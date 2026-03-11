Julian Alvarez, cible du FC Barcelone et d'Arsenal, fait une déclaration surprenante après la victoire écrasante de l'Atlético Madrid contre Tottenham en Ligue des champions

Après le coup de sifflet final, Alvarez a dû répondre à des questions sur son avenir, et ses réponses n'ont pas été très rassurantes du point de vue de l'Atlético. « Je n'ai rien à dire. Ce sont des choses dont on parle, il y a aussi beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, tout le monde donne son avis, tout cela prend des proportions démesurées. Je n'ai jamais rien dit, je me sens bien ici, je suis très heureux, je participe à toutes les compétitions », a-t-il déclaré, selon le Diario AS. « Je n'ai jamais rien dit, ce ne sont que des rumeurs. Tout cela prend des proportions démesurées. Je suis heureux à l'Atlético, satisfait, combatif. Nous nous débrouillons bien en Ligue des champions et nous sommes en finale de la Copa del Rey. »

Interrogé sur la possibilité de rejoindre une autre équipe pour la saison 2026-27, Alvarez a ajouté : « Qu'est-ce que j'en sais ? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais. Je suis très heureux ici. C'est une question qui revient sans cesse, mais je suis heureux. Je me concentre sur le quotidien, je travaille pour m'améliorer et je donne tout ce que j'ai. Je n'ai jamais rien dit de négatif sur le club. Je suis très reconnaissant. Les gens m'ont montré leur affection et j'en suis très heureux. »