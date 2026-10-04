Klopp a expliqué que la décision de renvoyer Serge Gnabry en Bavière était liée à la gestion de la charge de travail du joueur après une longue absence sur blessure. La star du Bayern avait pris part aux trois matches de l'Allemagne durant cette fenêtre internationale, mais avait été remplacée à la mi-temps lors de la récente victoire contre la Serbie. Klopp a souligné que le joueur de 31 ans avait commencé à ressentir physiquement les effets de ses récents efforts, ce qui a conduit à un accord mutuel pour qu'il se concentre sur sa récupération.

L'entraîneur a donné une mise à jour détaillée sur l'état de l'ailier, en déclarant : « Serge a joué dans tous nos matches et a été utilisé comme nous l'avions prévu. Après avoir joué 45 minutes lors de notre troisième match, il a commencé à ressentir la fatigue. Nous l'avons donc sorti à la mi-temps parce que nous ne voulions pas précipiter les choses. »