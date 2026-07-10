Selon nos informations, Jürgen Klopp serait l’artisan principal de ce projet. L’ancien coach des « Schwarzgelben » aurait lancé les premières réflexions il y a plusieurs semaines. Âgé de 59 ans, il occupe toujours le poste de « Global Head of Soccer » chez Red Bull, mais la DFB souhaiterait l’introniser comme successeur de Julian Nagelsmann et en faire le nouveau sélectionneur national.

Des discussions sont déjà en cours entre la fédération allemande et Red Bull, d’autant que Klopp est encore sous contrat avec le fabricant de boissons énergisantes jusqu’en 2029. Une indemnité de transfert a été évoquée, tout comme la possibilité de maintenir le technicien de 59 ans comme ambassadeur de la marque.