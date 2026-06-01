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Tom Maston

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Julian Alvarez, Elliot Anderson et les 30 joueurs à suivre lors du mercato estival 2026

Analysis
Mercato
M. Salah
Vinicius Junior
J. Alvarez
E. Anderson
E. Fernandez
M. Rogers
Rodri
B. Silva
J. Bowen
I. Konate
A. Wharton
Liverpool
Real Madrid
Manchester United
Manchester City
Bayern Munich
Premier League
LaLiga
K. Adeyemi
V. Livramento
Ederson
D. Vlahovic
Savinho
C. Baleba
A. Bouaddi
Y. Diomande
Borussia Dortmund
Juventus
Crystal Palace
Newcastle
Atletico Madrid
Nottingham Forest
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
FEATURES
J. Gvardiol
J. Trafford
C. Romero
M. Fernandes
S. Tonali
K. Smit
M. Rashford
R. Lewandowski
E. Kroupi
C. Jones
A. Tchouameni
Tottenham
FC Barcelone
Chelsea
West Ham
Bournemouth
AZ Alkmaar

C’est officiel : la saison de football européenne 2025-2026 s’achève, ponctuée par le sacre du Paris Saint-Germain face à Arsenal en finale de la Ligue des champions, lui permettant ainsi de conserver son titre continental. Dans quelques semaines, ces neuf mois d’émotions ne seront plus qu’un lointain souvenir, tant le monde du football tourne vite, surtout à l’aube des grands tournois.

Dans les prochains jours, tous les regards se tourneront vers la Coupe du monde, alors que les sélections venues des quatre coins du globe atterriront aux États-Unis, au Mexique et au Canada, les yeux rivés sur le plus grand trophée du football. Pour autant, les clubs ne mettront pas leurs préparatifs pour la saison prochaine entre parenthèses. Bien au contraire : le marché des transferts devrait bouillonner tout l’été, indépendamment des événements qui se dérouleront en Amérique du Nord et auxquels participeront certains joueurs susceptibles de changer d’équipe à leur retour.

Cet été s’annonce à nouveau riche en transferts retentissants, mais quels joueurs seront au cœur de ce mercato ? GOAL passe en revue 30 joueurs dont l’avenir devrait définir l’été 2026…

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-LILLARREALAFP

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

    Depuis que Karim Adeyemi a changé d’agent pour être représenté par Jorge Mendes en août dernier, il est clair qu’il projette de quitter le Borussia Dortmund, et l’international allemand a depuis été associé à plusieurs grands clubs européens.

    Manchester United, Arsenal, le Real Madrid, Chelsea, Tottenham et Naples figurent parmi les clubs qui se sont renseignés ou à qui l’attaquant a été proposé. Âgé de 24 ans, il pourrait changer d’air à un coût réduit, le BVB souhaitant céder l’un de ses avant-postes tant qu’il conserve encore de la valeur.

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  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-INTERAFP

    Julian Álvarez (Atlético de Madrid)

    À l’aube de l’été, Julian Álvarez a un objectif clair : mener l’attaque de l’Argentine, déterminée à conserver son titre mondial. Toutefois, son avenir en club fait déjà l’objet de vives spéculations. Barcelone a frappé le premier en déposant une offre de 100 millions d’euros (87 millions de livres / 116,5 millions de dollars) pour l’avant-centre de l’Atlético Madrid, dès les premiers jours qui ont suivi la fin de la saison espagnole.

    Le Barça voit en lui le numéro 9 idéal pour remplacer Robert Lewandowski, mais Arsenal, Chelsea et le PSG sont aussi sur les rangs, ce qui, selon l’Atlético, pourrait déclencher une surenchère. Les Rojiblancos espèrent tirer environ 120 millions d’euros (104 millions de livres / 140 millions de dollars) avant de laisser partir l’attaquant de 26 ans.

  • Nottingham Forest v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Elliot Anderson pourrait vivre un été décisif. Après s’être imposé comme titulaire aux côtés de Declan Rice au milieu de terrain de l’équipe d’Angleterre, le joueur de Nottingham Forest s’apprête à émerger comme l’une des révélations de la Coupe du monde. Ajoutons à cela l’intérêt grandissant des clubs pour son transfert : la notoriété de ce joueur de 23 ans pourrait atteindre des sommets insoupçonnés d’ici 2026.

    Manchester United et Manchester City suivent de très près le joueur, déterminés à renforcer leur milieu de terrain pour la saison prochaine. Un chèque de 100 millions de livres (134,5 millions de dollars) pourrait s’avérer nécessaire pour l’arracher au City Ground, mais son potentiel justifierait sans doute un tel investissement.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carlos Baleba (Brighton)

    Carlos Baleba a failli quitter Brighton l’été dernier : Manchester United manifestait un intérêt concret pour recruter l’international camerounais à Old Trafford, une attention qui semble avoir pesé sur ses performances. Âgé de 22 ans, le milieu de terrain devrait tout de même changer d’air dans les prochaines semaines, même s’il n’a pas encore retrouvé le niveau affiché en 2024-2025.

    Les Red Devils auraient toutefois abandonné leur piste, malgré un besoin de renforcer leur milieu après le départ de Casemiro, ce qui pourrait profiter à Tottenham : Roberto De Zerbi souhaite en effet retrouver son ancien protégé de la côte sud.

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Ayyoub Bouaddi, l’un des plus grands espoirs du football français, a fait la une des journaux la saison dernière en livrant des performances impressionnantes avec Lille face à des équipes de l’envergure du Real Madrid et de la Juventus en Ligue des champions, alors qu’il n’avait que 17 ans. Milieu défensif au jeu fluide, Bouaddi semble taillé sur mesure pour le style de jeu actuellement pratiqué en Europe, ce qui explique qu’il soit dans le viseur de plusieurs grands clubs à l’approche de l’été.

    Le PSG serait en pole position pour recruter le jeune homme, désormais âgé de 18 ans, même si Arsenal, Liverpool et Chelsea sont également sur les rangs. Lille a réussi à le convaincre de prolonger son contrat en décembre, mais cette signature semble avant tout destinée à faire monter les enchères autour de son talent issu du centre de formation. Les Dogues espèrent que sa valeur augmentera encore durant la Coupe du monde, lui qui a choisi de représenter le Maroc plutôt que la France cet été.

  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jarrod Bowen (West Ham)

    La relégation de West Ham en Championship s’annonce comme le déclencheur d’une vaste braderie au London Stadium, même si la décision de Nuno Espírito Santo de rester à son poste laisse espérer un retour rapide en Premier League. En tête de liste des départs potentiels, le capitaine Jarrod Bowen, auteur de 11 passes décisives en 2023-2024 (seuls deux joueurs ont fait mieux) et impliqué dans 20 buts au total (seuls quatre joueurs ont fait plus), devrait susciter un vif intérêt sur le marché.

    Seuls deux joueurs ont délivré plus de passes décisives que lui (11) en Premier League la saison dernière, et seuls quatre ont fait mieux que son total combiné de buts et de passes décisives (20). Âgé de 29 ans, Bowen a encore plusieurs années au plus haut niveau et il aura à cœur de se montrer à Thomas Tuchel après avoir manqué la Coupe du monde. Manchester United, Chelsea et Everton sont déjà cités comme destinations potentielles.

  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Il y a un an, Yan Diomande n’avait disputé que dix matchs avec l’équipe première de Leganés, alors en difficulté en Liga. Douze mois plus tard, l’international ivoirien est pourtant en passe de rejoindre l’élite européenne. Le RB Leipzig, qui l’avait recruté 20 millions d’euros l’été dernier, espère désormais en tirer environ 100 millions d’euros (87 millions de livres sterling / 116,5 millions de dollars).

    Meilleur buteur et passeur de la saison écoulée (13 réalisations, 10 passes décisives), il a été sacré « Recrue de l’année » en Bundesliga. Liverpool, club de son enfance, et le PSG semblent actuellement en pole position pour accueillir le jeune prodige, mais d’autres formations surveillent attentivement ce dossier.

  • Ederson Atalanta 2025-26Getty Images

    Ederson (Atalanta)

    Depuis sa masterclass au milieu de terrain lors de la finale de la Ligue Europa 2024, Ederson semble promis à quitter l’Atalanta. L’été 2026 pourrait marquer le moment où le joueur de 26 ans franchira une nouvelle étape dans sa carrière.

    L’Atlético Madrid était sur le point de le recruter en janvier, mais Manchester United semble désormais en pole position et préparer une offre d’environ 35 millions de livres (47 millions de dollars) pour faire du milieu brésilien la première recrue de l’ère Michael Carrick.

  • Brentford v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mateus Fernandes (West Ham)

    Malgré deux descentes successives en Championship, Mateus Fernandes s’est mis en évidence à Southampton puis à West Ham, attirant l’attention des cadors de la Premier League. Vraisemblablement la plus grosse vente estivale des Hammers, le jeune Portugais de 21 ans, doué de créativité et d’une grande combativité, pourrait renforcer plusieurs clubs de niveau Ligue des champions.

    Manchester United, en quête d’un successeur à son homonyme Bruno, est le club le plus souvent cité, tandis qu’Arsenal et le PSG surveillent également de près le meneur de jeu portugais, qui s’apprête à quitter l’est de Londres.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Enzo Fernández (Chelsea)

    Le passage d’Enzo Fernández à Chelsea devrait s’achever cet été, après l’un des appels à un transfert les plus publics de ces dernières années. Le flirt ouvert du milieu de terrain argentin avec le Real Madrid est devenu si flagrant que les Blues se sont sentis obligés de le suspendre deux semaines en avril. Si l’arrivée de Xabi Alonso aurait pu apaiser l’ancien meneur de jeu du Benfica, l’absence de football européen la saison prochaine semble avoir été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, le poussant à décider que son avenir se trouve ailleurs qu’à Stamford Bridge.

    Les Madrilènes sont bel et bien sur le coup, mais ils hésitent encore à aligner les 120 millions de livres (161 millions de dollars) réclamés par Chelsea. Manchester City, qui reconstruit son milieu de terrain, suit aussi le dossier ; le futur entraîneur des Citizens, Enzo Maresca, connaît parfaitement le jeu du joueur de 25 ans.

  • Brentford v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Josko Gvardiol (Manchester City)

    Tombé dans l’oubli, Josko Gvardiol pourrait quitter Manchester City cet été, selon plusieurs sources concordantes. Victime d’une longue blessure en deuxième partie de saison, le défenseur croate a vu Marc Guehi et Nico O’Reilly s’imposer sur le flanc gauche de la défense des Citizens, au point qu’il semble désormais difficile de les déloger.

    Polyvalent, capable d’évoluer en charnière centrale ou à gauche, le Croate de 24 ans reste l’un des défenseurs les plus convoités du Vieux Continent. Des écuries telles que le Bayern Munich et le FC Barcelone suivent déjà sa situation avec attention.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Curtis Jones (Liverpool)

    Liverpool pourrait entamer la saison prochaine sans aucun joueur originaire de la ville dans son effectif, Curtis Jones se rapprochant de la sortie d’Anfield dès les premiers jours du mercato. Polyvalent, le milieu de terrain n’a été titularisé qu’à 22 reprises en Premier League et en Ligue des champions la saison dernière, et les Reds souhaitent tirer profit de la situation alors que Jones entame la dernière année de son contrat.

    L’international anglais de 25 ans est courtisé par l’Inter, champion de Serie A, mais les deux clubs sont encore loin d’un accord : Liverpool réclame plus de 30 millions de livres (40,3 millions de dollars).

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ibrahima Konaté (Liverpool)

    Ibrahima Konaté quittera bel et bien Liverpool cet été : les discussions sur une prolongation de contrat avec le défenseur français ont à nouveau achoppé, le conduisant vers une départ gratuit à l’expiration de son bail en juin.

    L’intérêt que lui portait le Real Madrid semble toutefois s’être émoussé après une saison marquée par plusieurs erreurs sur la côte de Merseyside, et peu d’autres clubs ont jusqu’ici été cités comme prétendants pour le joueur de 27 ans. Cette situation pourrait cependant évoluer dans les prochains jours et semaines, car Konaté, quand il est au meilleur de sa forme, demeure un défenseur de haut niveau.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Junior Kroupi (Bournemouth)

    Révélation de la saison anglaise, Junior Kroupi est arrivé à Bournemouth dans l’indifférence générale et a battu le record de la Premier League du plus grand nombre de buts marqués par un adolescent lors de sa première saison. Son 13e but, inscrit contre Manchester City et décisif pour le titre d’Arsenal, a couronné une première année éclatante sur la côte sud.

    Les supporters des Cherries redoutent toutefois que l’exercice 2025-2026 ne soit déjà son dernier au Vitality Stadium, Arsenal et Chelsea étant parmi les clubs intéressés par ce jeune buteur à la finition clinique. Les Cherries misent sur la perspective de temps de jeu en Coupe d’Europe pour le convaincre de rester, mais son avenir reste incertain.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Robert Lewandowski (FC Barcelone)

    Avant même la confirmation, début mai, du départ de Robert Lewandowski du FC Barcelone, le départ du vétéran polonais du Camp Nou à l’issue de son contrat était largement pressenti pour cet été ; beaucoup d’observateurs anticipaient un exil en Arabie saoudite ou en MLS. Pourtant, sa carrière européenne pourrait ne pas être terminée.

    La Juventus et Chelsea sont évoqués comme destinations possibles pour le joueur de 37 ans, mais leur capacité à assumer son salaire alors qu’ils ne disputeront pas la Ligue des champions pourrait constituer un obstacle majeur.

  • Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tino Livramento (Newcastle)

    La non-qualification de Newcastle pour la Ligue des champions l’oblige à vendre plusieurs joueurs cet été pour respecter les règles financières, et Anthony Gordon est le premier à quitter St James’ Park. Tino Livramento, déjà annoncé partant l’an dernier, pourrait suivre le même chemin si l’intérêt persiste, l’arrière latéral anglais étant un candidat crédible pour quitter Tyneside.

    Manchester City et Arsenal ont tous deux été associés à l’ancienne pépite de Chelsea, mais son passé médical, plutôt chargé, pourrait freiner les discussions estivales.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Marcus Rashford (Manchester United)

    Pendant la majeure partie de la saison, le maintien définitif de Marcus Rashford à Barcelone semblait acquis d’avance. L’attaquant de Manchester United a connu un prêt fructueux au Camp Nou, et le montant convenu de 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling / 35 millions de dollars) est loin d’être prohibitif. Cependant, les transactions réalisées par le Barça en ce début d’été ont désormais semé un doute de taille quant à savoir si le club choisira de garder Rashford ou de le renvoyer à Old Trafford.

    L’arrivée d’Anthony Gordon et les offres pour Julián Álvarez semblent réduire l’espace disponible dans le secteur offensif de Hansi Flick, à moins qu’une vente inattendue ne vienne bouleverser l’équation. L’international anglais pourrait donc rester dans l’incertitude, d’autant plus si Michael Carrick partage l’avis de Ruben Amorim sur son avenir à Manchester.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Rodri (Manchester City)

    Avec le départ de Pep Guardiola et la volonté de Manchester City de dépenser sans compter pour recruter des milieux de terrain cet été, Rodri pourrait se retrouver sur la sellette, d’autant plus que son contrat entre dans sa dernière année. Ces dernières années, les Citizens ont préféré laisser leurs icônes aller au bout de leur bail plutôt que de les céder à bas prix. Toutefois, si le vice-champion d’Angleterre décidait de lever des fonds en vendant l’international espagnol, des prétendants sont déjà en embuscade.

    L’intérêt du Real Madrid pour le milieu de terrain espagnol n’est un secret pour personne. Si les Merengues ont récemment privilégié les recrutements de joueurs libres, deux années sans titre et l’arrivée de José Mourinho sur le banc pourraient inciter Florentino Pérez à revoir sa stratégie, à condition que le dirigeant soit reconduit à son poste lors des prochaines élections. Recruter le lauréat du Ballon d’Or 2024 au Bernabéu serait perçu comme un coup de maître, même si le milieu espagnol n’a pas retrouvé la même régularité depuis sa rupture du ligament croisé antérieur, survenue peu avant son sacre il y a environ dix-huit mois.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    Morgan Rogers (Aston Villa)

    Le montage des meilleurs moments de Morgan Rogers pour la saison 2025-2026 mérite d'être visionné encore et encore : le milieu de terrain d'Aston Villa y enchaîne les buts spectaculaires et couronne sa superbe saison par un nouveau coup de génie en finale de la Ligue Europa. Ses 14 buts et 11 passes décisives pourraient même lui ouvrir une place de titulaire en équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde, devant Jude Bellingham. Sans surprise, ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs.

    Arsenal envisage une offre mirobolante pour l’international anglais, mais Villa, qui peut à nouveau viser la Ligue des champions et les revenus qui l’accompagnent, ne compte pas le laisser partir.

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cristian Romero (Tottenham)

    Sous contrat avec Tottenham depuis seulement un an, Cristian Romero pourrait déjà quitter le nord de Londres. Les performances convaincantes de Kevin Danso aux côtés de Micky van de Ven en fin de saison, l’arrivée imminente de Marcos Senesi en provenance de Bournemouth et le retour du jeune talent Luka Vuskovic, auteur d’un excellent prêt à Hambourg, offrent soudainement à Roberto De Zerbi un effectif surchargé en défense centrale.

    L’Argentin, qui a critiqué à deux reprises la direction des Spurs la saison passée avant de faire machine arrière lors de la dernière journée, avait même envisagé de rentrer en Argentine plutôt que d’assister au match décisif pour le maintien, tendant davantage ses relations avec le club. Les supporters, lassés par son manque de discipline, ne s’émeuvent guère à l’idée de le voir partir. L’Atlético Madrid, déjà intéressé l’été dernier, guette toujours.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Mohamed Salah (Liverpool)

    Avant l’ouverture du mercato de janvier, l’aventure de Mohamed Salah à Liverpool semblait touchée à sa fin. Si le légendaire attaquant s’est réconcilié avec l’entraîneur Arne Slot après avoir éclaté au grand jour son sentiment d’être poussé vers la sortie suite à trois matchs consécutifs sur le banc, son départ paraissait néanmoins inéluctable.Roi égyptien » quitterait Anfield à l’issue de l’exercice en cours. Les Reds ont finalement libéré l’un de leurs plus grands joueurs de tous les temps un an avant l’expiration de son contrat.

    Les formations de Saudi Pro League, déjà prêtes à accueillir le footballeur arabe le plus célèbre de la planète, ne devraient éprouver aucune difficulté à finaliser un accord avant le coup d’envoi de l’exercice 2024-2025.

  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Savinho (Manchester City)

    L’été dernier, Savinho était sur le départ et devait rejoindre Tottenham, Manchester City visant alors l’attaquant du Real Madrid Rodrygo. Aucun de ces transferts n’a abouti, et le Brésilien n’a pas réussi à s’imposer à l’Etihad Stadium, Antoine Semenyo, arrivé en janvier, lui disputant davantage de temps de jeu.

    Âgé de 22 ans et international brésilien, il devrait donc changer d’air pour obtenir un temps de jeu plus régulier, Tottenham restant attentif à la possibilité de le recruter afin de dynamiser son attaque.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bernardo Silva (Manchester City)

    Joueur libre très courtisé, Bernardo Silva, 31 ans, a prouvé lors de ses dernières semaines à Manchester City qu’il conservait intacts son dynamisme et son immense talent. Si un départ en Arabie saoudite a un temps été évoqué – plusieurs de ses compatriotes ayant récemment choisi le Moyen-Orient –, le milieu portugais a encore beaucoup à apporter sur les terrains européens.

    Si l’Atlético de Madrid souhaite ajouter son expérience au moteur de l’équipe de Diego Simeone, le milieu portugais, souvent associé au FC Barcelone, privilégie toujours un transfert au Camp Nou.

  • AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images Sport

    Kees Smit (AZ Alkmaar)

    Depuis ses débuts avec l’équipe première de l’AZ Alkmaar, Kees Smit est souvent comparé à Kevin De Bruyne, et pas uniquement en raison de leur vague ressemblance physique. Milieu de terrain créatif au sens du jeu affûté et au contrôle de balle remarquable, il s’est rapidement imposé en Oranje grâce à une série de performances de haut niveau en Eredivisie.

    Au cours des 12 derniers mois, pratiquement tous les grands clubs européens ont été associés au joueur de 20 ans, le Real Madrid, Chelsea et Newcastle étant les plus souvent cités comme les plus intéressés par sa venue.

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Aurélien Tchouameni (Real Madrid)

    Si le recrutement de milieux de terrain constitue la priorité du Real Madrid cet été, le club merengue pourrait tout de même se séparer d’un élément clé moyennant une offre satisfaisante. Le joueur le plus exposé semble être Aurélien Tchouameni : son image au sein du vestiaire reste floue depuis ses accrochages très médiatisés avec Fede Valverde début mai.

    José Mourinho, qui va reprendre les commandes au Bernabéu, pourrait donc décider de se séparer du milieu de terrain afin d’éviter toute tension interne. Manchester United suit avec attention la situation du joueur de 26 ans.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sandro Tonali (Newcastle)

    Le dernier jour du mercato d’hiver, des rumeurs ont indiqué qu’Arsenal envisageait de recruter Sandro Tonali. Les Gunners n’ont finalement pas finalisé l’accord pour le milieu italien, mais cette démarche a précipité son départ attendu de Newcastle cet été.

    L’échec des Magpies à se qualifier pour l’Europe a depuis accentué la nécessité de vendre, et Manchester United a désormais rejoint Arsenal dans la course pour s’attacher les services de l’ancienne star de l’AC Milan, âgée de 26 ans.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    James Trafford (Manchester City)

    De retour à Manchester City l’été dernier, James Trafford pensait devenir le gardien titulaire à l’Etihad. Il a toutefois été évincé par Gigi Donnarumma après seulement trois matches. Le jeune Anglais a rebondi en contribuant aux deux victoires en coupes nationales, mais il a besoin de jouer régulièrement pour concrétiser son potentiel de futur numéro 1 des Three Lions.

    Newcastle, qui avait déjà tenté de recruter Trafford à Burnley il y a un an avant que City ne s’immisce dans le dossier, pourrait revenir à la charge. Les Magpies devront toutefois braver la concurrence d’Aston Villa et de Tottenham, également intéressés par le gardien de 23 ans.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vinicius Jr (Real Madrid)

    Depuis près de dix-huit mois, Vinicius Jr est pressenti pour un transfert mirobolant en Arabie saoudite, et son départ du Real Madrid n’a jamais semblé aussi probable que lors de sa brouille avec Xabi Alonso. En novembre, des informations indiquaient que le Brésilien refusait d’entamer des négociations contractuelles, alors même que son contrat actuel n’expire qu’en juin 2027.

    Aucun nouvel accord n’a encore été signé, ce qui signifie que le club merengue pourrait être contraint de le céder dès l’été prochain, faute de quoi il risquerait de le perdre gratuitement douze mois plus tard. Certains estiment même que le départ de l’ex-perle de Flamengo pourrait s’avérer salutaire, puisque son association avec Kylian Mbappé semble difficile à envisager. Reste à savoir comment Vinicius réagirait à la possible arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène, après la réaction controversée de l’entraîneur portugais aux insultes racistes dont l’attaquant a été victime lors du match contre Benfica en février.

  • Juventus FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Dusan Vlahovic (Juventus)

    Dusan Vlahovic, l’un des futurs agents libres les plus intrigants, n’a pas répondu aux attentes suscitées par son transfert de 70 millions d’euros à la Juventus en janvier 2022. L’international serbe a inscrit 68 buts en 168 apparitions sous le maillot des Bianconeri, mais il a progressivement perdu sa place dans l’effectif au cours de ses quatre années à Turin et devrait quitter le club cet été.

    Malgré ces statistiques mitigées, l’avant-centre serbe est courtisé par des cadors tels que Barcelone, le Bayern Munich et Tottenham, ce qui laisse présager un mercato estival animé pour le joueur de 26 ans déterminé à relancer sa carrière.

  • Crystal Palace v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    Les supporters de Crystal Palace sont habitués à voir leurs joueurs clés partir, étant donné la place de leur club dans la hiérarchie du football. Mais après les départs d’Eberechi Eze et de Marc Guehi au cours des douze derniers mois, ils craignent de perdre cet été leur milieu de terrain star, Adam Wharton.

    L’international anglais, âgé de 22 ans, attire déjà les convoitises du Real Madrid, de Manchester United et de Liverpool, séduits par sa vision du jeu et sa capacité à dicter le tempo. Palace ne le laissera partir qu’à un prix élevé, puisqu’il lui reste encore trois ans de contrat, mais un nouveau départ très médiatisé depuis Selhurst Park pourrait se concrétiser d’ici la fin de l’année.