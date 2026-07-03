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Jürgen Klopp veut le poste ! La Fédération allemande confirme l’intérêt de l’ancien entraîneur de Liverpool pour succéder à Julian Nagelsmann, après la démission de ce dernier
La DFB engage une restructuration de sa direction.
L'Allemagne cherche un nouveau sélectionneur après la démission de Julian Nagelsmann, quatre jours seulement après l'élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay. Les dirigeants de la DFB ont tenu une réunion de crise de trois heures à Francfort, qui aurait débouché sur une indemnité de départ de 7 millions d'euros pour mettre fin à son contrat, valable jusqu'en 2028. Soucieuse d'éviter les retards historiques souvent observés lors du remplacement d'entraîneurs en difficulté, la fédération a agi rapidement pour prendre contact avec sa cible principale.
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Klopp se dit prêt à prendre les commandes dès maintenant.
Dans son communiqué officiel confirmant le départ de Nagelsmann, la DFB a indiqué que ses dirigeants allaient immédiatement entrer en contact avec Jürgen Klopp pour négocier les conditions de sa possible nomination. Âgé de 59 ans, l’actuel consultant télévisé et directeur mondial du football du groupe Red Bull disposerait, selon certaines sources, d’une clause libératoire spécifique au poste de sélectionneur national.
Le communiqué de la DFB précise : « Concernant la nomination d’un nouvel entraîneur, la direction de la DFB va désormais chercher à entamer des discussions avec Jürgen Klopp. Ce dernier a déjà fait part de sa volonté générale d’occuper ce poste. »
L’entraîneur partant présente ses excuses
Nagelsmann quitte ses fonctions après près de trois ans à la tête de l’équipe, exprimant son profond regret de ne pas avoir réussi à mener les quadruples champions du monde plus loin dans la compétition. Bien qu’il ait permis à la sélection nationale de connaître un bref regain de forme lors de l’Euro 2024, les séquelles structurelles de deux échecs consécutifs en tournoi ont contraint le jeune entraîneur à se retirer pour le bien collectif de l’équipe.
Il a déclaré : « Cette décision n’a pas été facile à prendre pour moi. Ma priorité absolue a toujours été la réussite de l’équipe. Après une déception aussi amère, elle mérite d’avoir la chance d’un nouveau départ. Je suis désolé et profondément peiné que nous vous ayons déçus et que nous n’ayons pas pu vous offrir davantage de soirées de football lors de cette Coupe du monde. »
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Une ère de renouveau s'annonce
L'Allemagne est engagée dans une course contre la montre pour finaliser un accord avec Klopp avant la reprise des compétitions internationales, plus tard dans l'année. Actuellement en perte de vitesse, la Mannschaft retrouvera la compétition le 24 septembre avec un match de Ligue des Nations sur la pelouse des Pays-Bas. Retrouver une identité tactique affirmée et une solidité défensive de premier plan sera crucial pour traverser avec succès le prochain cycle de qualifications et reconquérir la confiance des supporters.
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