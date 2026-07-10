Selon nos informations, Jürgen Klopp serait l’artisan principal de ce projet. L’ancien coach des « Schwarzgelben » aurait lancé les premières réflexions il y a plusieurs semaines. Âgé de 59 ans, il occupe toujours le poste de « Global Head of Soccer » chez Red Bull, mais la DFB souhaite le nommer successeur de Julian Nagelsmann et en faire le nouveau sélectionneur national.

Des discussions sont déjà en cours entre la fédération allemande et Red Bull, car le technicien est encore sous contrat avec le fabricant de boissons énergisantes jusqu’en 2029. Une indemnité de transfert est évoquée, de même que la possibilité de maintenir un partenariat avec l’homme de 59 ans en tant qu’ambassadeur de la marque.