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Julian Alvarez ignore l’appel de Mikel Arteta alors que la star de l’Atlético de Madrid pousse pour un transfert au FC Barcelone
Alvarez temporise sur son départ de l’Atlético de Madrid
Alvarez se retrouve à la croisée des chemins sur le marché des transferts à l’approche de la fermeture du mercato estival. L’attaquant argentin est actuellement dans l’impasse à l’Atletico, avec son avenir immédiat en suspens. Si Arsenal s’est imposé comme un prétendant majeur, Alvarez résiste activement à un retour en Premier League. Cette position crée un véritable casse-tête pour le club espagnol, qui cherche désespérément à se séparer de l’attaquant.
L’Atletico doit dégager des fonds pour de nouvelles arrivées et tient à éviter de conserver dans son effectif un joueur mécontent. Cependant, sa solution idéale, à savoir un transfert lucratif vers l’Angleterre, se heurte actuellement à un mur.
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L’attaquant ignore l’appel d’Arteta
L’ampleur de la réticence d’Alvarez à rejoindre Arsenal a été mise en lumière par des affirmations extraordinaires venues d’Espagne. L’ancien joueur de Manchester City refuserait même d’envisager des négociations avec Arsenal. S’exprimant sur El Chiringuito, Josep Pedrerol a révélé jusqu’où le joueur irait.
« On me dit que, l’autre jour, Julian Alvarez n’a pas voulu répondre à l’appel de Mikel Arteta », a affirmé Pedrerol. « Arteta a appelé Julian et il n’a pas décroché parce que Julian Alvarez ne veut pas revenir en Premier League, et l’Atletico a besoin qu’il parte en Premier League parce qu’ils ne veulent pas d’un joueur malheureux et ont besoin d’argent pour recruter. »
Barcelone attend un compromis de l’Atlético
La piste de Premier League étant bloquée, Barcelone surveille de très près la situation. Le géant catalan attendrait qu'Atletico, par la voix de son PDG Miguel Angel Gil Marin, ravale sa fierté et valide un transfert national. Ce feuilleton a déjà provoqué des tensions entre les clubs rivaux. Pedrerol a indiqué que le Barça avait été surpris par les récentes interventions du président de l'Atletico, Enrique Cerezo, qui prend rarement position publiquement mais a vivement critiqué le Barça au cours de ce processus.
Pedrerol a ajouté : « L'Atletico a besoin qu'il parte là-bas. Ils ne veulent pas d'un joueur mécontent dans l'effectif et ils ont besoin de fonds pour de nouvelles recrues. L'Atletico est dans une position difficile, et Barcelone espère que Gil Marín finira par ravaler sa fierté et autoriser Julián à rejoindre le Barça, car c'est la seule véritable option disponible.
« Le Barça a été très surpris de voir Enrique Cerezo se mêler à la bataille. Cerezo évite habituellement de prendre position, et pourtant il a ouvertement critiqué le Barça dans plusieurs déclarations, une attitude qui a pris le club au dépourvu. Si l'intérêt du club était la priorité, il serait vendu. »
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La pression monte sur l'Atlético pour vendre
Le temps presse pour l'Atlético de Madrid afin de résoudre ce casse-tête complexe sur le marché des transferts. À mesure que l'échéance approche, la position de négociation du club s'affaiblit considérablement.
L'Atlético doit désormais décider s'il accepte de faire des compromis et de négocier avec un rival direct. Si aucun accord n'est trouvé avec le FC Barcelone ou un acheteur alternatif surprise, Diego Simeone sera confronté à la difficile tâche de réintégrer dans son effectif un joueur profondément mécontent.
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