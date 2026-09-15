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Aleksandar Kolarov InterGetty
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juge sportif : Inter, deux matches de suspension pour Kolarov pour « critique irrespectueuse et expression irrévérencieuse » envers l’arbitre

Inter
Serie A

Les décisions après la quatrième journée

Voici les décisions du juge sportif après la quatrième journée de Serie A.


JOUEURS

SUSPENSION POUR UNE JOURNÉE FERME

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa) : double avertissement pour contestation à l’encontre des officiels de match et pour comportement incorrect à l’encontre d’un adversaire.


  • AMENDES AUX CLUBS

    Amende de 8 000,00 € : au club de LECCE pour le fait que ses supporters ont, au cours du match, lancé dans l’enceinte de jeu trois pétards, trois fumigènes et deux petites bouteilles ; sanction atténuée en vertu de l’art. 29, alinéa 1, lettre b) du CGS.


    Amende de 3 000,00 € : au club du TORINO au titre de la responsabilité objective, pour avoir provoqué de manière injustifiée le retard d’environ deux minutes du coup d’envoi de la première période.




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  • ENTRAÎNEURS

    SUSPENSION DE DEUX MATCHES FERME ET AMENDE DE 5 000,00 €

    KOLAROV Aleksandar (Inter) : pour avoir, à la 19e minute de la première période, adressé au Directeur de match une critique irrespectueuse, et pour avoir, en outre, au moment de la décision d’expulsion, adressé une expression irrespectueuse audit Directeur de match.


    SUSPENSION D’UN MATCH FERME

    BIGLIA Lucas Rodrigo (Torino) : pour avoir, à la 38e minute de la seconde période, contesté de manière ostensible une décision arbitrale.


    NENCI Massimo (Atalanta) : pour avoir, à la 45e minute de la seconde période, contesté avec véhémence une décision arbitrale ; infraction relevée par le Quatrième arbitre.





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