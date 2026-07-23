Julian Alvarez, Bruno Guimaraes et les 10 plus grandes sagas de transfert à résoudre avant la clôture du mercato estival

Le terme « saga » semble avoir été inventé pour qualifier l’imbroglio Julian Alvarez cet été. Depuis plusieurs mois, l’attaquant argentin était annoncé partant de l’Atlético de Madrid, le club ayant terminé la saison 2025-2026 sans remporter le moindre trophée.

À la recherche d’un numéro 9 pour remplacer Robert Lewandowski, le Barça est longtemps apparu comme la destination la plus probable pour l’attaquant. Toutefois, les relations entre l’Atlético et les Blaugrana se sont tendues lorsque le club madrilène a réagi aux rumeurs d’intérêt catalan en affirmant sur les réseaux sociaux que les offres barcelonaises pour Lamine Yamal et Pedri étaient dérisoires. Une guerre des mots a depuis éclaté, les offres barcelonaises restant bien en deçà des exigences madrilènes.

Sentant l’occasion d’attiser le feu, le Real Madrid a annoncé début juin que l’Atlético avait rejeté son offre de 150 millions d’euros (129 millions de livres / 173 millions de dollars) pour Alvarez ; beaucoup en Espagne estiment que les Blancos n’étaient pas vraiment sérieux et visaient surtout à irriter leurs rivaux catalans.

Dans le même temps, Arsenal continue d’être associé à Alvarez, les Gunners souhaitant renforcer leur effectif au-delà de Viktor Gyokeres malgré leur sacre en Premier League la saison dernière. L’intéressé a fait part de son désir de quitter le Metropolitano tandis que Diego Simeone se préparerait, selon certaines informations, à une vie sans son compatriote, même si l’Atlético continue d’affirmer qu’Alvarez ne sera pas vendu. Bref, le feuilleton est loin d’être terminé.