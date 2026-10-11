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Jules Kounde envoie un message de défi au FC Barcelone après avoir mis fin à son exil de trois matches contre Getafe
De retour parmi les buteurs contre Getafe
Koundé a affiché sa détermination à retrouver son statut de titulaire indiscutable après une période passée sur le banc. Le joueur de 27 ans a été titularisé par Flick pour le match contre Getafe, signant sa première apparition après une série de trois rencontres consécutives de Liga lors desquelles il n’avait pas disputé la moindre minute. Koundé a répondu à sa récente mise à l’écart de la meilleure des manières, en inscrivant le troisième but lors d’une nette victoire 3-0 contre l’équipe de Jose Bordalas.
Après le match, le Français n’a pas caché sa satisfaction d’être de retour au cœur de l’action et de contribuer à trois nouveaux points pour le leader du championnat. « Je me sens bien physiquement et mentalement aussi. Je travaille dur pour retrouver ma place et mon niveau et pour aider. Je me sens bien à tous les niveaux », a-t-il déclaré, comme le rapporte Mundo Deportivo.
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En quête de rédemption sur le terrain
Ce but a offert à Kounde un sentiment de rédemption personnelle, surtout après avoir manqué une belle occasion de trouver le chemin des filets lors des 45 premières minutes de la rencontre. Le défenseur a reconnu qu’il estimait devoir à l’équipe une finition clinique après ce raté. Sa capacité à apporter aux deux extrémités du terrain est une qualité que Flick apprécie particulièrement, alors que l’entraîneur allemand continue de faire tourner son effectif pour gérer un calendrier chargé.
Il est revenu sur cette occasion manquée avec détermination, expliquant qu’il sentait qu’il ne pouvait pas quitter la pelouse au coup de sifflet final sans inscrire son nom au tableau d’affichage. « En seconde période, je ne pouvais pas quitter le terrain sans marquer », a expliqué le Français.
Laisser les convocations à Hansi Flick
Malgré sa performance individuelle impressionnante et son désir affiché de débuter chaque match, Kounde a tenu à rester respectueux de l’autorité de Flick lorsqu’il a été interrogé sur son futur rôle dans l’équipe. Il a refusé d’entrer dans un débat sur le fait de savoir s’il mérite désormais une place permanente dans le onze, préférant remettre l’accent sur sa progression personnelle et sa préparation. Pour Kounde, l’essentiel reste d’être prêt à chaque fois que l’appel viendra.
« C’est une question pour le coach. Je travaille dur pour progresser et retrouver mon meilleur niveau. Je me sens bien, fort et prêt », a déclaré Kounde. Il a ensuite ajouté que son objectif principal était de faire en sorte que l’équipe réussisse : « Je suis heureux d’entrer sur le terrain et d’aider quand vient mon tour. Nous avons livré une performance solide, ce qui était ce que nous voulions, et la victoire était méritée. »
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Entretenir la dynamique de la victoire
La victoire contre Getafe était cruciale pour Barcelone, qui retrouvait les terrains après la trêve internationale avec l’objectif de maintenir son début de saison parfait. Le géant catalan compte désormais huit victoires lors de ses huit premiers matches de championnat, une série incroyable qui l’a vu inscrire 34 buts tout en restant discipliné défensivement. Kounde a souligné l’importance de revenir de la trêve internationale avec un clean sheet et un score net afin de conserver une confiance élevée au sein du groupe.
« Après la trêve, il faut gagner quoi qu’il arrive. Aujourd’hui, nous avons contrôlé le match, nous avons marqué trois buts et nous n’avons pas encaissé. Nous sommes concentrés, nous ne nous arrêtons pas. Nous en voulons toujours plus et c’est l’état d’esprit dans le vestiaire. Nous sommes conscients que nous faisons bien les choses, mais nous devons continuer, parce que dès que vous baissez de rythme, il peut arriver qu’une autre équipe vous rattrape. Nous sommes en forme », a-t-il conclu.
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