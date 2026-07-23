Julian Alvarez, Bruno Guimaraes et les 10 plus grandes sagas de transfert à résoudre avant la clôture du mercato estival

En mai dernier, l’avenir de Marcus Rashford semblait acquis. De retour à un niveau proche de son meilleur niveau lors de son prêt d’une saison à Barcelone, l’attaquant anglais paraissait destiné à rester en Catalogne, où le club disposait d’une clause d’achat de 30 millions d’euros (25,6 millions de livres sterling / 34,3 millions de dollars) négociée avec Manchester United.
Cependant, moins de deux semaines après la fin de la saison, le Barça a dépensé sans compter pour recruter Anthony Gordon, coéquipier de Rashford en équipe d'Angleterre, et il est rapidement apparu qu'ils ne conserveraient pas définitivement le joueur de 28 ans. Rashford est depuis parti disputer la Coupe du monde, mais United devra bientôt prendre une décision concernant son avenir.
Vendre Rashford serait financièrement judicieux pour les Red Devils, mais on ignore encore l’avis de Michael Carrick et sa volonté de réintégrer celui qui fut un produit phare du centre de formation. Le principal intéressé n’a pas non plus pris position publiquement.
Si le joueur devait partir, Tottenham est le club le plus souvent cité comme destination potentielle, même si d’autres formations pourraient entrer dans la course si son avenir à Old Trafford se confirmait comme bouché.