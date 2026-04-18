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Julian Álvarez devrait privilégier Barcelone plutôt qu’Arsenal, selon Sergio Agüero, qui affirme que l’attaquant de l’Atlético de Madrid « s’intégrerait parfaitement » au sein du club catalan
Agüero approuve le transfert d'Alvarez vers le FC Barcelone.
L’ancien attaquant argentin Sergio Agüero recommande à Julián Álvarez de privilégier un transfert au FC Barcelone plutôt que de rejoindre Arsenal lors du mercato estival. Courtisé par plusieurs grands clubs européens après ses performances avec l’Atlético, l’international argentin suscite l’intérêt des Gunners, qui, selon certaines sources, seraient prêts à débourser environ 86 millions de livres sterling pour s’attacher ses services. Agüero estime toutefois que le cadre tactique du FC Barcelone conviendrait mieux à l’attaquant de 26 ans, alors que le club catalan continue de planifier l’avenir de son attaque.
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Agüero explique en quoi Barcelone convient à Alvarez
Sergio Agüero, qui a porté le maillot du FC Barcelone avant de prendre sa retraite en 2021, estime que l’attaquant argentin correspond parfaitement au profil recherché par le club et encourage les Blaugrana à lui soumettre une offre concrète.
« Julian serait une bonne recrue pour n’importe quelle équipe aujourd’hui », a déclaré Agüero à Stake. « Pour le Barça, tout dépend évidemment de son bien-être. Il y a le point de vue du joueur et celui du club. Si tout se passe bien, il sera un jour champion de la Ligue des champions. »
« La vie d’un joueur là-bas est très compliquée. Mais si le Barça le courtise et qu’il confirme son niveau, il s’adaptera sans peine. Il aime le football et possède une qualité rare chez un avant-centre : un excellent sens défensif. Julian est un joueur très complet. »
L'intérêt pour les transferts s'intensifie dans toute l'Europe
Alvarez s’est imposé comme l’un des attaquants les plus convoités d’Europe depuis son arrivée à l’Atlético, qu’il a rejoint en provenance de Manchester City. Cette saison, il a marqué 18 buts et délivré neuf passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues.
L’intérêt d’Arsenal s’inscrit dans sa quête permanente de renfort offensif, tandis que le Barça, qui planifie déjà ses saisons futures, étudie des solutions d’attaque à long terme. Sa mobilité, son pressing intense et sa capacité de finition placeraient l’Argentin parmi les profils appréciés par le club catalan.
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Alvarez est suivi par des clubs européens de haut niveau.
Le prochain mercato devrait clarifier l’avenir d’Alvarez, à mesure que les clubs concrétisent leur intérêt. Arsenal devrait continuer à suivre la situation tout en évaluant d’autres options offensives, tandis que Barcelone devra concilier tout transfert éventuel avec ses contraintes financières. Quant à l’Atlético, il est peu probable qu’il accepte facilement des offres, compte tenu de l’importance d’Alvarez au sein de l’effectif de Diego Simeone.