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Julian Alvarez écarte un retour sensationnel à Manchester City et dit non à Arsenal
Alvarez rejette un retour surprise à Manchester City
Alvarez a catégoriquement rejeté l’opportunité d’un retour spectaculaire à l’Etihad Stadium, selon Cadena SER. Manchester City a contacté l’Atlético pour exprimer son intérêt à l’idée de faire revenir son ancien attaquant, mais Alvarez a informé le champion de Premier League qu’il n’avait aucune envie de revenir à Manchester avant même qu’une offre officielle ne soit transmise.
Le refus ferme du joueur de 26 ans intervient alors qu’il reste engagé dans un bras de fer tendu avec l’Atlético de Madrid, dans ce qui est devenu le plus grand feuilleton du mercato estival. Bien qu’il soit la cible prioritaire d’Arsenal et le recrutement rêvé dans le nord de Londres, l’attaquant a également rejeté Arsenal à de nombreuses reprises.
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Le rêve de Barcelone s’enraye malgré l’aveu de Laporta
Plutôt que de rejoindre Londres ou Manchester, Alvarez est désespéré à l’idée de signer au FC Barcelone, qui avait déjà échoué plus tôt cet été avec une offre de 100 millions d’euros (86 M£). Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a confirmé cette semaine, dans une déclaration publique, l’intérêt persistant du club, admettant que c’est « de notoriété publique » que l’attaquant argentin veut les rejoindre.
Cependant, l’Atletico refuse de faire affaire avec son rival en Liga, quelles que soient les circonstances. Le club madrilène a réitéré cette semaine sa position ferme, insistant sur le fait qu’il y a « zéro pour cent de chances » de vendre l’attaquant vedette au Barça.
Des complications de visa pèsent sur un refus en Premier League
La forte réticence d'Alvarez à revenir en Angleterre serait due à des circonstances personnelles plutôt qu'à des raisons sportives. L'Argentin a connaissance de règles spécifiques du Royaume-Uni en matière de visa qui rendraient très difficile la venue de sa famille pour lui rendre visite, alors qu'il ne rencontre aucune complication de ce type en vivant en Espagne.
La situation marque un changement clair par rapport à son premier passage réussi en Angleterre, après avoir initialement rejoint Manchester City en provenance de River Plate pour 14 M£ en janvier 2022. Alvarez a ensuite inscrit 36 buts en 103 apparitions et aidé l'équipe de Guardiola à réaliser un triplé historique avant de rejoindre l'Atlético il y a deux étés dans le cadre d'un transfert de 82 M£.
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Le bras de fer laisse l’avenir de l’attaquant en suspens
Si Cadena SER indique qu'Alvarez a été de plus en plus mis au courant du fait qu'Arsenal représente sa seule porte de sortie réaliste de l'Atletico, il reste déterminé à rester en Espagne. En conséquence, l'attaquant se retrouve piégé entre un club qui refuse de vendre au Barça et son propre refus de revenir en Angleterre.
City ayant officiellement essuyé un refus et l'Atletico refusant de négocier avec le Barça, ce transfert très médiatisé reste totalement au point mort. Alvarez doit désormais décider s'il veut renouer les liens à Madrid ou garder l'espoir d'un déblocage avant la fermeture du mercato.
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