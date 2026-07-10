AFP
Traduit par
Jürgen Klopp salue la mère de Kylian Mbappé ! L'ancien entraîneur de Liverpool révèle comment il a failli recruter la star du Real Madrid, alors que les deux hommes se retrouvent à la Coupe du monde
Klopp salue la mère de Mbappé
Un moment à la fois émouvant et touchant s'est déroulé en marge du match à Foxborough, alors que Klopp observait, le cœur lourd, les stars françaises s'échauffer. L'ancien entraîneur de Liverpool, désormais consultant pour MagentaTV, a retrouvé Mbappé puis salué la mère du joueur après le quart de finale contre le Maroc.
Cette rencontre emblématique a ravivé chez Klopp de vieux souvenirs, rappelant sa frustration d’avoir négocié avec trois stars des Bleus – Mbappé, Ousmane Dembélé et Adrien Rabiot – sans jamais parvenir à en faire venir un seul à Anfield. Klopp a confié : « C’est extrêmement difficile pour moi en ce moment. J’ai déjà négocié avec trois de leurs joueurs et je n’ai jamais réussi à les recruter. »
- AFP
L'Allemagne dévoile les détails d'un vol secret
Il a ensuite dévoilé l'opération secrète qu'il avait mise au point pour Mbappé en 2017. Pour garder l'affaire confidentielle, Liverpool avait même affrété un jet privé de Blackpool à Nice afin d'échapper aux regards indiscrets des médias.
Évoquant cette opération ultra-secrète dans le ciel français en compagnie de la famille de l’attaquant, Klopp a ajouté : « Avec Mbappé, c’était avant son départ pour Paris. Cela représentait environ 500 millions d’euros, le transfert le plus cher que nous ayons jamais réalisé.
« Nous avons pris l’avion de Blackpool à Nice. À Nice, toute la famille Mbappé est montée à bord d’un jet privé doté de cinq cabines. Puis nous avons tourné en rond dans les airs et avons savouré un délicieux repas. Nous ne devions pas être vus. C’était génial… puis il est parti à Paris. »
Anfield manque la signature d'une superstar
Malgré les efforts considérables déployés par Liverpool, Kylian Mbappé a préféré rejoindre le Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros. Son passage en France a toutefois été entaché par des rivalités internes avec Lionel Messi et Neymar. La superstar de 27 ans a depuis pris un nouveau départ au Real Madrid, même s'il attend toujours de réaliser son rêve ultime : remporter la Ligue des champions, alors que le PSG a réussi à s'imposer à deux reprises au cours des deux années qui ont suivi son départ.
- Getty Images Sport
Un entraîneur convoite le poste de sélectionneur de l'Allemagne.
Après avoir quitté son poste à Anfield en 2024, Klopp savoure actuellement son rôle dans les médias avant de se préparer à reprendre les rênes d’une équipe. À 59 ans, il est sur le point de succéder à Julian Nagelsmann au poste de sélectionneur de l’équipe nationale allemande dès la fin du grand tournoi qui se déroule aux États-Unis. De son côté, Mbappé demeure entièrement concentré sur la conduite des Bleus, désormais qualifiés pour les demi-finales, son but ayant permis à la France d'éliminer le Maroc en quarts de finale.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles