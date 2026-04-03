AFP
Traduit par
Jürgen Klopp reprendra les rênes de Liverpool, alors qu'un ancien vainqueur de la Ligue des champions avec les Reds fait une prédiction « impossible »
Un retour émouvant à Anfield ?
L'ancienne star de Liverpool, Smicer, a suscité l'enthousiasme des supporters en prédisant que Klopp ne pourrait pas refuser un appel du club si celui-ci avait besoin de lui. Bien que Slot ait permis au club de remporter son 20e titre de Premier League la saison dernière, les Reds ont connu une saison 2025-2026 catastrophique. Liverpool occupe actuellement la cinquième place de la Premier League, ce qui place l'entraîneur néerlandais dans une situation précaire à Anfield, alors que l'équipe peine à décrocher une place qualificative pour la Ligue des champions.
Alors que la direction soutiendrait Slot, l'ombre de Klopp a pesé lourd lors de ses récentes apparitions au stade. Klopp est récemment revenu à Anfield pour participer à un match caritatif spécial en faveur de la LFC Foundation, une initiative qui a ravivé la passion des supporters. Smicer, héros de la finale de la Ligue des champions 2005, estime que le lien entre l'Allemand et la ville de Liverpool reste indestructible, rendant un deuxième passage presque inévitable si l'occasion se présente.
- AFP
Le facteur Klopp et le lien avec les supporters
Dans une interview accordée au site de paris sportifs BetVictor, Smicer a souligné l'aura unique dont Klopp continue de faire preuve chaque fois qu'il revient sur ses anciennes terres. « Il est très charismatique et incroyablement populaire auprès des supporters de Liverpool. C'était génial d'être à ses côtés, de lui parler. J'ai eu plusieurs occasions d'échanger avec lui. C'était fantastique », a expliqué Smicer, revenant sur l'héritage durable laissé par l'entraîneur.
« Il est très drôle, il a un bon sens de l’humour et il apporte toujours une super ambiance avec lui. C’était fantastique de le revoir. Grâce à lui, le stade était plein aussi. Je pense que les gens l'adorent à Anfield et ce fut une journée formidable. Si vous demandez à n'importe qui à Liverpool si Klopp devrait revenir un jour, tout le monde répondra oui, bien sûr. Il a quelque chose de spécial avec les supporters de Liverpool, la ville et le club de football. C'est certain, sans aucun doute. »
La pression s'intensifie sur Slot
La situation actuelle à Liverpool est bien loin des célébrations d’il y a un an. Les champions en titre ont peiné à trouver une certaine régularité tout au long de la saison, s’inclinant à 10 reprises sur leurs 31 matches de championnat. Ce passage à vide les oblige désormais à se battre pour décrocher une place parmi les quatre premiers, leur qualification pour la Ligue des champions étant désormais incertaine, alors qu’ils risquent également d’être éliminés des compétitions européennes.
Slot arrive à la dernière année du contrat de trois ans qu'il a signé en 2024, et selon certaines informations, la direction pourrait envisager un changement si les résultats ne s'améliorent pas immédiatement. Alors que le nom de Xabi Alonso a également été évoqué pour le poste, l'idée romantique d'un retour de Klopp commence à faire son chemin alors que les Reds cherchent à retrouver leur identité.
- AFP
La prédiction « impossible »
Smicer est convaincu que si les dirigeants de Liverpool décident de l'appeler, Klopp aura « impossible » de faire la sourde oreille. Le lien tissé au cours de neuf années couronnées de succès est tout simplement trop fort pour être ignoré. « Je pense que s'il souhaite revenir, il sera difficile de lui dire non. En fait, je pense que c'est impossible. Je pense qu'on le reverra un jour », a conclu Smicer.