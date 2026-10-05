Klopp a salué son énorme expérience avec un groupe de 44 joueurs de l’Allemagne, la qualifiant de franche réussite. Le sélectionneur national a livré son évaluation après un match nul 0-0 en Grèce, qui a mis fin à la trêve internationale.

Au cours de la dernière fenêtre internationale, l’Allemagne a disputé quatre matches de Ligue des nations avec deux groupes complètement différents. Klopp a délibérément fait tourner ses options afin de tester le plus grand nombre possible de joueurs sur la scène internationale.

Malgré cette approche peu conventionnelle, le sélectionneur s’est dit convaincu par les performances de son vaste groupe. Il affirme que ce large processus de sélection a désormais offert à l’Allemagne une multitude de nouvelles alternatives pour ses prochaines échéances.