Nagelsmann quitte ses fonctions après près de trois ans à la tête de l’équipe, exprimant son profond regret de ne pas avoir réussi à mener les quadruples champions du monde plus loin dans la compétition. Bien qu’il ait permis à la sélection nationale de connaître un bref regain de forme lors de l’Euro 2024, les séquelles structurelles de deux échecs consécutifs en tournoi ont contraint le jeune entraîneur à se retirer pour le bien collectif de l’équipe.

Il a déclaré : « Cette décision n’a pas été facile à prendre pour moi. Ma priorité absolue a toujours été la réussite de l’équipe. Après une déception aussi amère, elle mérite d’avoir la chance d’un nouveau départ. Je suis désolé et profondément peiné que nous vous ayons déçus et que nous n’ayons pas pu vous offrir davantage de soirées de football lors de cette Coupe du monde. »