L’attaquant a décoché un superbe tir enroulé dans la lucarne juste avant la mi-temps, profitant d’un revirement de situation survenu après l’expulsion du défenseur du Barça Pau Cubarsi pour un tacle sur Giuliano Simeone.

Après la rencontre, l’intéressé a confié : « Hier, nous avons travaillé les coups francs. J’en ai tenté une demi-douzaine sans succès. Aujourd’hui, c’était le bon jour. Ce but est arrivé à un moment clé, donc je suis très heureux. » Cette réalisation éclaire un match qui, jusqu’alors, semblait destiné à rester fermé. Le technicien adverse aura noté la leçon : face à une défense réduite à dix, la patience et la précision finissent par payer. Les statistiques du match confirmeront cette tendance, avec un taux de possession largement en faveur des visiteurs et plusieurs occasions repoussées par un gardien inspiré avant la pause. Au-delà du score, l’épisode Cubarsi pose la question de la rigueur arbitrale dans les grands rendez-vous. Les images télévisées montrent un tacle tardif, mais la décision d’exclusion reste discutable au regard de l’impact réel sur l’action. Les débats devraient animer les plateaux d’analyse durant les prochaines heures. En attendant, l’entraîneur vainqueur savoure une victoire obtenue dans la difficulté. « Nous avons su rester sereins, explique-t-il. Nous avons continué à jouer, à combiner, et la récompense est arrivée au meilleur moment. » Un discours posé qui résume parfaitement la soirée : la patience a primé, la beauté du geste a fait le reste.