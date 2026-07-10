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Jürgen Klopp s’apprête à recruter d’anciens assistants de Liverpool, tandis que Red Bull et la DFB négocient un transfert gratuit pour le futur sélectionneur de l’Allemagne
Klopp s'apprête à remanier le staff technique de l'équipe d'Allemagne
Selon le magazine Kicker, l’encadrement de l’équipe nationale allemande s’apprête à évoluer en profondeur : Jürgen Klopp doit succéder à Julian Nagelsmann. Ses anciens lieutenants Peter Krawietz et Pepijn Lijnders, acteurs des titres de Liverpool en Premier League et en Ligue des champions, devraient le rejoindre. Ils remplaceront les assistants sortants Benjamin Hubner, Benjamin Gluck, Alfred Schreuder et Bram Geers.
L’entraîneur des gardiens, Andreas Kronenberg, devrait conserver son poste, tandis que Hannes Wolf, actuellement directeur de la formation des jeunes à la DFB et ancien coéquipier de Klopp au Borussia Dortmund, pourrait se voir confier un rôle élargi au sein du staff de l’équipe nationale.
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Réunion à New York pour finaliser l’accord
Les négociations pour obtenir la signature de Klopp entrent dans leur phase finale, avec des réunions prévues aux États-Unis. Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, et le vice-président, Hans-Joachim Watzke, doivent rencontrer le futur sélectionneur national à New York ce week-end. Ces discussions font suite à la décision de maintenir Rudi Voller à son poste de directeur sportif afin d’assurer la transition entre la fédération et le nouveau staff technique.
À l’issue de ce premier rendez-vous, le directeur général de Red Bull, Oliver Mintzlaff, doit lui aussi faire le voyage à New York pour évoquer les modalités de la transition. Sous contrat avec le groupe autrichien jusqu’en 2029 comme responsable mondial du football, Klopp ne dispose pas de clause de libération formelle, mais un « accord de départ » conclu à son arrivée lui permettrait d’envisager sereinement la prise de fonction à la tête de la sélection.
Un accord sur mesure pourrait profiter aux deux clubs.
La DFB et Red Bull négocient un accord qui permettrait à Klopp de prendre les rênes de l’équipe d’Allemagne sans que la fédération n’ait à verser d’indemnité. Selon ce dispositif, l’entraîneur resterait ambassadeur de la marque tout en endossant le rôle de sélectionneur. Red Bull conserverait ainsi son association avec Klopp tout en lui laissant la liberté de diriger l’équipe nationale. Un tel montage permettrait par ailleurs à la DFB de soulager ses finances, déjà affectées par les indemnités versées à Nagelsmann et par les contre-performances de la Mannschaft lors de la dernière Coupe du monde.
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Les projets à long terme prennent forme
Si les négociations à New York aboutissent, Klopp devrait signer un contrat qui courra jusqu'à la Coupe du monde 2030. Selon ce même article, cet accord à long terme s'inscrit dans la volonté de la DFB de mettre en place un projet stable autour de Klopp, alors que l'Allemagne cherche à retrouver sa place sur la scène internationale.
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