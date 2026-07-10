Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

Jürgen Klopp s’apprête à recruter d’anciens assistants de Liverpool, tandis que Red Bull et la DFB négocient un transfert gratuit pour le futur sélectionneur de l’Allemagne

J. Klopp
Allemagne
Liverpool
Coupe du monde
P. Lijnders

Jürgen Klopp s'apprête à remanier le staff technique de l'équipe nationale allemande en intégrant à celui-ci deux de ses anciens assistants de confiance à Liverpool, Peter Krawietz et Pepijn Lijnders. Les responsables de la Fédération allemande de football (DFB) et Red Bull doivent se réunir pour discuter des derniers détails du transfert de l'entraîneur, un accord atypique devant permettre d'éviter le versement d'une indemnité de départ coûteuse.

  • Klopp s'apprête à remanier le staff technique de l'équipe d'Allemagne

    Selon le magazine Kicker, l’encadrement de l’équipe nationale allemande s’apprête à évoluer en profondeur : Jürgen Klopp doit succéder à Julian Nagelsmann. Ses anciens lieutenants Peter Krawietz et Pepijn Lijnders, acteurs des titres de Liverpool en Premier League et en Ligue des champions, devraient le rejoindre. Ils remplaceront les assistants sortants Benjamin Hubner, Benjamin Gluck, Alfred Schreuder et Bram Geers.

    L’entraîneur des gardiens, Andreas Kronenberg, devrait conserver son poste, tandis que Hannes Wolf, actuellement directeur de la formation des jeunes à la DFB et ancien coéquipier de Klopp au Borussia Dortmund, pourrait se voir confier un rôle élargi au sein du staff de l’équipe nationale.

    • Publicité
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Réunion à New York pour finaliser l’accord

    Les négociations pour obtenir la signature de Klopp entrent dans leur phase finale, avec des réunions prévues aux États-Unis. Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, et le vice-président, Hans-Joachim Watzke, doivent rencontrer le futur sélectionneur national à New York ce week-end. Ces discussions font suite à la décision de maintenir Rudi Voller à son poste de directeur sportif afin d’assurer la transition entre la fédération et le nouveau staff technique.

    À l’issue de ce premier rendez-vous, le directeur général de Red Bull, Oliver Mintzlaff, doit lui aussi faire le voyage à New York pour évoquer les modalités de la transition. Sous contrat avec le groupe autrichien jusqu’en 2029 comme responsable mondial du football, Klopp ne dispose pas de clause de libération formelle, mais un « accord de départ » conclu à son arrivée lui permettrait d’envisager sereinement la prise de fonction à la tête de la sélection.

  • Un accord sur mesure pourrait profiter aux deux clubs.

    La DFB et Red Bull négocient un accord qui permettrait à Klopp de prendre les rênes de l’équipe d’Allemagne sans que la fédération n’ait à verser d’indemnité. Selon ce dispositif, l’entraîneur resterait ambassadeur de la marque tout en endossant le rôle de sélectionneur. Red Bull conserverait ainsi son association avec Klopp tout en lui laissant la liberté de diriger l’équipe nationale. Un tel montage permettrait par ailleurs à la DFB de soulager ses finances, déjà affectées par les indemnités versées à Nagelsmann et par les contre-performances de la Mannschaft lors de la dernière Coupe du monde.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Chelsea v Liverpool - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Les projets à long terme prennent forme

    Si les négociations à New York aboutissent, Klopp devrait signer un contrat qui courra jusqu'à la Coupe du monde 2030. Selon ce même article, cet accord à long terme s'inscrit dans la volonté de la DFB de mettre en place un projet stable autour de Klopp, alors que l'Allemagne cherche à retrouver sa place sur la scène internationale.

Jeux d'amitié des clubs
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Sunderland crest
Sunderland
SUN