Julian Alvarez est-il enfin de retour ? Pourquoi la défaite de l’Atlético de Madrid à Anfield pourrait en réalité être une énorme victoire pour Diego Simeone

S’exprimant après le match, Canizares a insisté sur le fait que l’Atletico restait bien placé pour poursuivre son parcours en Europe malgré ce revers initial. Pour l’ancien gardien, le renouveau individuel d’Alvarez pesait bien davantage que le score final. L’ancienne star de Valence a salué l’impact de l’attaquant, soulignant avec quelle efficacité il avait retrouvé sa place dans le onze de départ. Alvarez a délivré une belle passe à Marcos Llorente sur le but d’ouverture de l’Atletico, signant sa première passe décisive pour le club avant de forcer Alisson à réaliser un arrêt de grande classe.

« Je pense que l’Atletico Madrid peut renverser ce résultat, car il reste beaucoup de matches dans cette Ligue des champions », a déclaré Canizares. « Ce qui est important, c’est que nous avons vu le premier signe encourageant du rétablissement de Julian Alvarez.

« D’abord, parce qu’il a débuté son premier match. Ensuite, parce qu’il a évolué à un haut niveau. Son excellente passe à Marcos Llorente a amené le but de l’ouverture du score et a marqué sa première passe décisive. Il a aussi eu une frappe qu’Alisson a brillamment repoussée, une action qui aurait très bien pu déboucher sur un autre but. »