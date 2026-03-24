Jules Koundé « stupéfait » par Lamine Yamal : l'arrière latéral du FC Barcelone estime que les supporters « ne se rendent pas compte à quel point » ce jeune prodige espagnol est impressionnant

Les statistiques confirment sans aucun doute l'étonnement de son coéquipier. Rien que cette saison, l'international espagnol a disputé 40 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 21 buts et délivrant 16 passes décisives. En Liga, son bilan est impressionnant : 14 buts et 10 passes décisives en 25 matches. Au total, sous le maillot du FC Barcelone, il totalise 46 buts en 146 rencontres. Sur la scène internationale, il compte 23 sélections et six buts depuis ses débuts en 2023. Son palmarès est déjà bien fourni, avec un titre de champion d'Europe, deux titres de champion national, une Copa del Rey, deux Supercoupes d'Espagne et un titre de meilleur joueur de la saison.