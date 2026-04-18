Julian Álvarez devrait privilégier Barcelone plutôt qu’Arsenal, selon Sergio Agüero, qui affirme que l’attaquant de l’Atlético de Madrid « s’intégrerait parfaitement » au sein du club catalan

Sergio Agüero, qui a porté le maillot du FC Barcelone avant de prendre sa retraite en 2021, estime que l’attaquant argentin correspond parfaitement au profil recherché par le club et encourage les Blaugrana à lui soumettre une offre concrète.

« Julian serait une bonne recrue pour n’importe quelle équipe aujourd’hui », a déclaré Agüero à Stake. « Pour le Barça, tout dépend évidemment de son bien-être. Il y a le point de vue du joueur et celui du club. Si tout se passe bien, il sera un jour champion de la Ligue des champions. »

« La vie d’un joueur là-bas est très compliquée. Mais si le Barça le courtise et qu’il confirme son niveau, il s’adaptera sans peine. Il aime le football et possède une qualité rare chez un avant-centre : un excellent sens défensif. Julian est un joueur très complet. »