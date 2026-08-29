Alvarez a catégoriquement rejeté l’opportunité d’un retour spectaculaire à l’Etihad Stadium, selon Cadena SER. Manchester City a contacté l’Atlético pour exprimer son intérêt à l’idée de faire revenir son ancien attaquant, mais Alvarez a informé le champion de Premier League qu’il n’avait aucune envie de revenir à Manchester avant même qu’une offre officielle ne soit transmise.

Le refus ferme du joueur de 26 ans intervient alors qu’il reste engagé dans un bras de fer tendu avec l’Atlético de Madrid, dans ce qui est devenu le plus grand feuilleton du mercato estival. Bien qu’il soit la cible prioritaire d’Arsenal et le recrutement rêvé dans le nord de Londres, l’attaquant a également rejeté Arsenal à de nombreuses reprises.