L'ancien gardien de but de l'équipe nationale autrichienne, Alex Manninger, s'est exprimé sur les circonstances de son transfert surprise au FC Liverpool il y a près de dix ans. Jürgen Klopp, alors entraîneur des Reds, était toujours impressionné par une rencontre disputée en Bundesliga.
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« Jürgen savait tout de moi » : Klopp a fait venir un ancien joueur de Bundesliga au FC Liverpool… sans jamais le faire jouer
Dans une longue interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Manninger a évoqué non seulement son passage en Serie A et sa collaboration avec des légendes telles qu'Antonio Conte et Gianluigi Buffon, mais aussi le dernier chapitre de sa carrière au sein du grand club anglais, le FC Liverpool.
C'est en 2016 que le joueur, alors âgé de 39 ans, a rejoint les Reds en tant que joueur libre. Son contrat avec le FC Augsbourg avait expiré après quatre ans et Jürgen Klopp occupait à l'époque le poste d'entraîneur à Liverpool.
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Alex Manninger à propos de la fin de sa carrière au FC Liverpool : « C'est un sentiment formidable »
En 2016, les Reds ont recruté Loris Karius, alors âgé de 23 ans, pour environ six millions d'euros auprès de Mayence 05, alors que le Belge Simon Mignolet (29 ans) figurait déjà dans l'effectif de Liverpool. Mais Klopp voulait manifestement un gardien expérimenté et s'est souvenu de Manninger, qui l'avait mis hors de lui deux ans plus tôt.
L'Autrichien a raconté : « Tout a commencé par un coup de fil. Jürgen savait tout de moi. J'avais battu son équipe de Dortmund avec Augsbourg deux ans auparavant. Il m'a dit : "Je veux ce gardien." Ce jour-là, tu as tout arrêté contre nous, tu dois maintenant faire de même pour moi. »
Ce match s’est déroulé début 2015 au Signal Iduna Park, lors de la dernière saison ratée de Klopp à Dortmund. Le BVB occupait alors la dernière place du classement de la Bundesliga et le duel contre l’AUG a marqué le point le plus bas de cette saison. Les hôtes s’étaient inclinés 0-1 sur un but de Raul Bobadilla, bien qu’ils aient joué à 11 contre 10 pendant plus de 25 minutes après l’expulsion de Christoph Janker. Mais ils se sont heurtés à maintes reprises à un Manninger en grande forme.
Un an et demi plus tard, suite à un appel de Klopp, celui-ci a signé un contrat d’un an en Angleterre, où il avait autrefois joué pour Arsenal. Seulement, il n’a jamais eu l’occasion de réaliser des arrêts décisifs en match officiel sous les ordres de Klopp. Au final, Manninger n’a disputé aucun match. « Je n’ai jamais joué. J’avais 40 ans et j’ai pu faire mes adieux au football devant les supporters de The Kop (la tribune légendaire de Liverpool à Anfield Road, ndlr). C’était un sentiment formidable. »
Les statistiques d'Alex Manninger au FC Augsbourg
Interventions 38 Buts encaissés 59 Matchs sans encaisser de but 6