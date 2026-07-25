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Jürgen Klopp suscite déjà une « euphorie incroyable » en Allemagne depuis l'annonce de sa nomination au poste d'entraîneur, mais une légende de Liverpool souligne les défis de taille qui l'attendent
L'impact immédiat du « facteur Klopp »
Nommé vendredi pour succéder à Julian Nagelsmann avec un contrat courant jusqu’en 2030, Klopp affiche déjà son autorité. L’entraîneur a prévenu la presse : il démissionnera sans hésiter s’il estime l’attention médiatique injustifiée. Pour son quatrième poste d’entraîneur – après Mayence, Dortmund et Liverpool –, il revient sur le banc pour la première fois depuis son départ d’Anfield en 2024. Double lauréat du prix FIFA du meilleur entraîneur masculin (2019, 2020) et trois fois élu entraîneur allemand de l’année (2011, 2012, 2019), ce tacticien chevronné arrive avec un palmarès inégalé. Interrogé parSky Sport, Hamann a souligné la façon dont Klopp a redonné de l’élan à des supporters désabusés lors de sa conférence de presse de présentation, ramenant l’optimisme au sein d’une équipe nationale en manque de régularité depuis 2014.
Revenant sur l’accueil initial réservé à cette nomination, Hamann a souligné la force de la personnalité de Klopp. Il a expliqué : « À en juger par les réactions, on constate qu’il a suscité une incroyable euphorie simplement par sa présence et son attitude. C’est exactement ce dont le pays a besoin. Il y a eu une ou deux déclarations que je n’ai pas tout à fait comprises. Mais ce qu’il accomplit simplement par sa présence à la DFB en tant que sélectionneur national, nous l’avons vu dans les réactions. » Ce coup de pouce psychologique est considéré comme la première étape d’un long chemin vers le renouveau pour les quadruples champions du monde.
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Forger l'unité collective au-delà des schémas tactiques
Klopp possède un palmarès d’entraîneur impressionnant : deux Bundesliga avec Dortmund, un titre de champion d’Angleterre pour Liverpool après 30 ans d’attente et une Ligue des champions, entre autres distinctions. Toutefois, le football international pose des défis spécifiques. Hamann a souligné que Klopp « dépend de ce que les clubs mettent à sa disposition », précisant qu’« on ne peut pas simplement acheter un joueur comme on le ferait dans un club ». Il reste néanmoins convaincu que l’équipe nationale allemande actuelle est en deçà de son potentiel.
Pour lui, la clé du succès dans les prochaines compétitions réside davantage dans la cohésion mentale et sociale du groupe que dans le simple talent individuel. Il a laissé entendre que les échecs passés étaient dus à un manque d’harmonie, déclarant : « Je pense que nous sommes bien meilleurs que ce que nous avons montré lors de la Coupe du monde. Il y avait probablement deux, trois, voire quatre joueurs qui auraient pu nous aider. Si l’on avait su créer une dynamique de groupe et un sentiment d’unité, on aurait pu aller plus loin lors de cette Coupe du monde. Nous savons que d’autres nations sont meilleures que nous. Mais cela ne signifie pas qu’on ne peut pas les battre. Je pense que s’il parvient à instaurer la cohésion que son prédécesseur n’a pas su créer, alors nous ferons très bonne figure lors du prochain Championnat d’Europe et de la prochaine Coupe du monde. »
Résoudre la crise au cœur du milieu de terrain
Au-delà des aspects immatériels que sont l’esprit d’équipe et la cohésion, Klopp doit relever un défi technique majeur pour redynamiser une sélection minée par des années d’échecs. L’Allemagne peine à s’imposer depuis son triomphe à la Coupe du monde 2014, ayant été éliminée deux fois de suite dès la phase de poules en 2018 et 2022, avant de tomber en seizièmes de finale contre le Paraguay lors de la dernière Coupe du monde. Hamann pointe du doigt le milieu de terrain central, un « talon d’Achille » de longue date, et souligne que c’est dans ce secteur que Klopp doit impérativement intervenir, car, selon lui, les grands tournois se gagnent au milieu.
L’analyse tactique de Hamann est sans détour quant aux priorités que doit se fixer Klopp. « C’est au milieu de terrain que se gagnent les matchs », affirme Hamann. « Nous savons que nous disposons d’un effectif assez solide tant en attaque qu’en défense. Nous possédons de bons ailiers. Il nous faut maintenant trouver un duo de milieux de terrain. C’est le plus important. C’est le moteur de l’équipe, c’est là que se gagnent les matchs, et cela a été notre talon d’Achille à maintes reprises ces dernières années. »
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La quête imminente d’un nouveau gardien titulaire
Le poste de gardien de but est un sujet brûlant, d’autant plus depuis que Manuel Neuer est sorti de sa retraite internationale pour disputer la dernière Coupe du monde, avant de se retirer à nouveau après l’élimination de l’Allemagne. Pour pourvoir ce poste vacant, Hamann préconise des choix audacieux afin d’assurer une stabilité à long terme : « En défense, il faut évidemment trouver un gardien de but. Mon choix se porterait probablement sur Nubel. S’il fait confiance à Urbig, il serait peut-être judicieux de le titulariser dans les cages, car il devrait sans doute jouer davantage à Munich cette saison. »
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