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Emanuele Tramacere

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Julian Álvarez crée la sensation : « J’ai discuté avec l’Atlético Madrid, ce transfert est la meilleure solution pour tout le monde, je veux réaliser mon rêve. »

Atlético Madrid
Real Madrid
FC Barcelone
J. Alvarez
Mercato

Julian Álvarez a créé une bombe sur le marché des transferts en demandant à l’Atlético de Madrid de le céder au FC Barcelone.

Son nom circule depuis des semaines et, après ses déclarations d’aujourd’hui, l’avenir de Julián Álvarez continuera d’alimenter les discussions à l’Atlético de Madrid. L’attaquant argentin avait d’abord fait parler de lui avant la polémique lancée sur les réseaux sociaux par les Colchoneros contre le FC Barcelone, puis celle opposant le Real Madrid, qui avait publié un communiqué confirmant l’offre de 150 millions d’euros présentée par Florentino Pérez et rejetée.


Mais ce lundi, c’est le joueur lui-même qui, au micro d’ESPN après la victoire 2-0 de l’Argentine contre l’Autriche, a brisé le fragile calme que l’Atlético avait réussi à rétablir en annonçant son souhait de partir.


  • Alvarez a officiellement demandé son transfert.

    « L’avenir ? Je l’ignore pour l’instant. Ce n’est sans doute pas le moment d’en parler, mais je ne peux pas me défiler. Je me considère comme un homme honnête. J’ai échangé avec les dirigeants du club et avec toutes les personnes que je devais consulter. À mon avis, le mieux pour toutes les parties serait un transfert. Je souhaite simplement réaliser mon rêve. »

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  • Il souhaite rejoindre le FC Barcelone.

    Quel est le rêve d’Alvarez ? D’après Sport et Mundo Deportivo, il s’agirait d’un transfert au FC Barcelone. Depuis environ trois mois, selon les accusations de l’Atlético Madrid, le club catalan a jeté son dévolu sur l’ancien Citizen et multiplie les démarches pour le recruter. Les Colchoneros accusent même la presse d’exercer des pressions en ce sens. Le refus des 150 millions d’euros proposés par le Real Madrid place la barre bien trop haut pour les finances actuelles du club catalan, et l’impasse autour de l’Argentin pourrait se transformer en un véritable boomerang.