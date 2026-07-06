L’affaire Balogun illustre une ingérence encore plus flagrante que la grâce accordée à Ronaldo en novembre dernier. Il paraît peu probable que le chef de l’État portugais ait directement appelé Infantino, et CR7 avait tout de même purgé un match de sa suspension. Cette situation est déjà grave, mais elle pâlît devant le cas de l’attaquant de l’AS Monaco.

On assiste ici à une ingérence politique dans une compétition sportive, alors que Trump n’aurait absolument rien – mais alors vraiment rien – à voir avec ce type de décisions, qui relèvent de la commission disciplinaire de la fédération. Quelle sera la prochaine étape ? Les buts des États-Unis vaudront-ils double, sous peine que Trump ne désinvite pas Infantino des prochaines réceptions au champagne ? Harry Kane devra-t-il, sur demande de Trump, jouer pour les États-Unis à partir des quarts de finale ? Les buts marqués en dehors de la surface de réparation compteront-ils triple, parce que Trump trouve les tirs lointains tellement « amazing » ?

Chacun est libre de juger ces scénarios absurdes, mais, désormais, tout semble possible avec Infantino. Qui aurait cru qu’il suffirait d’un simple coup de fil pour obtenir l’amnistie d’un joueur ?

Cette décision scandaleuse représente toutefois l’occasion la plus sérieuse depuis des années de se débarrasser enfin d’un président de la FIFA sans limites. Pour cela, il faudrait que les grandes fédérations se mobilisent ; après tout, Infantino tient déjà les petites dans sa poche bien remplie.

La DFB, avec son président terne Bernd Neuendorf siégeant au Conseil de la FIFA, les fédérations anglaise, française et espagnole, ainsi que l’UEFA, doivent s’unir et se révolter. L’UEFA a déjà donné le ton, qualifiant l’amnistie accordée à Balogun d’« sans précédent, incompréhensible et injustifiable ». Une « ligne rouge » aurait été franchie.

Il est temps de la franchir aussi avec Infantino. Car la déclaration de Klopp vaut aussi pour lui : « Cela remet tout en question », y compris la présidence de la FIFA.