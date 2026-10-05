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Jürgen Klopp salue le succès du « casting » alors que le sélectionneur de l'Allemagne ouvre la porte à tout le monde après une expérience à 44 joueurs après le match nul contre la Grèce
Un énorme succès de casting pour l’Allemagne
Klopp a salué son énorme expérience avec un groupe de 44 joueurs de l’Allemagne, la qualifiant de franche réussite. Le sélectionneur national a livré son évaluation après un match nul 0-0 en Grèce, qui a mis fin à la trêve internationale.
Au cours de la dernière fenêtre internationale, l’Allemagne a disputé quatre matches de Ligue des nations avec deux groupes complètement différents. Klopp a délibérément fait tourner ses options afin de tester le plus grand nombre possible de joueurs sur la scène internationale.
Malgré cette approche peu conventionnelle, le sélectionneur s’est dit convaincu par les performances de son vaste groupe. Il affirme que ce large processus de sélection a désormais offert à l’Allemagne une multitude de nouvelles alternatives pour ses prochaines échéances.
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Tout le monde a prouvé sa valeur sur le terrain
La taille même du groupe de 44 joueurs a naturellement suscité une attention considérable, mais Klopp a insisté sur le fait que cette stratégie audacieuse avait parfaitement porté ses fruits. Il s’est dit totalement satisfait des efforts fournis par ses joueurs au cours de cette période de deux semaines.
Dans un entretien accordé à RTL dimanche soir après le match nul en Grèce, le sélectionneur de l’Allemagne a vigoureusement défendu sa sélection. Il a salué l’engagement du vaste groupe d’internationaux qui a participé au stage.
« Nous avons vu beaucoup de joueurs de l’équipe nationale au cours de ces deux semaines, a déclaré Klopp. Tout le monde a fait ses preuves, tout le monde a gagné le droit d’être ici. »
Faire mentir les sceptiques de l’équipe nationale
La décision de scinder l’équipe en deux groupes distincts pour quatre matches de Ligue des nations a fait l’objet d’un examen minutieux. Cependant, Klopp estime que ses joueurs ont répondu directement à leurs détracteurs sur le terrain.
« Ce que les gens ont dit de nous. Ce que nous pouvons faire. Ce que nous ne pouvons pas faire », a poursuivi Klopp. « Nous avons montré quelques signes que nous pouvions faire certaines choses mieux que ce que les gens nous accordaient comme crédit. »
L’entraîneur était déterminé à provoquer une réaction et à insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe pendant cette trêve internationale. « Je voulais lancer quelque chose, et j’ai clairement vu cela », a-t-il ajouté.
La porte reste grande ouverte pour novembre
Après la conclusion de cette série de quatre matches de Ligue des nations, l’Allemagne va désormais se tourner vers ses prochaines rencontres de novembre. Le sélectionneur profitera des semaines à venir pour analyser son groupe avant d’arrêter sa prochaine liste.
Si cette immense revue d’effectif a été considérée comme un succès, Klopp a confirmé qu’il adoptera une approche plus traditionnelle lors de la dernière trêve internationale de l’année. Il a assuré qu’il ne convoquera certainement pas 44 joueurs à nouveau le mois prochain.
Cependant, le sélectionneur a adressé un signal très fort à ceux qui espèrent représenter la sélection nationale dans un avenir proche. « Mais la porte est ouverte à tout le monde, a promis Klopp. Grande ouverte. »
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