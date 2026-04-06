« Jürgen savait tout de moi » : Klopp a fait venir un ancien joueur de Bundesliga au FC Liverpool… sans jamais le faire jouer

En 2016, les Reds ont recruté Loris Karius, alors âgé de 23 ans, pour environ six millions d'euros auprès de Mayence 05, alors que le Belge Simon Mignolet (29 ans) figurait déjà dans l'effectif de Liverpool. Mais Klopp voulait manifestement un gardien expérimenté et s'est souvenu de Manninger, qui l'avait mis hors de lui deux ans plus tôt.

L'Autrichien a raconté : « Tout a commencé par un coup de fil. Jürgen savait tout de moi. J'avais battu son équipe de Dortmund avec Augsbourg deux ans auparavant. Il m'a dit : "Je veux ce gardien." Ce jour-là, tu as tout arrêté contre nous, tu dois maintenant faire de même pour moi. »

Ce match s’est déroulé début 2015 au Signal Iduna Park, lors de la dernière saison ratée de Klopp à Dortmund. Le BVB occupait alors la dernière place du classement de la Bundesliga et le duel contre l’AUG a marqué le point le plus bas de cette saison. Les hôtes s’étaient inclinés 0-1 sur un but de Raul Bobadilla, bien qu’ils aient joué à 11 contre 10 pendant plus de 25 minutes après l’expulsion de Christoph Janker. Mais ils se sont heurtés à maintes reprises à un Manninger en grande forme.

Un an et demi plus tard, suite à un appel de Klopp, celui-ci a signé un contrat d’un an en Angleterre, où il avait autrefois joué pour Arsenal. Seulement, il n’a jamais eu l’occasion de réaliser des arrêts décisifs en match officiel sous les ordres de Klopp. Au final, Manninger n’a disputé aucun match. « Je n’ai jamais joué. J’avais 40 ans et j’ai pu faire mes adieux au football devant les supporters de The Kop (la tribune légendaire de Liverpool à Anfield Road, ndlr). C’était un sentiment formidable. »