Jürgen Klopp reprendra les rênes de Liverpool, alors qu'un ancien vainqueur de la Ligue des champions avec les Reds fait une prédiction « impossible »

L'ancienne star de Liverpool, Smicer, a suscité l'enthousiasme des supporters en prédisant que Klopp ne pourrait pas refuser un appel du club si celui-ci avait besoin de lui. Bien que Slot ait permis au club de remporter son 20e titre de Premier League la saison dernière, les Reds ont connu une saison 2025-2026 catastrophique. Liverpool occupe actuellement la cinquième place de la Premier League, ce qui place l'entraîneur néerlandais dans une situation précaire à Anfield, alors que l'équipe peine à décrocher une place qualificative pour la Ligue des champions.

Alors que la direction soutiendrait Slot, l'ombre de Klopp a pesé lourd lors de ses récentes apparitions au stade. Klopp est récemment revenu à Anfield pour participer à un match caritatif spécial en faveur de la LFC Foundation, une initiative qui a ravivé la passion des supporters. Smicer, héros de la finale de la Ligue des champions 2005, estime que le lien entre l'Allemand et la ville de Liverpool reste indestructible, rendant un deuxième passage presque inévitable si l'occasion se présente.