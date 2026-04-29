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Jürgen Klopp souligne que Florian Wirtz a « démontré tout son potentiel au cours d'une saison difficile » et mise sur la star de Liverpool pour qu'il réalise une « fantastique » Coupe du monde avec l'Allemagne
Naviguer au travers d’une première saison d’adaptation à Anfield
Florian Wirtz a connu une première saison en Premier League en dents de scie. Malgré les réserves exprimées par certains observateurs à l’égard du jeune Allemand de 22 ans, ses éclairs de classe pure témoignent d’une adaptation rapide aux exigences du football anglais. Entre décembre et janvier, l’international a affiché des statistiques flatteuses : cinq buts marqués et trois passes décisives en quinze rencontres.
En sélection allemande, Wirtz s’est imposé comme un maillon essentiel du dispositif tactique de Julian Nagelsmann, aligné d’entrée lors de chaque match des champions en titre, dont une performance dominante contre la Suisse ponctuée de deux buts et deux passes décisives.
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Klopp ne tarit pas d’éloges sur la nouvelle figure emblématique de Liverpool.
Wirtz a rejoint Liverpool en juin 2025 pour un montant record pour le club et s'est immédiatement imposé comme une figure incontournable sur la côte de Merseyside. Selon Klopp, la jeune star a parfaitement géré cette transition et est prête à briller lors de la Coupe du monde.
Interrogé par la BBC Sport sur le joueur susceptible de s’imposer comme le meilleur de la Coupe du monde cet été, Klopp a déclaré : « J’espère que Flo Wirtz fera une Coupe du monde fantastique, vraiment fantastique. Je pense qu’il a tout ce qu’il faut pour être un joueur exceptionnel. Je ne veux pas mettre de pression sur ce garçon. Je pense sincèrement qu’il a déjà montré de quoi il était capable lors d’une saison difficile. »
Réunion exceptionnelle des légendes d’Anfield
La Coupe du monde 2026, qui se tiendra en Amérique du Nord, verra s’affronter plusieurs anciens protégés de Jürgen Klopp. L’ancien entraîneur attend avec intérêt une rencontre éventuelle entre deux de ses joueurs les plus fidèles : l’Écossais Andy Robertson et le Brésilien Alisson Becker.
« J'espère que mes joueurs feront une excellente Coupe du monde », a ajouté Klopp. « J'espère qu'Andy Robertson et Alisson Becker profiteront de ce moment lorsqu'ils se croiseront sur la pelouse. Imaginez : vous évoluez ensemble depuis des années, l'Écosse se qualifie enfin pour la Coupe du monde, et vous affrontez votre ami dans un match d'une telle envergure ? Ça doit être l’un des moments les plus heureux de votre vie. »
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Il adresse ses vœux de réussite à ses anciens joueurs.
Klopp a également pris le temps de saluer plusieurs autres joueurs majeurs de ses équipes de Liverpool sacrées championnes. De Virgil van Dijk, qui mène les Pays-Bas, à Mohamed Salah, toujours aussi brillant avec l’Égypte, le directeur du football mondial de Red Bull espère voir nombre de ses anciens protégés briller lors de la Coupe du monde.
« Je souhaite à Virgil de briller durant le tournoi. Je souhaite vraiment à Mo de briller durant le tournoi. Je souhaite sincèrement à Sadio [Mané] de briller durant le tournoi », a-t-il poursuivi. « Macca [Alexis Mac Allister], s’il remporte à nouveau le titre. C’était tellement agréable de le voir avec une médaille autour du cou et lors de son retour à Brighton. »