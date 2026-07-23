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Transfer sagas GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Julian Alvarez, Bruno Guimaraes et les 10 plus grandes sagas de transfert à résoudre avant la clôture du mercato estival

Analysis
Premier League
J. Alvarez
B. Guimaraes
M. Olise
E. Fernandez
M. Salah
M. Rashford
Rodri
Yan Diomandé
A. Bouaddi
A. Scott
Manchester United
Manchester City
Real Madrid
Arsenal
Chelsea
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Liverpool
Atlético Madrid
Newcastle
LaLiga
Bundesliga
Ligue 1

La Coupe du monde vient de s’achever, et les matchs amicaux de pré-saison débuteront pour de bon la semaine prochaine ; la nouvelle saison club approche donc à grands pas, à un rythme soutenu. Dans ce contexte, les dirigeants s’impatientent de plus en plus en matière de transferts, tandis que les entraîneurs, partout en Europe, veulent savoir sur quels joueurs ils pourront compter – ou non – au cours des semaines et des mois à venir.

Certains transferts sont toutefois plus difficiles à conclure que d’autres, et chaque été, certaines sagas s’éternisent, parfois jusqu’à la toute fin du mercato. Cette année ne fait pas exception, même si les perturbations du marché causées par la Coupe du monde font qu’il y a peut-être plus de grands noms confrontés à un avenir incertain à ce stade de l’intersaison que d’habitude.

Quels sont donc les joueurs dont les prochaines destinations devraient faire la une des journaux au cours de la seconde moitié du mercato ? GOAL passe en revue dix footballeurs toujours en attente d’une issue à leur situation…

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Julian Álvarez

    Le terme « saga » semble avoir été inventé pour qualifier l’imbroglio Julian Alvarez cet été. Depuis plusieurs mois, l’attaquant argentin était annoncé partant de l’Atlético de Madrid, le club ayant terminé la saison 2025-2026 sans remporter le moindre trophée.

    À la recherche d’un numéro 9 pour remplacer Robert Lewandowski, le Barça est longtemps apparu comme la destination la plus probable pour l’attaquant. Toutefois, les relations entre l’Atlético et les Blaugrana se sont tendues lorsque le club madrilène a réagi aux rumeurs d’intérêt catalan en affirmant sur les réseaux sociaux que les offres barcelonaises pour Lamine Yamal et Pedri étaient dérisoires. Une guerre des mots a depuis éclaté, les offres barcelonaises restant bien en deçà des exigences madrilènes.

    Sentant l’occasion d’attiser le feu, le Real Madrid a annoncé début juin que l’Atlético avait rejeté son offre de 150 millions d’euros (129 millions de livres / 173 millions de dollars) pour Alvarez ; beaucoup en Espagne estiment que les Blancos n’étaient pas vraiment sérieux et visaient surtout à irriter leurs rivaux catalans.

    Dans le même temps, Arsenal continue d’être associé à Alvarez, les Gunners souhaitant renforcer leur effectif au-delà de Viktor Gyokeres malgré leur sacre en Premier League la saison dernière. L’intéressé a fait part de son désir de quitter le Metropolitano tandis que Diego Simeone se préparerait, selon certaines informations, à une vie sans son compatriote, même si l’Atlético continue d’affirmer qu’Alvarez ne sera pas vendu. Bref, le feuilleton est loin d’être terminé.

    • Publicité
  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayyoub Bouaddi

    Si la Coupe du monde a été dominée par des superstars confirmées, plusieurs joueurs moins connus en ont profité pour émerger, et Ayyoub Bouaddi s’est particulièrement distingué sous le maillot du Maroc. Son avenir suscite désormais encore plus d’attention, même si les plus grands clubs européens s’intéressaient déjà à lui bien avant son éclosion en Amérique du Nord.

    Le Paris Saint-Germain semblait mener la danse, devancé désormais par Manchester City, qui aurait trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le joueur. Reste un obstacle de taille : les 100 millions d’euros réclamés par Lille (85,5 M£ / 114 M$), une somme qui fait encore hésiter le club anglais.

  • RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    Yan Diomande

    Autre adolescent qui s'est illustré lors de la Coupe du monde, Yan Diomande a trusté les colonnes des rumeurs de transfert pendant près de six mois ; son départ du RB Leipzig semblait acquis après une première saison extrêmement impressionnante en Allemagne.

    Élu « Meilleur jeune joueur de l’année » en Bundesliga, l’ailier a ébloui les grands clubs européens, mais Liverpool et le PSG semblent en pole position depuis l’ouverture du mercato. Les Reds ont vu leur offre de 80 millions d’euros (68 millions de livres sterling / 91 millions de dollars) rejetée par Leipzig pour le joueur de 19 ans, ce qui semblait ouvrir la voie au PSG pour ajouter Diomande à son effectif déjà riche en options offensives.

    Cependant, les discussions entre le champion d’Europe et Leipzig sont au point mort : le club allemand réclame au moins 100 millions d’euros (85,5 millions de livres / 114 millions de dollars) pour un joueur acquis il y a douze mois pour un cinquième de cette somme.

    Le joueur lui-même se dit convaincu de partir, mais son avenir est aujourd’hui plus incertain qu’il ne l’était il y a encore quelques semaines.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Enzo Fernández

    Les joueurs ayant marqué la Coupe du monde de leur empreinte forment désormais un fil conducteur de ce classement. Malgré ses buts tardifs contre l’Égypte et l’Angleterre en phase à élimination directe, Enzo Fernández restera associé au tournoi de 2026 en raison de son carton rouge en finale, qui a joué un rôle déterminant dans la défaite de l’Argentine.

    Son expulsion dans le New Jersey a conclu une campagne tumultueuse, au cours de laquelle il s’est parfois illustré avec brio sous les couleurs de Chelsea, mais a aussi écopé d’une suspension de deux semaines infligée par les Blues pour avoir ouvertement flirté avec le Real Madrid tout au long de la saison. La nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur a peut-être fait évoluer sa façon de penser, mais il semble certain que, pendant une grande partie des douze derniers mois, Fernandez ait souhaité quitter Stamford Bridge.

    Les mouvements estivaux des Blues laissent penser que le club se résoudra bientôt à le laisser partir : l’arrivée de Morgan Rogers et l’intérêt persistant pour d’autres milieux de terrain dessinent les contours d’un effectif pensé sans lui. Reste un hic pour le joueur de 25 ans : le Real, sous l’empreinte de José Mourinho, ne semble plus disposé à concrétiser son intérêt initial.

    Résultat : l’avenir du milieu de terrain reste flou, tout comme celui de Pau Cubarsi après son choc avec l’ancien joueur du Benfica en finale.

  • Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bruno Guimaraes

    Newcastle vient de vivre un énième mercato décevant : après les départs d’Anthony Gordon et de Sandro Tonali, le club s’est aussi fait souffler Johan Manzambi par Aston Villa et Victor Munoz par Liverpool. Du coup, l’idée de perdre un autre joueur clé inquiète sérieusement à Tyneside, d’autant que les rumeurs autour de l’avenir de Bruno Guimaraes se multiplient.

    Le capitaine charismatique des Magpies a fait savoir qu’il voulait quitter St James’ Park pour rejoindre Arsenal, dont l’offre initiale de 55 millions de livres (73,6 millions de dollars) avait été rejetée fin juin. Les Gunners continuent de négocier, mais on estime que les Magpies valorisent l’international brésilien autour de 100 millions de livres (134 millions de dollars), le club n’étant plus contraint de vendre grâce aux fonds déjà levés cet été.

    Eddie Howe veut éviter à tout prix une répétition du feuilleton Alexander Isak, qui avait boycotté les entraînements en attendant un transfert à Liverpool jusqu’au dernier jour du mercato. L’affaire devrait donc se dénouer avant le coup d’envoi de la saison.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Michael Olise

    Si ce transfert se concrétise, il pourrait bien s'agir de la transaction de l'été, voire de la décennie…

    La saison exceptionnelle de Michael Olise au Bayern Munich a logiquement attiré l’attention de Florentino Pérez et du Real Madrid. Selon plusieurs sources, le club aux 15 titres de champion d’Europe serait prêt à faire d’Olise le joueur le plus cher de l’histoire en déboursant 223 millions d’euros (190 millions de livres sterling / 255 millions de dollars) pour le faire venir au Bernabéu.

    Un tel transfert dépasserait le montant payé par le PSG pour recruter Neymar à l’été 2017 et propulserait Olise, qui portait encore les couleurs de Crystal Palace il y a deux ans, dans une nouvelle dimension médiatique. Malgré la somme mise sur la table, convaincre le Bayern de céder son jeune joyau s’annonce complexe : à 24 ans, il est perçu comme le futur leader d’une nouvelle ère à l’Allianz Arena.

    Kylian Mbappé a d’ailleurs tenté de convaincre son coéquipier en équipe de France de le rejoindre à Madrid lors de la Coupe du monde, et l’on perçoit de plus en plus que le joueur serait réceptif à l’idée de rallier la capitale espagnole. Un moment charnière de l’histoire du marché des transferts pourrait ainsi se profiler…

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marcus Rashford

    En mai dernier, l’avenir de Marcus Rashford semblait acquis. De retour à un niveau proche de son meilleur niveau lors de son prêt d’une saison à Barcelone, l’attaquant anglais paraissait destiné à rester en Catalogne, où le club disposait d’une clause d’achat de 30 millions d’euros (25,6 millions de livres sterling / 34,3 millions de dollars) négociée avec Manchester United.

    Cependant, moins de deux semaines après la fin de la saison, le Barça a dépensé sans compter pour recruter Anthony Gordon, coéquipier de Rashford en équipe d'Angleterre, et il est rapidement apparu qu'ils ne conserveraient pas définitivement le joueur de 28 ans. Rashford est depuis parti disputer la Coupe du monde, mais United devra bientôt prendre une décision concernant son avenir.

    Vendre Rashford serait financièrement judicieux pour les Red Devils, mais on ignore encore l’avis de Michael Carrick et sa volonté de réintégrer celui qui fut un produit phare du centre de formation. Le principal intéressé n’a pas non plus pris position publiquement.

    Si le joueur devait partir, Tottenham est le club le plus souvent cité comme destination potentielle, même si d’autres formations pourraient entrer dans la course si son avenir à Old Trafford se confirmait comme bouché.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rodri

    Lauréat du Ballon d’Or de la Coupe du monde, Rodri a retrouvé le niveau qui lui avait valu le Ballon d’Or en menant l’Espagne vers le sacre mondial cet été, faisant taire définitivement les rumeurs selon lesquelles sa rupture du ligament croisé antérieur en 2024 l’aurait condamné à un déclin irrémédiable. Ce retour en forme ne fera qu’alimenter encore davantage les spéculations autour de l’avenir du milieu de terrain de Manchester City.

    Le Real Madrid, qui cherche à stabiliser son milieu de terrain depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modrić, a été régulièrement associé au joueur au cours des douze derniers mois. Florentino Pérez, grand admirateur de Rodri, pourrait passer à l’action d’autant que le joueur ne dispose plus que d’un an de contrat avec Manchester City.

    Compte tenu de la prédilection du Real pour les recrues de prestige arrivant en fin de contrat, on s’attendait à une offensive en 2027. Mais deux exercices sans titre et l’arrivée de Mourinho pourraient inciter les Merengues à précipiter le coup, quitte à vider les caisses du Bernabéu.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mohamed Salah

    Contre toute attente à ce stade du mercato, plusieurs joueurs libres de haut niveau sont encore disponibles, notamment John Stones, Leon Goretzka et Dusan Vlahovic. Cependant, parmi ces joueurs sans club, le nom qui retient le plus l’attention est sans aucun doute celui de Mohamed Salah, qui réfléchit à la suite de sa carrière après son départ émouvant de Liverpool.

    L’attaquant égyptien a brillé lors d’une Coupe du monde où les Pharaons ont atteint les huitièmes de finale avant de céder face à l’Argentine. Le tournoi désormais derrière lui, il étudie sereinement ses options. Longtemps pressenti pour rejoindre la Saudi Pro League, Salah, 34 ans, pourrait toutefois estimer avoir encore l’énergie pour brillrer au plus haut niveau européen si une formation de premier plan se manifestait.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alex Scott

    Bournemouth a souvent fait preuve de résilience en vendant ses meilleurs joueurs, mais, fraîchement qualifié pour l’Europe pour la première fois de son histoire, le club espère un mercato plus serein. Cependant, la patience des Cherries est mise à l’épreuve cet été tant les prétendants au recrutement d’Alex Scott se multiplient.

    L’international anglais espoir s’est imposé la saison dernière comme l’un des meilleurs milieux de terrain capables de dicter le tempo en Premier League, au point d’être convoqué avec les Three Lions. Aujourd’hui, des clubs comme Chelsea, Manchester United et Arsenal sont sur le coup pour renforcer leur entrejeu.

    Bournemouth déploie tous les efforts pour le convaincre de prolonger son contrat, mais la pression exercée par ces courtisans de renom pourrait s’avérer irrésistible, d’autant que le marché des transferts distribue actuellement des sommes astronomiques pour des milieux de terrain.