Selon le magazine Kicker, l’encadrement de l’équipe nationale allemande s’apprête à évoluer en profondeur : Jürgen Klopp doit succéder à Julian Nagelsmann. Ses anciens lieutenants Peter Krawietz et Pepijn Lijnders, acteurs des titres de Liverpool en Premier League et en Ligue des champions, devraient le rejoindre. Ils remplaceront les assistants sortants Benjamin Hubner, Benjamin Gluck, Alfred Schreuder et Bram Geers.

L’entraîneur des gardiens, Andreas Kronenberg, devrait conserver son poste, tandis que Hannes Wolf, actuellement directeur de la formation des jeunes à la DFB et ancien coéquipier de Klopp au Borussia Dortmund, pourrait se voir confier un rôle élargi au sein du staff de l’équipe nationale.