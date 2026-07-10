Selon l'Express, le RB Leipzig aurait désormais également manifesté son intérêt pour le recrutement de cet attaquant de 19 ans, qui évolue actuellement au 1. FC Cologne.
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Jürgen Klopp serait à l'origine de ce mouvement. Un grand club va-t-il barrer la route du BVB dans le dossier Said El Mala ?
Selon nos informations, Jürgen Klopp serait l’artisan principal de ce projet. L’ancien coach des « Schwarzgelben » aurait lancé les premières réflexions il y a plusieurs semaines. Âgé de 59 ans, il occupe toujours le poste de « Global Head of Soccer » chez Red Bull, mais la DFB souhaite le nommer successeur de Julian Nagelsmann et en faire le nouveau sélectionneur national.
Des discussions sont déjà en cours entre la fédération allemande et Red Bull, car le technicien est encore sous contrat avec le fabricant de boissons énergisantes jusqu’en 2029. Une indemnité de transfert est évoquée, de même que la possibilité de maintenir un partenariat avec l’homme de 59 ans en tant qu’ambassadeur de la marque.
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Said El Mala vers le BVB ? Le FC Cologne réclame une indemnité de transfert élevée.
Selon L’Express, le BVB Dortmund serait en pole position pour recruter El Mala. Le joueur de 19 ans et sa mère, qui gère ses intérêts, valident cette destination.
Toutefois, le dossier pourrait échouer sur l’autel des exigences financières de l’Effzeh. Pour libérer l’attaquant, sous contrat jusqu’au 30 juin 2030, Cologne réclame un chèque d’environ 50 millions d’euros, bonus compris.
Un montant qui dépasserait largement le précédent record de transfert du BVB et suscite une réticence palpable au sein de la direction de Dortmund.
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Le départ de Karim Adeyemi pourrait-il déclencher le transfert d’El Mala ?
Selon plusieurs sources médiatiques, Karim Adeyemi s’apprête à s’engager avec le FC Barcelone, une opération qui pourrait bouleverser les plans du Borussia Dortmund. Si le club allemand doit d’abord lui trouver un successeur, il pourra toutefois réinvestir la somme perçue pour recruter El Mala.
El Mala, auteur de 13 buts et 5 passes décisives lors de son exercice inaugural en Bundesliga, s’est imposé comme l’un des talents les plus convoités du football allemand.
Grâce à ces statistiques impressionnantes, le jeune joueur a durablement attiré l’attention des plus grands clubs nationaux et internationaux. Récemment, il a été rapporté que la mère d’El Mala aurait opposé un refus aux clubs anglais intéressés.
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