Nommé vendredi pour succéder à Julian Nagelsmann avec un contrat courant jusqu’en 2030, Klopp affiche déjà son autorité. L’entraîneur a prévenu la presse : il démissionnera sans hésiter s’il estime l’attention médiatique injustifiée. Pour son quatrième poste d’entraîneur – après Mayence, Dortmund et Liverpool –, il revient sur le banc pour la première fois depuis son départ d’Anfield en 2024. Double lauréat du prix FIFA du meilleur entraîneur masculin (2019, 2020) et trois fois élu entraîneur allemand de l’année (2011, 2012, 2019), ce tacticien chevronné arrive avec un palmarès inégalé. Interrogé parSky Sport, Hamann a souligné la façon dont Klopp a redonné de l’élan à des supporters désabusés lors de sa conférence de presse de présentation, ramenant l’optimisme au sein d’une équipe nationale en manque de régularité depuis 2014.

Revenant sur l’accueil initial réservé à cette nomination, Hamann a souligné la force de la personnalité de Klopp. Il a expliqué : « À en juger par les réactions, on constate qu’il a suscité une incroyable euphorie simplement par sa présence et son attitude. C’est exactement ce dont le pays a besoin. Il y a eu une ou deux déclarations que je n’ai pas tout à fait comprises. Mais ce qu’il accomplit simplement par sa présence à la DFB en tant que sélectionneur national, nous l’avons vu dans les réactions. » Ce coup de pouce psychologique est considéré comme la première étape d’un long chemin vers le renouveau pour les quadruples champions du monde.