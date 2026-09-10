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Julian Alvarez est-il enfin de retour ? Pourquoi la défaite de l’Atlético de Madrid à Anfield pourrait en réalité être une énorme victoire pour Diego Simeone
L’Atlético s’incline malgré des signes encourageants
L'Atletico n'est pas parvenu à obtenir un résultat positif lors de son déplacement à Anfield en Ligue des champions, s'inclinant contre Liverpool pour son match d'ouverture de la campagne. Cependant, l'équipe de Simeone a quitté l'Angleterre avec plusieurs signes encourageants pour l'avenir.
Le principal enseignement a été la titularisation d'Alvarez par Simeone sur la grande scène. Si la défaite fait mal, le club espagnol a peut-être réinstallé une pièce cruciale pour ses ambitions futures. Ancien international espagnol et actuel consultant pour MovistarCanizares a souligné la prestation de l'Argentin comme l'histoire marquante de la soirée.
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Canizares identifie les premiers signes de reprise
S’exprimant après le match, Canizares a insisté sur le fait que l’Atletico restait bien placé pour poursuivre son parcours en Europe malgré ce revers initial. Pour l’ancien gardien, le renouveau individuel d’Alvarez pesait bien davantage que le score final. L’ancienne star de Valence a salué l’impact de l’attaquant, soulignant avec quelle efficacité il avait retrouvé sa place dans le onze de départ. Alvarez a délivré une belle passe à Marcos Llorente sur le but d’ouverture de l’Atletico, signant sa première passe décisive pour le club avant de forcer Alisson à réaliser un arrêt de grande classe.
« Je pense que l’Atletico Madrid peut renverser ce résultat, car il reste beaucoup de matches dans cette Ligue des champions », a déclaré Canizares. « Ce qui est important, c’est que nous avons vu le premier signe encourageant du rétablissement de Julian Alvarez.
« D’abord, parce qu’il a débuté son premier match. Ensuite, parce qu’il a évolué à un haut niveau. Son excellente passe à Marcos Llorente a amené le but de l’ouverture du score et a marqué sa première passe décisive. Il a aussi eu une frappe qu’Alisson a brillamment repoussée, une action qui aurait très bien pu déboucher sur un autre but. »
L’attaquant argentin s’est pleinement intégré au groupe
Canizares a souligné qu’un retour à la normale s’opère lentement pour Alvarez, qui semblait parfaitement intégré aux côtés de ses coéquipiers. L’attaquant est notamment resté après le coup de sifflet final pour applaudir les supporters en déplacement.
« Il a semblé bien intégré au groupe, au point de rester pour saluer les supporters à la fin », a ajouté Canizarez. « L’Atlético a peut-être laissé filer trois points, mais il a trouvé les premiers signes du retour de Julian Alvarez.
« Retrouver la meilleure version de Julisn, ou au moins un Julian capable d’apporter une vraie contribution, pourrait être plus important pour l’Atlético que la perte de ces trois premiers points, surtout en sachant qu’il reste encore beaucoup de matches pour refaire son retard. »
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En pensant à la reprise européenne et à la forme du moment
Trouver une version efficace d’Alvarez donne à Simeone une arme redoutable alors que l’Atlético gère un calendrier exigeant. Ses déplacements tranchants et sa créativité à Anfield offrent un modèle clair de réussite pour les prochains matches.
Le club espagnol va désormais se reconcentrer sur les compétitions nationales avant de tenter de prendre ses premiers points de la saison en Ligue des champions. Simeone espérera qu’Alvarez pourra s’appuyer sur cette base pour décrocher une place régulière dans le onze de départ.
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