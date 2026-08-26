Julian Alvarez ignore l’appel de Mikel Arteta alors que la star de l’Atlético de Madrid pousse pour un transfert au FC Barcelone

La piste de Premier League étant bloquée, Barcelone surveille de très près la situation. Le géant catalan attendrait qu'Atletico, par la voix de son PDG Miguel Angel Gil Marin, ravale sa fierté et valide un transfert national. Ce feuilleton a déjà provoqué des tensions entre les clubs rivaux. Pedrerol a indiqué que le Barça avait été surpris par les récentes interventions du président de l'Atletico, Enrique Cerezo, qui prend rarement position publiquement mais a vivement critiqué le Barça au cours de ce processus.

Pedrerol a ajouté : « L'Atletico a besoin qu'il parte là-bas. Ils ne veulent pas d'un joueur mécontent dans l'effectif et ils ont besoin de fonds pour de nouvelles recrues. L'Atletico est dans une position difficile, et Barcelone espère que Gil Marín finira par ravaler sa fierté et autoriser Julián à rejoindre le Barça, car c'est la seule véritable option disponible.

« Le Barça a été très surpris de voir Enrique Cerezo se mêler à la bataille. Cerezo évite habituellement de prendre position, et pourtant il a ouvertement critiqué le Barça dans plusieurs déclarations, une attitude qui a pris le club au dépourvu. Si l'intérêt du club était la priorité, il serait vendu. »