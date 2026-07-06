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Trump InfantinoGetty Images
Jonas Rütten

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Jürgen Klopp voit juste : la « rotule en or » de Gianni Infantino sous les yeux de Donald Trump lors de la Coupe du monde est aussi une chance inouïe

Coupe du monde
FEATURES
Opinion
J. Klopp
États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
F. Balogun
C. Ronaldo

La vénérable institution que les présidents Trump et Infantino ont créée comme s'ils étaient frères a une nouvelle fois montré son vrai visage avec « l'affaire Balogun ». Les règles internes de la FIFA ne s'appliquent désormais plus qu'à la populace. Mais ce scandale représente aussi une immense opportunité. Un commentaire.

Si un dernier doute subsistait sur l’équité de la Coupe du monde aux États-Unis, Donald Trump et Gianni Infantino l’ont dissipé de manière éclatante. 

Un coup de fil musclé du président américain, qui estime être lésé, a suffi pour que Gianni Infantino fasse annuler, sans aucun motif sportif, l’exclusion du meilleur buteur local, Folarin Balogun (3 réalisations, 1 passe décisive). L’attaquant, expulsé pour un carton rouge parfaitement justifié lors des seizièmes de finale, a ainsi été « gracié » pour affronter la Belgique en huitièmes. 

La suspension automatique d’au moins un match qui suit un carton rouge justifié a été purement et simplement annulée. Un tournant historique, estime Jürgen Klopp, visiblement indigné sur MagentaTV : « Cela remet tout en question ! »

  • Il faut désormais se rendre à cette réalité amère : devant la loi de la FIFA, l’égalité n’est plus qu’une illusion. Les règles du jeu s’appliquent uniquement aux « simples mortels » et aux joueurs qui ne revêtent pas le maillot du puissant pays hôte, dont Giovanni Vincenzo Infantino tire un profit financier. L’affaire Balogun ne met pas en cause Trump, mais éclaire de la pire façon l’autocrate de la FIFA, en poste depuis 2016.

    Les signes avant-coureurs se multipliaient depuis des mois. 

    25 novembre 2025 : après son coup de coude évident lors du match de qualification face à l’Irlande, la suspension de trois matchs de Cristiano Ronaldo est réduite. Il ne purge sa peine qu’une seule fois, lors du dernier match de qualification sans enjeu. Il est ainsi disponible pour les deux premiers matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde, la sanction étant assortie d’un sursis. 

    CR7, véritable locomotive marketing, est jugé trop précieux. La légende, dont chaque touche de balle fait grimper les recettes de l’organisateur, pouvait-elle se permettre de manquer ses deux premiers matchs lors de sa dernière Coupe du monde aux États-Unis, championne du monde de la commercialisation ? Pas avec Gianni Infantino. À l’époque, le tollé est resté modéré. C’est tout Gianni. Un véritable scandale ambulant auquel on s’est habitué, au point de se demander ce que l’avenir nous réserve encore. Un opportuniste avide de pouvoir, qui contourne sans scrupule les commissions d’éthique ou disciplinaires impuissantes de sa propre fédération pour régner en maître et faire ce qu’il veut.

    • Publicité
  • Omar ArtanGetty Images

    Infantino se met en difficulté lors de la Coupe du monde 2026

    Les événements des dernières semaines l’ont démontré : Infantino ne défend que ses propres intérêts et ceux de ses riches et puissants alliés. Lorsqu’il a fallu faire preuve du courage et de l’intégrité qu’il invoque sans cesse, il s’est incliné devant son ami lauréat du Prix de la paix et sa politique d’immigration oppressive. Dans l’affaire très médiatisée d’Omar Artan, arbitre somalien et africain de l’année 2025 refoulé, Infantino n’a offert qu’un silence assourdissant.

    Dès lors, les principes FIFA tant vantés – égalité, équité et neutralité politique – ont été balayés au profit des règles trumpiennes, teintées d’exclusion et de xénophobie. « Le football unit le monde » ? On attend toujours. Il est également resté muet lorsque la délégation iranienne a subi des brimades évidentes et a dû quitter le pays immédiatement après le coup de sifflet final de ses matchs de groupe, privant les joueurs de toute récupération et bafouant l’équité sportive.

    Infantino n’agit que lorsque cela lui profite personnellement ou lorsqu’il cherche à se faire bien voir par des puissants encore plus influents. Dans ces circonstances, ses propres règles sont alors détournées et bafouées sans scrupule. 

  • Balogun TacklingGetty Images

    Harry Kane aux États-Unis à la demande de Trump ? L'affaire Balogun offre l'occasion de se débarrasser d'Infantino.

    L’affaire Balogun illustre une ingérence encore plus flagrante que la grâce accordée à Ronaldo en novembre dernier. Il est peu probable que le chef de l’État portugais ait directement appelé Infantino, et CR7 avait tout de même purgé un match de sa suspension. Cette situation est déjà grave, mais elle pâlit devant le cas de l’attaquant de l’AS Monaco.

    On assiste ici à une ingérence politique dans une compétition sportive, alors que Trump n’aurait absolument rien – mais alors vraiment rien – à voir avec ce type de décisions, qui relèvent de la compétence d’une commission disciplinaire de la fédération. Quelle sera la prochaine étape ? Les buts des États-Unis vaudront-ils double, sous peine que Trump ne désinvite pas Infantino des prochaines réceptions champenoises ? Harry Kane devra-t-il, à la demande de Trump, revêtir le maillot américain dès les quarts de finale ? Les frappes lointaines, que Trump trouve si « amazing », seront-elles soudain valorisées triple ?

    Chacun est libre de juger ces scénarios absurdes, mais, désormais, tout semble possible avec Infantino. Qui aurait cru qu’une amnistie pourrait s’obtenir d’un simple coup de fil ?

    Cette décision scandaleuse représente toutefois l’occasion la plus sérieuse depuis des années de se débarrasser enfin d’un président de la FIFA sans limites. Pour cela, il faudrait que les grandes fédérations se mobilisent ; après tout, Infantino tient déjà toutes les petites dans sa poche bien remplie.

    La DFB, avec son président discret Bernd Neuendorf, siégeant au Conseil de la FIFA, les fédérations anglaise, française et espagnole, ainsi que l’UEFA, doivent désormais s’unir et se révolter. L’UEFA a d’ailleurs déjà donné le ton en qualifiant l’amnistie accordée à Balogun d’« sans précédent, incompréhensible et injustifiable », estimant qu’une « ligne rouge » a été franchie.

    Il est temps de la franchir aussi avec Infantino. Car la déclaration de Klopp vaut aussi pour lui : « Cela remet tout en question », y compris la présidence de la FIFA.

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  • « Affaire Balogun » : les informations essentielles sur le scandale de la Coupe du monde

    • Le président américain Donald Trump a confirmé avoir appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino.
    • Des accusations virulentes : des Belges contestent la décision scandaleuse de la FIFA concernant Balogun
    • Un ancien juge s’indigne : « Un signal désastreux pour la justice sportive mondiale. »
    • « C'est fou » : Jürgen Klopp, abasourdi par l'attitude de Trump et d'Infantino
    • L’UEFA dénonce un « franchissement de ligne rouge ».
    • Le président de la DFB, Neuendorf, tire la sonnette d’alarme et réclame des éclaircissements rapides.
    • « Il a joué la carte Trump ! » Les réactions de la presse au scandale de la Coupe du monde impliquant Balogun
    • « Une violation scandaleuse des règles » : Trump et Infantino provoquent l’indignation
    •  À l'instar de ce qui s'était produit pour Cristiano Ronaldo, la FIFA annule le carton rouge infligé à la star américaine.
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