Julian Alvarez, Elliot Anderson et les 30 joueurs à suivre lors du mercato estival 2026

Dans les prochains jours, tous les regards se tourneront vers la Coupe du monde, alors que les sélections venues des quatre coins du globe atterriront aux États-Unis, au Mexique et au Canada, les yeux rivés sur le plus grand trophée du football. Pour autant, les clubs ne mettront pas leurs préparatifs pour la saison prochaine entre parenthèses. Bien au contraire : le marché des transferts devrait bouillonner tout l’été, indépendamment des événements qui se dérouleront en Amérique du Nord et auxquels participeront certains joueurs susceptibles de changer d’équipe à leur retour.

Cet été s’annonce à nouveau riche en transferts retentissants, mais quels joueurs seront au cœur de ce mercato ? GOAL passe en revue 30 joueurs dont l’avenir devrait définir l’été 2026…