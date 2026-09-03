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Jürgen Klopp, sélectionneur de l’Allemagne : visites à Mayence, Francfort et au Bayern Munich avant ses débuts contre les Pays-Bas
Klopp entame une tournée proactive en Bundesliga
À peine deux semaines après sa prise de fonctions à la tête de l’Allemagne, Jurgen Klopp modifie radicalement l’organisation de la sélection nationale en instaurant une implication directe et concrète auprès des clubs de Bundesliga. Au lieu de se contenter d’observer depuis les tribunes, le technicien de 59 ans se rend dans les centres d’entraînement, rencontre les dirigeants des clubs et assiste à des séances non ouvertes au public.
Son programme récent comprend des visites au Bayern Munich, au VfB Stuttgart, au FC Augsbourg, à l’Eintracht Francfort et à son ancien club de Mayence 05. Cette approche de terrain permet à Klopp d’évaluer en personne de potentiels appelés en sélection, notamment le défenseur de Stuttgart Finn Jeltsch et l’attaquant de Francfort Younes Ebnoutalib.
Ces visites marquent un changement clair de stratégie alors que Klopp prépare ses débuts officiels comme sélectionneur de l’Allemagne.
- Kirchner-Media
Instaurer la confiance avec les entraîneurs des clubs
Un élément central de la stratégie de Klopp consiste à établir des lignes de communication ouvertes avec les entraîneurs des clubs, une dynamique qu’il appréciait lors de son passage sur un banc en club. Lors de sa visite à Mayence, Klopp a eu de longues discussions avec l’entraîneur principal Urs Fischer et le directeur sportif Christian Heidel.
Klopp a exposé sa vision d’une relation de travail collaborative entre le staff de l’équipe nationale et les entraîneurs de clubs.
« Je veux travailler avec les entraîneurs à l’avenir, comme je travaille avec les joueurs, a déclaré Klopp. Il s’agit de construire une relation de confiance avec les entraîneurs. Cela doit être une collaboration que j’aurais souhaitée lorsque j’étais encore entraîneur de club. C’est ce que je propose. »
La prospection de binationaux et les retours chargés d’émotion
Les visites de Klopp servent à la fois des objectifs tactiques et de recrutement, comme l’a illustré une longue conversation avec l’attaquant de 22 ans de l’Eintracht Francfort, Younes Ebnoutalib. Né à Francfort d’une mère allemande et d’un père marocain, l’avant-centre a inscrit un triplé lors du week-end d’ouverture, ce qui a poussé Klopp à lui présenter personnellement la perspective d’un avenir avec l’équipe nationale allemande.
La tournée a également été marquée par un retour chargé d’émotion à Mayence 05, où Klopp a passé 18 ans en tant que joueur et entraîneur. Il a observé un entraînement à huis clos au Wolfgang Frank Campus de Bruchweg, en notant les améliorations modernes des infrastructures du club.
« Ce n’était pas seulement pour des raisons nostalgiques, même si heureusement j’ai aussi revu quelques visages familiers », a ajouté Klopp au sujet de son retour à Mayence.
- ANP
Compte à rebours avant les débuts à Amsterdam
Klopp annoncera sa première liste officielle avec l’Allemagne le 17 septembre, avant son premier match d’UEFA Nations League. Ses débuts sur le banc auront lieu neuf jours plus tard, le 26 septembre, à Amsterdam face aux Pays-Bas.
Cette affiche de prestige marquera également des débuts sur le banc adverse, puisque Xavi Hernandez prendra en charge la sélection néerlandaise pour la première fois.
Après avoir observé la préparation du Bayern Munich avant son match de DFB-Pokal contre le VfL Osnabrueck et évalué les talents à travers l’Allemagne, Klopp finalisera ses choix de sélection dans les prochains jours.
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