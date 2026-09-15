SUSPENSION DE DEUX MATCHES FERME ET AMENDE DE 5 000,00 €
KOLAROV Aleksandar (Inter) : pour avoir, à la 19e minute de la première période, adressé au Directeur de match une critique irrespectueuse, et pour avoir, en outre, au moment de la décision d’expulsion, adressé une expression irrespectueuse audit Directeur de match.
SUSPENSION D’UN MATCH FERME
BIGLIA Lucas Rodrigo (Torino) : pour avoir, à la 38e minute de la seconde période, contesté de manière ostensible une décision arbitrale.
NENCI Massimo (Atalanta) : pour avoir, à la 45e minute de la seconde période, contesté avec véhémence une décision arbitrale ; infraction relevée par le Quatrième arbitre.