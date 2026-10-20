Le juge sportif, le Dr Gerardo Mastrandrea, assisté de Stefania Ginesio et du représentant de l’A.I.A., Carlo Moretti, a publié les décisions prises lors de la réunion du 20 octobre 2026.
Juge sportif de Serie A : carton jaune et amende pour la simulation de Thuram, amende et mise en garde pour Paratici. Sanctions également pour l’AC Milan, Naples et six autres clubs
SOCIÉTÉ
Amende de 8 000 € : au club de Côme au titre de sa responsabilité objective, pour avoir provoqué sans justification un retard d’environ quatre minutes au début de la seconde période ; récidive.
Amende de 7 000 € : au Napoli pour ses supporters qui, à la 18e minute de la première période, ont lancé deux fumigènes sur le terrain, obligeant l’arbitre à interrompre le jeu pendant environ une minute et demie afin de permettre leur retrait, puis ont lancé deux fumigènes dans l’enceinte de jeu au cours du match ; sanction atténuée conformément à l’art. 29, alinéa 1, lettre b) du CGS.
Amende de 5 000 € : à la Fiorentina au titre de sa responsabilité objective, pour avoir provoqué sans justification un retard d’environ quatre minutes au début de la seconde période.
Amende de 5 000 € : au Venezia pour ses supporters qui, à la 18e minute de la première période, ont lancé un fumigène sur le terrain, obligeant l’arbitre à interrompre le jeu pendant environ une minute et demie afin de permettre son retrait, puis, à la 40e minute de la première période, ont lancé un fumigène dans l’enceinte de jeu ; sanction atténuée conformément à l’art. 29, alinéa 1, lettre b) du CGS.
Amende de 3 000 € : à Bologne au titre de sa responsabilité objective, pour avoir provoqué sans justification un retard d’environ deux minutes au début de la première période.
Amende de 3 000 € : à Sassuolo au titre de sa responsabilité objective, pour avoir provoqué sans justification un retard d’environ deux minutes au début de la première période.
Amende de 3 000 € : à l’Udinese au titre de sa responsabilité objective, pour avoir provoqué sans justification un retard d’environ deux minutes au début de la première période.
Amende de 2 000 € : à l’AC Milan au titre de sa responsabilité objective, pour avoir provoqué sans justification un retard d’environ une minute au début de la première période
JOUEURS DE FOOTBALL
AVERTISSEMENT ET AMENDE DE 1 500,00 € (DEUXIÈME SANCTION)
VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa) : sanction aggravée en raison de sa qualité de capitaine de l’équipe
AVERTISSEMENT ET AMENDE DE 2 000,00 € (PREMIÈRE SANCTION)
BRITSCHGI Sascha (Parma) : pour avoir simulé avoir subi une faute dans la surface de réparation adverse
THURAM ULIEN Marcus Lilian (Inter) : pour avoir simulé avoir subi une faute dans la surface de réparation adverse
DIRIGEANTS
AMENDE DE 10 000,00 € ET AVERTISSEMENT
PARATICI Fabio (Fiorentina) : pour avoir, à la mi-temps, dans les vestiaires, contesté avec véhémence et de manière irrespectueuse une décision de l’arbitre ; récidiviste.
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