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Jürgen Klopp révèle pourquoi Serge Gnabry a quitté prématurément le rassemblement de l’Allemagne avant le match contre la Grèce
Klopp clarifie l’état physique de Gnabry
Klopp a expliqué que la décision de renvoyer Serge Gnabry en Bavière était liée à la gestion de la charge de travail du joueur après une longue absence sur blessure. La star du Bayern avait pris part aux trois matches de l'Allemagne durant cette fenêtre internationale, mais avait été remplacée à la mi-temps lors de la récente victoire contre la Serbie. Klopp a souligné que le joueur de 31 ans avait commencé à ressentir physiquement les effets de ses récents efforts, ce qui a conduit à un accord mutuel pour qu'il se concentre sur sa récupération.
L'entraîneur a donné une mise à jour détaillée sur l'état de l'ailier, en déclarant : « Serge a joué dans tous nos matches et a été utilisé comme nous l'avions prévu. Après avoir joué 45 minutes lors de notre troisième match, il a commencé à ressentir la fatigue. Nous l'avons donc sorti à la mi-temps parce que nous ne voulions pas précipiter les choses. »
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Privilégier la forme physique à long terme plutôt que la présence dans l’effectif
Klopp a en outre souligné que le départ de Gnabry n’était pas une nécessité liée à une blessure grave, mais plutôt une décision logique dans l’optique de sa condition physique à long terme. Plutôt que de le garder avec l’équipe, les dirigeants ont estimé qu’une courte pause serait bien plus bénéfique. Klopp a expliqué que Gnabry aurait pu rester avec le groupe, mais que lui accorder deux ou trois jours de repos avant de reprendre l’entraînement avec le Bayern était le choix le plus pratique pour sa récupération.
« Il aurait pu rester avec le groupe, mais nous avons pensé qu’il était logique de lui donner deux ou trois jours avant qu’il ne reprenne l’entraînement avec le Bayern », a ajouté Klopp.
Le chemin de Gnabry vers une pleine forme physique
Malgré l’élimination précoce, la trêve internationale a été productive pour Gnabry, qui cherche à retrouver sa meilleure forme. L’ailier a porté le brassard de capitaine pour la première fois lors de la victoire 2-0 contre la Serbie, une occasion qu’il a ensuite décrite comme une « merveilleuse expérience ». Le joueur s’est toutefois montré lucide sur son état physique actuel, reconnaissant qu’il était encore en train de retrouver son rythme après sa période d’absence.
« Je ne suis pas encore à 100 %. C’était maintenant mon quatrième match. J’ai joué moins de minutes lors des matches précédents. Mais je dois y arriver en jouant. Chaque minute compte désormais », a-t-il déclaré.
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En attendant la reprise de la Bundesliga
Pour le Bayern, la nouvelle selon laquelle la sortie de Gnabry n’est qu’une simple précaution sera un immense soulagement. L’équipe de Vincent Kompany a un calendrier chargé à venir, et pouvoir compter sur un Gnabry apte pour le choc face à Augsbourg est vital pour ses ambitions nationales. La capacité de l’ailier à gérer sa charge de travail pendant cette pause laisse penser à une approche plus mûre de sa condition physique, souvent freinée par des problèmes musculaires ces dernières saisons.
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