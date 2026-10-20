Amende de 8 000 € : au club de Côme au titre de sa responsabilité objective, pour avoir provoqué sans justification un retard d’environ quatre minutes au début de la seconde période ; récidive.





Amende de 7 000 € : au Napoli pour ses supporters qui, à la 18e minute de la première période, ont lancé deux fumigènes sur le terrain, obligeant l’arbitre à interrompre le jeu pendant environ une minute et demie afin de permettre leur retrait, puis ont lancé deux fumigènes dans l’enceinte de jeu au cours du match ; sanction atténuée conformément à l’art. 29, alinéa 1, lettre b) du CGS.





Amende de 5 000 € : à la Fiorentina au titre de sa responsabilité objective, pour avoir provoqué sans justification un retard d’environ quatre minutes au début de la seconde période.





Amende de 5 000 € : au Venezia pour ses supporters qui, à la 18e minute de la première période, ont lancé un fumigène sur le terrain, obligeant l’arbitre à interrompre le jeu pendant environ une minute et demie afin de permettre son retrait, puis, à la 40e minute de la première période, ont lancé un fumigène dans l’enceinte de jeu ; sanction atténuée conformément à l’art. 29, alinéa 1, lettre b) du CGS.





Amende de 3 000 € : à Bologne au titre de sa responsabilité objective, pour avoir provoqué sans justification un retard d’environ deux minutes au début de la première période.





Amende de 3 000 € : à Sassuolo au titre de sa responsabilité objective, pour avoir provoqué sans justification un retard d’environ deux minutes au début de la première période.





Amende de 3 000 € : à l’Udinese au titre de sa responsabilité objective, pour avoir provoqué sans justification un retard d’environ deux minutes au début de la première période.





Amende de 2 000 € : à l’AC Milan au titre de sa responsabilité objective, pour avoir provoqué sans justification un retard d’environ une minute au début de la première période