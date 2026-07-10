Selon l'Express, le RB Leipzig aurait désormais également manifesté son intérêt pour le recrutement de cet attaquant de 19 ans, qui évolue actuellement au 1. FC Cologne.
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Jürgen Klopp serait à l'origine de ce dossier. Un grand club européen pourrait-il contrarier le BVB dans la course à Said El Mala ?
Selon nos informations, Jürgen Klopp serait l’artisan principal de ce projet. L’ancien coach des « Schwarzgelben » aurait lancé les premières réflexions il y a plusieurs semaines. Âgé de 59 ans, il occupe toujours le poste de « Global Head of Soccer » chez Red Bull, mais la DFB souhaiterait l’introniser comme successeur de Julian Nagelsmann et en faire le nouveau sélectionneur national.
Des discussions sont déjà en cours entre la fédération allemande et Red Bull, d’autant que Klopp est encore sous contrat avec le fabricant de boissons énergisantes jusqu’en 2029. Une indemnité de transfert a été évoquée, tout comme la possibilité de maintenir le technicien de 59 ans comme ambassadeur de la marque.
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Said El Mala vers le BVB ? Le FC Cologne réclame une indemnité de transfert élevée.
Selon L’Express, le BVB Dortmund serait en pole position pour recruter El Mala. Le joueur de 19 ans et sa mère, qui le conseille, verraient d’un bon œil un départ vers le Signal Iduna Park.
Toutefois, le dossier pourrait échouer sur l’autel des exigences financières de l’Effzeh. Pour libérer l’attaquant, sous contrat jusqu’au 30 juin 2030, Cologne réclame un chèque d’environ 50 millions d’euros, bonus compris.
Un montant qui dépasserait largement le précédent record de transfert du BVB et suscite une réticence palpable au sein de la direction de Dortmund.
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Le départ de Karim Adeyemi pourrait-il déclencher l’arrivée d’El Mala ?
Selon plusieurs sources, Karim Adeyemi serait sur le point de s’engager avec le FC Barcelone, une opération susceptible de bouleverser les plans du Borussia Dortmund. Si le club allemand doit d’abord lui trouver un successeur en attaque, il pourrait ensuite réinvestir une partie des fonds perçus dans la venue d’El Mala.
El Mala, auteur de 13 buts et 5 passes décisives lors de son exercice inaugural en Bundesliga, s’est imposé comme l’un des talents les plus convoités du football allemand.
Grâce à ces statistiques impressionnantes, le jeune joueur a durablement attiré l’attention des grands clubs nationaux et internationaux. Récemment, il a été rapporté que la mère d’El Mala aurait opposé un refus aux clubs anglais intéressés.
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