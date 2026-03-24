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Jules Koundé « stupéfait » par Lamine Yamal : l'arrière latéral du FC Barcelone estime que les supporters « ne se rendent pas compte à quel point » ce jeune prodige espagnol est impressionnant
Une étoile montante brille de mille feux
Le défenseur droit de 27 ans a du mal à saisir l'ascension fulgurante de son jeune coéquipier. À 18 ans, Yamal s'est déjà imposé parmi l'élite mondiale, faisant preuve d'une maturité technique et d'une régularité remarquables qui ne cessent de dépasser les attentes. Le défenseur français, pilier de la défense blaugrana, estime que l'opinion publique n'a pas encore pris toute la mesure de ce talent destiné à marquer une époque.
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Des éloges venant d'un vétéran
S'exprimant sans détours lors d'une émission en direct sur la chaîne Twitch d'ESN Media, Koundé a fait part de sa profonde admiration pour l'attaquant. Soulignant le caractère sans précédent de ces exploits, il a déclaré : « C'est incroyable, c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point il est fort. Mais rien qu'à son âge, il a déjà accompli tout ça : remporter un Championnat d'Europe à 16 ans tout en étant l'un des meilleurs joueurs... »
Des chiffres stupéfiants viennent étayer cet engouement
Les statistiques confirment sans aucun doute l'étonnement de son coéquipier. Rien que cette saison, l'international espagnol a disputé 40 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 21 buts et délivrant 16 passes décisives. En Liga, son bilan est impressionnant : 14 buts et 10 passes décisives en 25 matches. Au total, sous le maillot du FC Barcelone, il totalise 46 buts en 146 rencontres. Sur la scène internationale, il compte 23 sélections et six buts depuis ses débuts en 2023. Son palmarès est déjà bien fourni, avec un titre de champion d'Europe, deux titres de champion national, une Copa del Rey, deux Supercoupes d'Espagne et un titre de meilleur joueur de la saison.
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Quelle suite pour les Catalans ?
Les hommes de Flick occupent actuellement la tête du classement avec 73 points après 29 matches. Cette position cruciale leur permet de conserver quatre points d'avance sur le Real Madrid, deuxième au classement. Un calendrier exigeant attend les leaders du championnat. Ils affronteront l'Atlético Madrid à l'extérieur le 4 avril en Liga, avant de les accueillir quatre jours plus tard pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Un match de championnat contre l'Espanyol suivra le 11 avril, précédant le match retour décisif en Ligue des champions contre l'Atlético le 14 avril.