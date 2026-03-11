AFP
Julian Alvarez, cible du FC Barcelone et d'Arsenal, fait une déclaration surprenante après la victoire écrasante de l'Atlético Madrid contre Tottenham en Ligue des champions
Les prétendants en alerte après le doublé en Ligue des champions
Le vainqueur de la Coupe du monde est considéré comme une cible prioritaire pour Barcelone, qui le verrait comme l'héritier idéal de Robert Lewandowski, tandis qu'Arsenal et Chelsea auraient également manifesté leur intérêt. Les rumeurs de transfert se sont intensifiées à la suite d'une soirée historique pour l'Atlético, qui a profité d'une série d'erreurs individuelles de la défense de Tottenham. L'équipe d'Igor Tudor était menée 3-0 après un quart d'heure de jeu, le gardien Antonin Kinsky ayant connu un début de match cauchemardesque. Alvarez a été le principal artisan de ce chaos, inscrivant un doublé qui a permis à son équipe de sceller définitivement le sort de ce huitième de finale, les locaux s'imposant finalement 5-2 à l'issue du match aller.
Alvarez laisse la porte ouverte à un départ
Après le coup de sifflet final, Alvarez a dû répondre à des questions sur son avenir, et ses réponses n'ont pas été très rassurantes du point de vue de l'Atlético. « Je n'ai rien à dire. Ce sont des choses dont on parle, il y a aussi beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, tout le monde donne son avis, tout cela prend des proportions démesurées. Je n'ai jamais rien dit, je me sens bien ici, je suis très heureux, je participe à toutes les compétitions », a-t-il déclaré, selon le Diario AS. « Je n'ai jamais rien dit, ce ne sont que des rumeurs. Tout cela prend des proportions démesurées. Je suis heureux à l'Atlético, satisfait, combatif. Nous nous débrouillons bien en Ligue des champions et nous sommes en finale de la Copa del Rey. »
Interrogé sur la possibilité de rejoindre une autre équipe pour la saison 2026-27, Alvarez a ajouté : « Qu'est-ce que j'en sais ? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais. Je suis très heureux ici. C'est une question qui revient sans cesse, mais je suis heureux. Je me concentre sur le quotidien, je travaille pour m'améliorer et je donne tout ce que j'ai. Je n'ai jamais rien dit de négatif sur le club. Je suis très reconnaissant. Les gens m'ont montré leur affection et j'en suis très heureux. »
De retour parmi les buts
La performance magistrale de l'Argentin contre les Spurs a rappelé à point nommé son efficacité, surtout après un début d'année 2026 difficile. Avant son doublé en Ligue des champions, Alvarez n'avait trouvé le chemin des filets que trois fois depuis le début de l'année. Son récent but contre le Real Oviedo était son premier en Liga depuis quatre mois. Son soulagement était évident lorsqu'il a évoqué le fait d'avoir retrouvé son efficacité devant le but sur la grande scène.
« Cela m'aide personnellement, mais j'ai toujours été bien », a ajouté Alvarez. « C'est juste une question de séries ; il y a eu une période où je ne pouvais pas marquer, mais je donne toujours 100 % de moi-même. Mes coéquipiers le savent et l'apprécient. C'est ce que je peux faire. Faire mieux ou moins bien fait partie du football. Ça ne marchait tout simplement pas pour moi, mais en tant qu'attaquant, et compte tenu de ce que je représente et de ce que je ressens pour cette équipe, je veux contribuer avec des buts et des passes décisives. »
La position ferme de l'Atlético remise en question
Malgré les aveux du joueur, la direction de l'Atlético tente de projeter une image de stabilité totale. Le président du club, Enrique Cerezo, a récemment déclaré publiquement que l'attaquant n'était « pas à vendre » et qu'il restait un pilier essentiel du projet de Simeone. Cependant, les dernières déclarations d'Alvarez suggèrent que sa position personnelle n'est peut-être pas aussi rigide que le laisse entendre actuellement la ligne officielle de la direction.
