Koundé a affiché sa détermination à retrouver son statut de titulaire indiscutable après une période passée sur le banc. Le joueur de 27 ans a été titularisé par Flick pour le match contre Getafe, signant sa première apparition après une série de trois rencontres consécutives de Liga lors desquelles il n’avait pas disputé la moindre minute. Koundé a répondu à sa récente mise à l’écart de la meilleure des manières, en inscrivant le troisième but lors d’une nette victoire 3-0 contre l’équipe de Jose Bordalas.

Après le match, le Français n’a pas caché sa satisfaction d’être de retour au cœur de l’action et de contribuer à trois nouveaux points pour le leader du championnat. « Je me sens bien physiquement et mentalement aussi. Je travaille dur pour retrouver ma place et mon niveau et pour aider. Je me sens bien à tous les niveaux », a-t-il déclaré, comme le rapporte Mundo Deportivo.