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Barcelona summer spending GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Julian Alvarez et Alessandro Bastoni vers Barcelone ?! Comment le Barça pourrait-il financer son mercato estival pour retrouver le haut niveau en Ligue des champions

Analysis
FC Barcelone
J. Alvarez
A. Bastoni
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FC Barcelone vs Celta Vigo

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, préfère pour l’instant éviter les spéculations sur le mercato estival, une prudence parfaitement légitime. Si les Blaugranas comptent actuellement neuf points d’avance sur le Real Madrid dans la course au titre, le travail n’est pas encore achevé – d’autant que Lamine Yamal, blessé, pourrait être absent – et, comme l’a rappelé Flick mardi, « la Liga n’est pas un championnat facile ».

Remporter la Ligue des champions s’avère encore plus ardu, et la quête du trône européen demeure l’obsession du Barça ; d’où la difficulté à digérer cette élimination en quarts de finale. Les Blaugrana étaient convaincus de pouvoir faire mieux que leur demi-finale de l’année précédente, mais ils ont de nouveau échoué – et ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, un de leurs joueurs ayant été expulsé lors des deux manches de la défaite 3-2 face à l’Atlético de Madrid.

Hans-Dieter Flick reste convaincu que le Barça est proche de mettre fin à onze années de disette sur la scène européenne. « L’équipe est jeune et possède un potentiel d’amélioration considérable », a déclaré l’Allemand. « Notre structure est solide, mais, je le répète, nous devons prendre les bonnes décisions lors du mercato. Pas de choix stupides : il nous faut être parfaits. »

Et il a raison : le club disposera d’une marge financière cet été, mais il devra l’utiliser avec discernement. Flick affirme, avec le directeur sportif Deco, avoir des « idées très claires » sur les renforts capables de faire franchir un capà l’équipe. Selon la presse espagnole, deux noms reviennent avec insistance : Julian Álvarez et Alessandro Bastoni.

Reste à savoir si concentrer l’essentiel de son enveloppe sur deux joueurs est un choix avisé, et si le club dispose des marges financières nécessaires pour finaliser ces deux dossiers.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Cœur fondant

    Malgré les légitimes inquiétudes suscitées par la ligne défensive parfois trop haute de Flick, il est clair que Barcelone manque de poids au cœur de sa défense. Pau Cubarsi demeure un talent brut ; pourtant, ce qu’il réalise au plus haut niveau à seulement 19 ans force l’admiration, d’autant qu’il a perdu, depuis le départ d’Iñigo Martínez en Arabie saoudite l’été dernier, le soutien d’un défenseur central expérimenté et charismatique.

    Ronald Araujo, bien qu’il porte le brassard, se révèle souvent plus un fardeau qu’un véritable leader. Le duo polyvalent Eric Garcia-Gerard Piqué reste correct, mais il manque de niveau pour une équipe qui vise la Ligue des champions.

    Andreas Christensen, dont le contrat expire cet été, devrait partir ; son apport le plus significatif aura été, ironie du sort, sa longue blessure ayant permis au club, alors asphyxié financièrement, d’enregistrer Dani Olmo la saison passée.

    Dans ce contexte, recruter un défenseur central gaucher de classe mondiale devient impératif pour le Barça, et on peut aisément affirmer que Bastoni est actuellement le meilleur dans sa catégorie…

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  • FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Il est temps de passer à autre chose.

    Cet argument tenait davantage avant le coup d’envoi de la saison en cours, laquelle s’est transformée en véritable cauchemar pour le défenseur de l’Inter.

    Bastoni est devenu l’ennemi public numéro un en Italie après avoir célébré de manière déplacée sa simulation, qui a valu à Pierre Kalulu une expulsion lors de la victoire de l’Inter face à la Juventus à San Siro en février, en Serie A. Il a échappé à toute sanction pour cette simulation, mais le karma l’a rattrapé moins d’un mois plus tard : l’arbitre l’a sanctionné d’un carton rouge direct lors du barrage mondialiste contre la Bosnie-Herzégovine, éliminant de fait l’Italie du tournoi nord-américain de cet été.

    Conséquence : le défenseur de 27 ans aurait besoin de changer d’air, et l’Inter, confronté à des difficultés financières, se montrerait disposé à le céder.

    Si des interrogations subsistent sur sa capacité à s’imposer dans une défense à quatre – certains estimant que ses qualités s’expriment pleinement dans un schéma à trois axiaux –, les prétendants ne manqueront pas, Liverpool figurant parmi les clubs intéressés.


  • Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Un échange de joueur contre une somme d’argent ?

    Cependant, Bastoni souhaite vivement rejoindre le Camp Nou. Selon Mundo Deportivo, il serait sur le point de signer un contrat de cinq ans avec le Barça, après avoir accepté de revoir son salaire à la baisse pour respecter les contraintes budgétaires du club.

    L’Inter réclame environ 70 millions d’euros (61 millions de livres sterling / 82 millions de dollars) pour le défenseur, mais le leader de Serie A se montrerait ouvert à un échange de joueurs assorti d’une indemnité financière. Une solution idéale pour le Barça, prêt à céder Hector Fort dans l’autre sens dès le retour du jeune latéral droit de son prêt d’une saison à Elche.

    Les noms de l’ailier suédois Roony Bardghji et du gardien hongrois Aron Yaakobishvili circulent également comme possibles contreparties, même si cette option paraît moins probable pour l’instant. En revanche, le dossier Alvarez est une autre paire de manches.

  • Julian Alvarez(C)Getty images

    Cette option reste ouverte.

    Tout comme pour Bastoni, la presse catalane est convaincue qu’Alvarez privilégie Barcelone par rapport à toutes les autres destinations possibles cet été – et c’est sans doute le cas. L’attaquant de l’Atlético n’a en tout cas rien fait pour mettre fin aux rumeurs d’un transfert vers l’un des principaux rivaux de son club.

    « Je vois ce que les gens disent sur les réseaux sociaux et, en Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone », a-t-il confié à L'Équipe en novembre. « Pour l'instant, je me concentre sur l'Atlético et nous ferons le point sur la situation à la fin de la saison. »

    Depuis, les Rojiblancos ont éliminé le Barça en Ligue des champions et ne sont plus qu’à trois matchs d’un premier sacre continental. Rien ne garantit donc qu’Alvarez voudra quitter le Metropolitano. Et si tel était le cas, l’Atlético l’autoriserait-il à partir ? Vers Barcelone ? Pour un montant à la portée des Catalans ?

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Le remplaçant idéal de Lewandowski

    L’Atlético a déboursé 95 millions d’euros (82 millions de livres, 111 millions de dollars) pour recruter Alvarez en provenance de Manchester City en 2024. Comme il lui reste encore six ans de contrat, le club n’envisagera aucune offre inférieure à 100 millions d’euros. Dans un marché où les numéros 9 de haut niveau se font rares, la cote de l’Argentin n’a cessé de grimper ces deux dernières années, attirant l’intérêt du Paris Saint-Germain, d’Arsenal et de Chelsea.

    Polyvalent, puissant, mobile et doté d’une frappe redoutable qui en fait une menace sur coups de pied arrêtés, l’international argentin a déjà brillé sur les plus grandes scènes du ballon rond. Pour le Barça, il représente tout simplement la meilleure option pour succéder à Robert Lewandowski.

    La question n’est donc pas de savoir si Alvarez serait une bonne recrue pour les Blaugrana, mais jusqu’où ils seraient prêts à aller si une guerre d’enchères éclatait pour le joueur de 26 ans ?

  • FBL-ESP-LIGA-CORRUPTIONAFP

    « Dans la bonne direction »

    Bonne nouvelle pour le Barça : le club catalan est désormais proche d’un assainissement définitif de ses finances. Le président de la Liga, Javier Tebas, a reconnu que les Blaugranas sont « sur la bonne voie » pour respecter la règle financière du « 1:1 », laquelle autorise les clubs qui respectent leur plafond salarial à réinvestir 100 % des recettes issues des ventes ou des économies salariales dans le recrutement.

    Le trésorier du club, Ferran Olive, a récemment confirmé que Barcelone n’était plus qu’à 10 ou 12 millions d’euros de cet objectif, et qu’il était donc « en mesure de recruter un attaquant de haut niveau cet été. En fait, je peux dire que le club le recherche activement ».

    Alvarez est la cible numéro un, mais d’autres options sont étudiées, notamment Alexander Sorloth, dont le coût serait nettement inférieur.

    Selon les rumeurs, le Barça disposerait d’environ 130 millions d’euros (113 millions de livres sterling / 153 millions de dollars) à investir cet été, ce qui explique pourquoi les Catalans ont abandonné l’idée d’exercer leur option d’achat sur Marcus Rashford, estimée à 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling / 35 millions de dollars), alors que l’opération semblait acquise il y a encore quelques mois. Le club s’intéresse donc à des options plus jeunes et moins onéreuses comme Victor Muñoz, Ez Abde, Jan Virgili et Andreas Schjelderup.

    Les départs programmés de Lewandowski et Christensen, ainsi que, idéalement, celui de l’ancien capitaine Marc-André ter Stegen, libéreraient davantage de marges salariales. Toutefois, pour attirer simultanément Bastoni et Alvarez, un effort supplémentaire via des ventes sera nécessaire. Heureusement, le club dispose d’actifs transférables comme Ferran Torres, Marc Casado et, dans une moindre mesure, Alejandro Balde, tandis que des rumeurs évoquent l’arrivée à moindre coût d’Alejandro Grimaldo, du Bayer Leverkusen.

    Torres n’a jamais vraiment convaincu en pointe et attire l’attention de clubs anglais et italiens ; le milieu Casado est en trop dans le secteur le plus fourni du Barça, tandis que la forme de Balde a été irrégulière cette saison et que son départ potentiel – tout comme celui de Casado – permettrait de dégager une partie de ce précieux bénéfice net.

    Comme en Liga, le travail est loin d’être terminé, et, en matière de recrutement comme d’enregistrement des nouveaux joueurs, rien n’est jamais acquis au Barça. La seule certitude, c’est l’incertitude.

    Flick a donc raison de rester prudent : la marge de manœuvre est réduite, tout comme la marge d’erreur. Dans l’état actuel des choses, si les arrivées de Bastoni et Alvarez s’annoncent complexes, elles n’ont rien d’impossible. Elles constitueraient, dans ces circonstances, un mercato presque parfait pour le Barça.

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