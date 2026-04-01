Jules Koundé est très convoité ! Manchester City, Liverpool et Chelsea s'apprêtent à se livrer une bataille pour s'adjuger les services de l'arrière latéral du FC Barcelone

L'équipe de Hansi Flick aborde une période décisive alors qu'elle cherche à préserver son maigre avantage de quatre points sur le Real Madrid en tête de la Liga, avec seulement neuf journées de championnat encore à disputer. Au-delà de ses ambitions nationales, un quart de finale de Ligue des champions à enjeux élevés contre l'Atlético de Madrid offre à Koundé l'occasion idéale de prouver une nouvelle fois sa valeur, tant à son club actuel qu'aux clubs anglais potentiellement intéressés. La manière dont le Français gérera cette fin de saison sous haute pression aura un impact significatif sur la position de négociation du FC Barcelone si une guerre d'enchères officielle venait à s'engager cet été.