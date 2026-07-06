L’affaire Balogun illustre une ingérence encore plus flagrante que la grâce accordée à Ronaldo en novembre dernier. Il est peu probable que le chef de l’État portugais ait directement appelé Infantino, et CR7 avait tout de même purgé un match de sa suspension. Cette situation est déjà grave, mais elle pâlit devant le cas de l’attaquant de l’AS Monaco.
On assiste ici à une ingérence politique dans une compétition sportive, alors que Trump n’aurait absolument rien – mais alors vraiment rien – à voir avec ce type de décisions, qui relèvent de la compétence d’une commission disciplinaire de la fédération. Quelle sera la prochaine étape ? Les buts des États-Unis vaudront-ils double, sous peine que Trump ne désinvite pas Infantino des prochaines réceptions champenoises ? Harry Kane devra-t-il, à la demande de Trump, revêtir le maillot américain dès les quarts de finale ? Les frappes lointaines, que Trump trouve si « amazing », seront-elles soudain valorisées triple ?
Chacun est libre de juger ces scénarios absurdes, mais, désormais, tout semble possible avec Infantino. Qui aurait cru qu’une amnistie pourrait s’obtenir d’un simple coup de fil ?
Cette décision scandaleuse représente toutefois l’occasion la plus sérieuse depuis des années de se débarrasser enfin d’un président de la FIFA sans limites. Pour cela, il faudrait que les grandes fédérations se mobilisent ; après tout, Infantino tient déjà toutes les petites dans sa poche bien remplie.
La DFB, avec son président discret Bernd Neuendorf, siégeant au Conseil de la FIFA, les fédérations anglaise, française et espagnole, ainsi que l’UEFA, doivent désormais s’unir et se révolter. L’UEFA a d’ailleurs déjà donné le ton en qualifiant l’amnistie accordée à Balogun d’« sans précédent, incompréhensible et injustifiable », estimant qu’une « ligne rouge » a été franchie.
Il est temps de la franchir aussi avec Infantino. Car la déclaration de Klopp vaut aussi pour lui : « Cela remet tout en question », y compris la présidence de la FIFA.