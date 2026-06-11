Le turnover des entraîneurs au sein de l’empire Red Bull s’accélère. Après la nomination de Narcis Pelach à la tête du club japonais RB Omiya Ardija, tous les regards se tournent vers l’Autriche : le Red Bull Salzbourg cherche un nouvel entraîneur principal depuis le départ de Daniel Beichler. Selon le journal allemand Bild, Klopp, responsable des opérations footballistiques du groupe, a désigné Rohl comme candidat favori pour prendre les rênes, et le club souhaite finaliser cette nomination dans les plus brefs délais.

Cet Allemand de 37 ans jouit d’une excellente réputation sur le Vieux Continent et s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du moment. Son passé d’adjoint de Hansi Flick au Bayern Munich puis en équipe nationale lui a permis d’assimiler des principes tactiques de haut niveau que Klopp entend désormais transposer au sein de l’organisation Red Bull.