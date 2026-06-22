Son nom circule depuis des semaines et, après ses déclarations d’aujourd’hui, l’avenir de Julián Álvarez continuera d’alimenter les discussions à l’Atlético de Madrid. L’attaquant argentin avait d’abord fait parler de lui avant la polémique lancée sur les réseaux sociaux par les Colchoneros contre le FC Barcelone, puis celle opposant le Real Madrid, qui avait publié un communiqué confirmant l’offre de 150 millions d’euros présentée par Florentino Pérez et rejetée.





Mais ce lundi, c’est le joueur lui-même qui, au micro d’ESPN après la victoire 2-0 de l’Argentine contre l’Autriche, a brisé le fragile calme que l’Atlético avait réussi à rétablir en annonçant son souhait de partir.



