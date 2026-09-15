Amende de 8 000,00 € : au club de LECCE pour le fait que ses supporters ont, au cours du match, lancé dans l’enceinte de jeu trois pétards, trois fumigènes et deux petites bouteilles ; sanction atténuée en vertu de l’art. 29, alinéa 1, lettre b) du CGS.





Amende de 3 000,00 € : au club du TORINO au titre de la responsabilité objective, pour avoir provoqué de manière injustifiée le retard d’environ deux minutes du coup d’envoi de la première période.











