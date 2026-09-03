À peine deux semaines après sa prise de fonctions à la tête de l’Allemagne, Jurgen Klopp modifie radicalement l’organisation de la sélection nationale en instaurant une implication directe et concrète auprès des clubs de Bundesliga. Au lieu de se contenter d’observer depuis les tribunes, le technicien de 59 ans se rend dans les centres d’entraînement, rencontre les dirigeants des clubs et assiste à des séances non ouvertes au public.

Son programme récent comprend des visites au Bayern Munich, au VfB Stuttgart, au FC Augsbourg, à l’Eintracht Francfort et à son ancien club de Mayence 05. Cette approche de terrain permet à Klopp d’évaluer en personne de potentiels appelés en sélection, notamment le défenseur de Stuttgart Finn Jeltsch et l’attaquant de Francfort Younes Ebnoutalib.

Ces visites marquent un changement clair de stratégie alors que Klopp prépare ses débuts officiels comme sélectionneur de l’Allemagne.







