrid est resté inflexible, en mettant en avant une clause libératoire de 490 millions d’euros. Le club a ainsi pratiquement fermé la porte aux négociations.
- AFP
Simeone explique l’absence
Selon le Mirror, l’entraîneur Diego Simeone a directement abordé la situation, affirmant que cette absence était uniquement due à l’état de forme après la finale de la Coupe du monde, et non à un transfert imminent.
Fait intéressant, Baena figurait dans le groupe et a même marqué, malgré un temps d’absence similaire en raison de ses obligations internationales. Simeone a expliqué sa décision en déclarant : « Je m’occupe de l’aspect sportif. [Julian] est un garçon extraordinaire. Nous avons parlé, comme nous le faisons toujours... Nous avons besoin de davantage de séances d’entraînement avec lui. C’est le meilleur joueur que nous ayons en attaque, je l’ai dit et je le pense toujours. Je veux construire une équipe autour de lui. »
Le mécontentement du joueur devient évident
Malgré le fait que Simeone insiste sur le fait qu'Alvarez reste au cœur de ses plans au Riyadh Air Metropolitano, le joueur semble profondément insatisfait de la situation actuelle. Des informations indiquent que Simeone et Alvarez ont eu des discussions en face à face au cours desquelles l'attaquant a réitéré son désir de partir à Barcelone.
En outre, il a été souligné qu'Alvarez a affiché sa frustration lors de récentes séances d'entraînement. Sur sa photo officielle publiée mercredi, Alvarez était rasé de près et affichait visiblement un air renfrogné, en net contraste avec son attitude habituellement enjouée au cours des deux saisons précédentes. Simeone a reconnu le bruit extérieur, ajoutant : « Les gens auront leurs opinions. Je respecte beaucoup les opinions des gens, je l'ai toujours fait dans ces situations, avec Diego Costa, [Antoine] Griezmann et maintenant Julián. »
- AFP
Que se passe-t-il ensuite ?
Alvarez va continuer à s'entraîner avec l'Atletico Madrid alors qu'il tente de retrouver le rythme avant leur prochain match, à domicile contre Villarreal le 23 août. Alors que le mercato approche de sa clôture et que le club réclame un montant irréaliste de 490 M€, Alvarez devra probablement accepter que son avenir immédiat se trouve à Madrid. Barcelone devra rapidement se tourner vers d'autres cibles offensives s'il ne peut pas financer une offre historique.
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