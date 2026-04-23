Remporter la Ligue des champions s’avère encore plus ardu, et la quête du sacre européen demeure l’obsession du Barça ; d’où la difficulté à digérer cette élimination en quarts de finale. Les Blaugrana étaient convaincus de pouvoir faire mieux que leur demi-finale de l’année précédente, mais ils ont à nouveau échoué – et ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, un de leurs joueurs ayant été expulsé lors des deux rencontres qui ont conduit à leur défaite 3-2 sur l’ensemble des deux matches face à l’Atlético de Madrid.

Hans-Dieter Flick reste convaincu que le Barça est proche de mettre fin à onze années de disette sur la scène européenne. « L’équipe est jeune et possède un potentiel d’amélioration considérable », a déclaré l’Allemand. « Notre structure est solide, mais, je le répète, nous devons prendre les bonnes décisions lors du mercato. Pas de choix stupides : il nous faut l’excellence. »

Et il a raison : le club disposera d’une marge de manœuvre financière cet été, mais il devra l’utiliser avec discernement. Flick affirme, avec le directeur sportif Deco, avoir des « idées très claires » sur les étapes nécessaires pour franchir un cap, et plusieurs médias espagnols évoquent déjà les noms de Julián Álvarez et Alessandro Bastoni.

Reste à savoir si concentrer l’essentiel de son enveloppe sur deux joueurs est une stratégie avisée, et si le club dispose des marges financières nécessaires pour finaliser ces deux dossiers.