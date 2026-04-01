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Jules Koundé est très convoité ! Manchester City, Liverpool et Chelsea s'apprêtent à se livrer une bataille pour s'adjuger les services de l'arrière latéral du FC Barcelone
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Les grands clubs de Premier League s'intéressent à Koundé
Selon Mundo Deportivo, Manchester City, Liverpool et Chelsea suivent de près la situation de Koundé au Barça, malgré l'engagement à long terme de ce dernier envers le club. Les Citizens se sont déjà renseignés de manière informelle sur sa disponibilité, tandis que Chelsea, qui l'admire depuis longtemps, avait déjà tenté de recruter l'international français lorsqu'il évoluait à Séville.
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Deco répond à l'intérêt manifesté par City
Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a récemment confirmé que l'intérêt européen pour ce défenseur polyvalent était bien réel, même si aucune offre officielle n'a encore été formulée. Le club reste publiquement attaché à Koundé, qui s'est imposé comme le latéral droit titulaire de Flick, mais les réalités financières pourraient dicter sa position finale. S'adressant à Mundo Deportivo, Deco a expliqué : « Il n'y a pas eu d'offre à proprement parler, mais City a appelé pour demander s'il était disponible. Comme nous leur avons répondu non, il n'y a pas eu d'offre. »
Équilibrer les comptes
Si Koundé reste un élément essentiel de l'effectif, avec 40 apparitions cette saison, la nécessité pour Barcelone de financer les transferts de cibles telles que Julián Álvarez et Alessandro Bastoni pourrait compliquer la situation. Une valeur estimée à environ 80 millions d'euros a été évoquée en Angleterre, un chiffre que les Catalans, à court de liquidités, auraient du mal à ignorer. De plus, le club serait en train de négocier la prolongation du prêt de Joao Cancelo, prêté par Al-Hilal, afin de se doter d'une solution de secours sur le plan tactique.
- AFP
Dernière ligne droite décisive de la saison
L'équipe de Hansi Flick aborde une période décisive alors qu'elle cherche à préserver son maigre avantage de quatre points sur le Real Madrid en tête de la Liga, avec seulement neuf journées de championnat encore à disputer. Au-delà de ses ambitions nationales, un quart de finale de Ligue des champions à enjeux élevés contre l'Atlético de Madrid offre à Koundé l'occasion idéale de prouver une nouvelle fois sa valeur, tant à son club actuel qu'aux clubs anglais potentiellement intéressés. La manière dont le Français gérera cette fin de saison sous haute pression aura un impact significatif sur la position de négociation du FC Barcelone si une guerre d'enchères officielle venait à s'engager cet été.