Il a ensuite dévoilé l'opération secrète qu'il avait mise au point pour Mbappé en 2017. Pour garder l'affaire confidentielle, Liverpool avait même affrété un jet privé de Blackpool à Nice afin d'échapper aux regards indiscrets des médias.

Évoquant cette opération ultra-secrète dans le ciel français en compagnie de la famille de l’attaquant, Klopp a ajouté : « Avec Mbappé, c’était avant son départ pour Paris. Cela représentait environ 500 millions d’euros, le transfert le plus cher que nous ayons jamais réalisé.

« Nous avons pris l’avion de Blackpool à Nice. À Nice, toute la famille Mbappé est montée à bord d’un jet privé doté de cinq cabines. Puis nous avons tourné en rond dans les airs et avons savouré un délicieux repas. Nous ne devions pas être vus. C’était génial… puis il est parti à Paris. »