Il faut désormais se rendre à cette réalité amère : devant la loi de la FIFA, l’égalité n’est plus qu’une illusion. Les règles du jeu s’appliquent uniquement aux « simples mortels » et aux joueurs qui ne revêtent pas le maillot du puissant pays hôte, dont Giovanni Vincenzo Infantino tire un profit financier. L’affaire Balogun ne met pas en cause Trump, mais éclaire de la pire façon l’autocrate de la FIFA, en poste depuis 2016.

Les signes avant-coureurs se multipliaient depuis des mois.

25 novembre 2025 : après son coup de coude évident lors du match de qualification face à l’Irlande, la suspension de trois matchs de Cristiano Ronaldo est réduite. Il ne purge sa peine qu’une seule fois, lors du dernier match de qualification sans enjeu. Il est ainsi disponible pour les deux premiers matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde, la sanction étant assortie d’un sursis.

CR7, véritable locomotive marketing, est jugé trop précieux. La légende, dont chaque touche de balle fait grimper les recettes de l’organisateur, pouvait-elle se permettre de manquer ses deux premiers matchs lors de sa dernière Coupe du monde aux États-Unis, championne du monde de la commercialisation ? Pas avec Gianni Infantino. À l’époque, le tollé est resté modéré. C’est tout Gianni. Un véritable scandale ambulant auquel on s’est habitué, au point de se demander ce que l’avenir nous réserve encore. Un opportuniste avide de pouvoir, qui contourne sans scrupule les commissions d’éthique ou disciplinaires impuissantes de sa propre fédération pour régner en maître et faire ce qu’il veut.