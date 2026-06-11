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Jürgen Klopp recommande vivement que Danny Rohl, l’actuel entraîneur des Rangers, prenne les rênes d’un projet inattendu chez Red Bull
Selon les dernières informations, Jürgen Klopp envisagerait de confier le poste de directeur sportif de Salzbourg à Rohl.
Le turnover des entraîneurs au sein de l’empire Red Bull s’accélère. Après la nomination de Narcis Pelach à la tête du club japonais RB Omiya Ardija, tous les regards se tournent vers l’Autriche : le Red Bull Salzbourg cherche un nouvel entraîneur principal depuis le départ de Daniel Beichler. Selon le journal allemand Bild, Klopp, responsable des opérations footballistiques du groupe, a désigné Rohl comme candidat favori pour prendre les rênes, et le club souhaite finaliser cette nomination dans les plus brefs délais.
Cet Allemand de 37 ans jouit d’une excellente réputation sur le Vieux Continent et s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du moment. Son passé d’adjoint de Hansi Flick au Bayern Munich puis en équipe nationale lui a permis d’assimiler des principes tactiques de haut niveau que Klopp entend désormais transposer au sein de l’organisation Red Bull.
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Forger sa réputation à Glasgow
Arrivé aux Rangers en octobre 2025, Rohl est sous contrat jusqu’en 2028. Depuis son arrivée à Ibrox, il est crédité d’avoir stabilisé un club en manque de régularité, même si une série de blessures en fin de saison a finalement compromis ses chances de remporter le titre de champion d’Écosse. Malgré la durée de son engagement en Écosse, l’attrait du réseau Red Bull et le soutien personnel de Klopp pourraient s’avérer déterminants.
Le Red Bull Salzbourg cherche désespérément à retrouver le sommet du football autrichien après une décevante troisième place en championnat. Beichler, qui a succédé à Thomas Letsch en février, n’a pas réussi à inverser la tendance, comme l’illustre une humiliante défaite 3-1 contre Hartberg. Cette mauvaise passe a conduit le club à son plus mauvais classement depuis l’ère Red Bull, synonyme de non-qualification pour la Ligue des champions.
Une philosophie fondée sur la jeunesse
Klopp soutient la candidature de Rohl, séduit par sa philosophie de jeu limpide et son aptitude éprouvée à révéler les jeunes talents. Des atouts considérés comme indispensables pour le poste à Salzbourg, véritable pépinière du groupe Red Bull. D’après plusieurs sources, les Rangers auraient déjà été approchés pour évaluer la faisabilité et le coût d’un éventuel transfert.
Néanmoins, Rohl a déjà exprimé son contentement en Écosse. « Je me concentre ici, à Glasgow. J’aime ce poste car je peux disputer des titres ici, mais aussi au niveau international. C’est une très belle opportunité dont je profite pleinement », a déclaré l’entraîneur dans une récente interview.
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Des dossiers en suspens au sein du réseau Red Bull
Ce n'est pas la première fois que le nom de Rohl est évoqué au sein de la famille Red Bull. L'été dernier, il figurait déjà sur la short-list pour prendre les commandes de RB Leipzig, mais le club de Bundesliga avait finalement opté pour Ole Werner. Avec Klopp désormais en charge de trouver un nouveau coach à Salzbourg, l'opportunité de revenir dans le giron Red Bull pourrait enfin se concrétiser pour lui.