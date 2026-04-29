Jürgen Klopp souligne que Florian Wirtz a « démontré tout son potentiel au cours d'une saison difficile » et mise sur la star de Liverpool pour qu'il réalise une « fantastique » Coupe du monde avec l'Allemagne

Florian Wirtz a connu une première saison en Premier League en dents de scie. Malgré les réserves exprimées par certains observateurs à l’égard du jeune Allemand de 22 ans, ses éclairs de classe pure témoignent d’une adaptation rapide aux exigences du football anglais. Entre décembre et janvier, l’international a affiché des statistiques flatteuses : cinq buts marqués et trois passes décisives en quinze rencontres.

En sélection allemande, Wirtz s’est imposé comme un maillon essentiel du dispositif tactique de Julian Nagelsmann, aligné d’entrée lors de chaque match des champions en titre, dont une performance dominante contre la Suisse ponctuée de deux buts et deux passes décisives.