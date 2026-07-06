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Trump InfantinoGetty Images
Jonas Rütten

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Jürgen Klopp voit juste : la « rotule en or » de Gianni Infantino sous les yeux de Donald Trump lors de la Coupe du monde constitue aussi une chance inouïe

Coupe du monde
FEATURES
Opinion
J. Klopp
États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
F. Balogun
C. Ronaldo

La vénérable institution que les présidents Trump et Infantino ont créée comme s'ils étaient frères a une nouvelle fois montré son vrai visage avec « l'affaire Balogun ». Les règles internes de la FIFA ne s'appliquent désormais plus qu'à la populace. Mais ce scandale représente aussi une immense opportunité. Un commentaire.

Si un dernier doute subsistait sur l’équité de la Coupe du monde aux États-Unis, Donald Trump et Gianni Infantino l’ont dissipé de la plus éclatante des manières. 

Un coup de fil musclé du président américain, estimant être lésé, a suffi pour que Gianni Infantino accorde un pardon inattendu au meilleur buteur local, Folarin Balogun (3 buts, 1 passe décisive), pourtant expulsé lors du tour précédent. 

La suspension automatique d’au moins un match qui suit un carton rouge justifié a été commuée en sursis, une première historique. « Cela remet tout en question ! », a réagi Jürgen Klopp, indigné sur MagentaTV, pointant avec justesse l’ampleur du problème.

  • Il faut désormais se rendre à cette évidence : devant la loi de la FIFA, l’égalité n’est plus qu’une illusion. Les règles du jeu s’appliquent uniquement aux « simples mortels » et aux joueurs qui ne revêtent pas le maillot du puissant pays hôte, dont Giovanni Vincenzo Infantino tire un profit financier. L’affaire Balogun ne met pas en cause Trump, mais éclaire de la pire manière l’autocrate de la FIFA, en place depuis 2016.

    Les signes avant-coureurs se multipliaient depuis des mois. 

    25 novembre 2025 : après son coup de coude évident lors du match de qualification face à l’Irlande, la suspension de trois matchs de Cristiano Ronaldo est réduite. Il ne purge sa peine qu’une seule fois, lors du dernier match de qualification sans enjeu. Il est ainsi disponible pour les deux premiers matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde, la sanction étant assortie d’un sursis. 

    CR7, locomotive marketing de la FIFA, était bien trop précieux. La légende, dont chaque touche de balle fait grimper les recettes de l’organisateur, pouvait-elle se permettre de manquer ses deux premiers matchs lors de sa dernière Coupe du monde aux États-Unis, championne du monde du business ? Impossible, selon Gianni Infantino. À l’époque, les critiques furent timides. C’est ainsi, Gianni. Un véritable scandale ambulant auquel on s’est habitué, au point de se demander ce que l’avenir nous réserve encore. Un opportuniste avide de pouvoir, qui contourne allègrement les commissions d’éthique ou disciplinaires impuissantes de sa propre fédération pour régner en maître et faire ce qu’il veut.

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  • Omar ArtanGetty Images

    Infantino se met en difficulté lors de la Coupe du monde 2026

    Les événements des dernières semaines l’ont démontré : Infantino défend avant tout ses propres intérêts et ceux de ses puissants alliés. Alors qu’il proclamait haut et fort les valeurs de courage et d’intégrité, il s’est finalement incliné devant son ami lauréat du Prix de la paix et sa politique d’immigration oppressante. Dans l’affaire très médiatisée d’Omar Artan, arbitre somalien distingué et pourtant refoulé, Infantino n’a offert qu’un silence assourdissant.

    Dès lors, les principes FIFA tant vantés – égalité, équité et neutralité politique – ont été balayés au profit d’une logique d’exclusion et de xénophobie. « Le football unit le monde » ? On attend toujours. Il est également resté muet lorsque la délégation iranienne a subi des brimades évidentes et a dû quitter le pays immédiatement après le coup de sifflet final de ses matchs de groupe, privant les joueurs de toute récupération et bafouant l’équité sportive.

    Infantino n’agit que lorsque cela lui profite personnellement ou lorsqu’il cherche à se faire bien voir par des dirigeants encore plus puissants. Dans ces circonstances, ses propres règles sont tordues et piétinées sans scrupule. 

  • Harry Kane aux États-Unis à la demande de Trump ? L'affaire Balogun offre l'occasion de se débarrasser d'Infantino.

    L’affaire Balogun illustre une ingérence encore plus flagrante que la grâce accordée à Ronaldo en novembre dernier. Il paraît peu probable que le chef de l’État portugais ait directement appelé Infantino, et CR7 avait tout de même purgé un match de sa suspension. Cette situation est déjà grave, mais elle pâlît devant le cas de l’attaquant de l’AS Monaco.

    On assiste ici à une ingérence politique dans une compétition sportive, alors que Trump n’aurait absolument rien – mais alors vraiment rien – à voir avec ce type de décisions, qui relèvent de la commission disciplinaire de la fédération. Quelle sera la prochaine étape ? Les buts des États-Unis vaudront-ils double, sous peine que Trump ne désinvite pas Infantino des prochaines réceptions au champagne ? Harry Kane devra-t-il, sur demande de Trump, jouer pour les États-Unis à partir des quarts de finale ? Les buts marqués en dehors de la surface de réparation compteront-ils triple, parce que Trump trouve les tirs lointains tellement « amazing » ?

    Chacun est libre de juger ces scénarios absurdes, mais, désormais, tout semble possible avec Infantino. Qui aurait cru qu’il suffirait d’un simple coup de fil pour obtenir l’amnistie d’un joueur ?

    Cette décision scandaleuse représente toutefois l’occasion la plus sérieuse depuis des années de se débarrasser enfin d’un président de la FIFA sans limites. Pour cela, il faudrait que les grandes fédérations se mobilisent ; après tout, Infantino tient déjà les petites dans sa poche bien remplie.

    La DFB, avec son président terne Bernd Neuendorf siégeant au Conseil de la FIFA, les fédérations anglaise, française et espagnole, ainsi que l’UEFA, doivent s’unir et se révolter. L’UEFA a déjà donné le ton, qualifiant l’amnistie accordée à Balogun d’« sans précédent, incompréhensible et injustifiable ». Une « ligne rouge » aurait été franchie.

    Il est temps de la franchir aussi avec Infantino. Car la déclaration de Klopp vaut aussi pour lui : « Cela remet tout en question », y compris la présidence de la FIFA.

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