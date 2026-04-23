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Barcelona summer spending GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Julian Alvarez et Alessandro Bastoni vers Barcelone ? Comment le Barça pourrait-il financer ce mercato estival pour retrouver le haut niveau en Ligue des champions

Analysis
FC Barcelone
J. Alvarez
A. Bastoni
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FC Barcelone vs Celta Vigo

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, préfère pour l’instant ne pas s’épancher sur le mercato estival, et on le comprend. Si les Catalans comptent neuf points d’avance sur le Real Madrid dans la course au titre, le travail n’est pas encore achevé – d’autant que Lamine Yamal est blessé – et, comme l’a rappelé Flick mardi, « la Liga n’est pas un championnat facile ».

Remporter la Ligue des champions s’avère encore plus ardu, et la quête du sacre européen demeure l’obsession du Barça ; d’où la difficulté à digérer cette élimination en quarts de finale. Les Blaugrana étaient convaincus de pouvoir faire mieux que leur demi-finale de l’année précédente, mais ils ont à nouveau échoué – et ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, un de leurs joueurs ayant été expulsé lors des deux rencontres qui ont conduit à leur défaite 3-2 sur l’ensemble des deux matches face à l’Atlético de Madrid.

Hans-Dieter Flick reste convaincu que le Barça est proche de mettre fin à onze années de disette sur la scène européenne. « L’équipe est jeune et possède un potentiel d’amélioration considérable », a déclaré l’Allemand. « Notre structure est solide, mais, je le répète, nous devons prendre les bonnes décisions lors du mercato. Pas de choix stupides : il nous faut l’excellence. »

Et il a raison : le club disposera d’une marge de manœuvre financière cet été, mais il devra l’utiliser avec discernement. Flick affirme, avec le directeur sportif Deco, avoir des « idées très claires » sur les étapes nécessaires pour franchir un cap, et plusieurs médias espagnols évoquent déjà les noms de Julián Álvarez et Alessandro Bastoni.

Reste à savoir si concentrer l’essentiel de son enveloppe sur deux joueurs est une stratégie avisée, et si le club dispose des marges financières nécessaires pour finaliser ces deux dossiers.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Cœur fondant

    Malgré les légitimes inquiétudes suscitées par la ligne défensive parfois trop haute de Flick, il est clair que Barcelone manque de poids au cœur de sa défense. Pau Cubarsi demeure un talent brut ; pourtant, ce qu’il réalise au plus haut niveau à seulement 19 ans force l’admiration, d’autant qu’il a perdu, depuis le départ d’Iñigo Martínez en Arabie saoudite l’été dernier, un partenaire central expérimenté et charismatique.

    Ronald Araujo, bien qu’il porte le brassard, se révèle souvent plus encombrant que leadership, tandis que le duo polyvalent Eric Garcia-Gerard Martin, sans être mauvais, n’atteint pas le niveau requis pour viser la Ligue des champions.

    Andreas Christensen, dont le contrat expire cet été, devrait partir ; son apport le plus significatif aura été, ironie du sort, sa longue blessure ayant permis au club, alors à court de liquidités, d’enregistrer Dani Olmo la saison passée.

    Dans ce contexte, recruter un défenseur central gaucher de classe mondiale est impératif pour le Barça, et on peut aisément affirmer que Bastoni est actuellement le meilleur dans sa catégorie…

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  • FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Il est temps de passer à autre chose.

    Cet argument tenait mieux avant le coup d’envoi de la saison en cours, qui s’est transformée en véritable cauchemar pour le défenseur de l’Inter.

    Bastoni est devenu l’ennemi public numéro un en Italie après avoir célébré de manière déplacée sa simulation, qui a valu à Pierre Kalulu un carton rouge lors de la victoire de l’Inter face à la Juventus à San Siro en février, en Serie A. Il a échappé à toute sanction pour cette simulation, mais le karma l’a rattrapé moins d’un mois plus tard : l’arbitre l’a sanctionné d’un carton rouge direct lors du barrage de la Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine, éliminant de fait son pays du tournoi nord-américain de cet été.

    Conséquence : le consensus est qu’il doit changer d’air au plus vite. Bonne nouvelle pour le Barça, l’Inter, malgré ses problèmes financiers, est prête à céder le joueur de 27 ans.

    Si des interrogations subsistent sur sa capacité à s’imposer dans une défense à quatre, où certains estiment qu’il brille uniquement grâce à la liberté offerte par un schéma à trois arrière, les prétendants ne manqueront pas : Liverpool serait notamment sur les rangs.


  • Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Un échange de joueur contre une indemnité financière ?

    Cependant, Bastoni semble déterminé à rejoindre le Camp Nou. Selon Mundo Deportivo, il serait sur le point de signer un contrat de cinq ans avec le Barça, après avoir accepté de revoir son salaire à la baisse pour respecter les contraintes budgétaires du club.

    L’Inter réclamerait environ 70 millions d’euros pour le défenseur, mais le club milanais se montrerait ouvert à un échange de joueurs assorti d’une indemnité financière. Une solution idéale pour le Barça, prêt à céder Hector Fort dès le retour du jeune latéral droit de son prêt à Elche.

    Les noms de l’ailier suédois Roony Bardghji et du gardien hongrois Aron Yaakobishvili circulent également comme possibles contreparties, même si ce scénario reste pour l’instant plus probable qu’actuel. En revanche, le dossier Alvarez est une autre paire de manches.

  • Julian Alvarez(C)Getty images

    Cette option reste ouverte.

    Tout comme pour Bastoni, la presse catalane est convaincue qu’Alvarez privilégie Barcelone par rapport à toutes les autres destinations possibles cet été – et c’est sans doute le cas. L’attaquant de l’Atlético n’a en tout cas rien fait pour mettre fin aux rumeurs d’un transfert vers l’un des principaux rivaux de son club.

    « Je vois ce que les gens disent sur les réseaux sociaux et, en Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone », a-t-il confié à L’Équipe en novembre. « Pour l’instant, je me concentre sur l’Atlético et nous ferons le point sur la situation à la fin de la saison. »

    Depuis, les Rojiblancos ont éliminé le Barça en Ligue des champions et ne sont plus qu’à trois matchs d’un premier sacre continental. Rien ne garantit donc qu’Alvarez voudra quitter le Metropolitano. Et si tel était le cas, l’Atlético l’autoriserait-il à partir ? Vers Barcelone ? Pour un montant que les Catalans peuvent assumer ?

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Le remplaçant idéal de Lewandowski

    L’Atlético a déboursé 95 millions d’euros (82 millions de livres, 111 millions de dollars) pour recruter Alvarez en provenance de Manchester City en 2024. Comme il lui reste encore six ans de contrat, le club n’envisagera aucune offre inférieure à 100 millions d’euros. Dans un marché où les numéros 9 de haut niveau se font rares, la cote de l’Argentin n’a cessé de grimper ces deux dernières années, attirant l’intérêt du Paris Saint-Germain, d’Arsenal et de Chelsea.

    Polyvalent, puissant, mobile et doté d’une frappe redoutable qui en fait une menace sur coups de pied arrêtés, l’international argentin a déjà brillé sur les plus grandes scènes du ballon rond. Pour le Barça, il est tout simplement le meilleur successeur possible à Robert Lewandowski.

    La seule inconnue concerne le prix : jusqu’où le Barça sera-t-il prêt à monter si une guerre d’enchères éclate pour le joueur de 26 ans ?

  • FBL-ESP-LIGA-CORRUPTIONAFP

    « Dans la bonne direction »

    Bonne nouvelle pour le Barça : le club se rapproche de la mise en ordre définitive de ses finances. Le président de la Liga, Javier Tebas, a reconnu que les Catalans sont « sur la bonne voie » pour respecter la règle financière du « 1:1 », qui autorise les clubs respectant leur plafond salarial à réinvestir 100 % des recettes issues des ventes ou des économies salariales dans le recrutement.

    Le trésorier du club, Ferran Olive, a récemment confirmé que Barcelone n’était plus qu’à 10 ou 12 millions d’euros de cet objectif, et qu’il était donc « en mesure de recruter un attaquant de haut niveau cet été. En fait, je peux dire que le club le recherche activement ».

    Alvarez est la cible prioritaire, mais son coéquipier à l’Atlético, Alexander Sorloth, est aussi envisagé, car son prix serait nettement plus modeste.

    Selon les rumeurs, le Barça disposerait d’environ 130 millions d’euros (113 millions de livres sterling / 153 millions de dollars) à investir cet été, ce qui explique pourquoi les Catalans ont abandonné l’idée d’exercer leur option d’achat sur Marcus Rashford, estimée à 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling / 35 millions de dollars), alors que l’opération semblait conclue il y a encore quelques mois. Le club privilégie désormais des options plus jeunes et moins onéreuses comme Victor Muñoz, Ez Abde, Jan Virgili et Andreas Schjelderup.

    Les départs programmés de Lewandowski et Christensen, ainsi que, idéalement, celui de l’ancien capitaine Marc-André ter Stegen, libéreraient davantage de marges salariales. Toutefois, pour recruter simultanément Bastoni et Alvarez, le club devra encore générer une somme significative via des ventes. Heureusement, le club dispose d’actifs transférables comme Ferran Torres, Marc Casado et, dans une moindre mesure, Alejandro Balde, tandis que des rumeurs évoquent l’arrivée à moindre coût d’Alejandro Grimaldo, du Bayer Leverkusen.

    Torres n’a jamais vraiment convaincu en tant que numéro 9 et suscite l’intérêt de clubs anglais et italiens ; le milieu de terrain Casado est en trop dans le secteur le plus fourni du Barça, tandis que la forme de Balde a été irrégulière cette saison et que son départ potentiel – tout comme celui de Casado – permettrait de dégager une partie de ce précieux bénéfice net.

    Comme en Liga, le travail est loin d’être terminé, et, en matière de recrutement comme d’enregistrement des nouveaux joueurs, rien n’est jamais acquis au Barça. La seule certitude, c’est l’incertitude.

    Flick a donc raison de rester prudent : la marge de manœuvre est étroite, tout comme la marge d’erreur. Dans l’état actuel des choses, si les arrivées de Bastoni et Alvarez s’annoncent complexes, elles n’ont rien d’impossible. Elles constitueraient, dans ces circonstances, un mercato presque parfait pour le Barça.

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