Jürgen Klopp réagit aux rumeurs le donnant comme candidat au poste de sélectionneur de l'Allemagne et appelle à des changements structurels après l'élimination précoce de son équipe en Coupe du monde

Sous contrat jusqu’en 2028, Nagelsmann reste à la tête de la Mannschaft, mais les difficultés allemandes à percer le bloc défensif paraguayen ont ouvert un vaste débat national. Klopp a pointé un manque criant d’efficacité des créateurs, avant de prescrire à la Fédération allemande de football (DFB) une refonte complète de sa philosophie de formation, de la base au sommet.

Klopp a ajouté : « Il faut attaquer sur les ailes. Il n’y a pas d’autre solution. Nous savons tous à quel point ces joueurs sont doués, mais ils n’ont pas su le montrer sur le terrain. Dans trois mois, nous serons de nouveau en train de vanter les mérites de [Florian] Wirtz et [Jamal] Musiala, mais pas pour l’instant.

Le Paraguay avait l’occasion de créer l’exploit, tandis que l’Allemagne subissait la pression de devoir réussir. Dans les tribunes, chacun se disait : “Là, ils vont renverser la situation !” Mais nous ne l’avons pas fait. Nous leur avons laissé le champ libre.

« On peut parler de la DFB. Il faut absolument changer certaines choses. On peut commencer dès les moins de 10 ans et attendre quelques années pour voir quels seront les résultats. »