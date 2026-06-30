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Jürgen Klopp réagit aux rumeurs le donnant comme candidat au poste de sélectionneur de l'Allemagne et appelle à des changements structurels après l'élimination précoce de son équipe en Coupe du monde
L'Allemagne est éliminée
La « Mannschaft » a connu un désastre sportif monumental après avoir été éliminée du tournoi par une équipe classée 31 places derrière elle. Malgré un nombre record de 55 centres, l'équipe de Nagelsmann a manqué de précision devant le but et a fait match nul 1-1 au bout de 120 minutes, après l'égalisation de Kai Havertz en seconde mi-temps. Une séance de tirs au but en mort subite, éprouvante pour les nerfs, a finalement condamné les quadruples champions du monde à leur toute première élimination en Coupe du monde aux tirs au but.
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Klopp écarte l'hypothèse d'un départ immédiat
Invité sur Magenta TV, Jürgen Klopp, responsable mondial du football chez Red Bull, a été interrogé directement sur une éventuelle retour sur le banc pour « sauver » son pays.
L’ancien coach de Liverpool et du Borussia Dortmund a répondu : « Je n’y ai pas encore réfléchi. Je comprends que, quand on parle du poste de sélectionneur national, mon nom soit cité d’une manière ou d’une autre. Mais ce n’est pas le moment d’en parler sérieusement. Je n’ai rien à dire à ce sujet. J’ai un travail qui me plaît énormément. À ma connaissance, ce n’est pas un poste à temps partiel. »
Une approche tactique vivement critiquée
Sous contrat jusqu’en 2028, Nagelsmann reste à la tête de la Mannschaft, mais les difficultés allemandes à percer le bloc défensif paraguayen ont ouvert un vaste débat national. Klopp a pointé un manque criant d’efficacité des créateurs, avant de prescrire à la Fédération allemande de football (DFB) une refonte complète de sa philosophie de formation, de la base au sommet.
Klopp a ajouté : « Il faut attaquer sur les ailes. Il n’y a pas d’autre solution. Nous savons tous à quel point ces joueurs sont doués, mais ils n’ont pas su le montrer sur le terrain. Dans trois mois, nous serons de nouveau en train de vanter les mérites de [Florian] Wirtz et [Jamal] Musiala, mais pas pour l’instant.
Le Paraguay avait l’occasion de créer l’exploit, tandis que l’Allemagne subissait la pression de devoir réussir. Dans les tribunes, chacun se disait : “Là, ils vont renverser la situation !” Mais nous ne l’avons pas fait. Nous leur avons laissé le champ libre.
« On peut parler de la DFB. Il faut absolument changer certaines choses. On peut commencer dès les moins de 10 ans et attendre quelques années pour voir quels seront les résultats. »
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Une profonde remise en question structurelle nous attend
L’équipe d’Allemagne, abattue, doit désormais affronter un bilan sans pitié, tandis que la pression monte sur le staff technique et la direction. À l’approche du prochain cycle international, la DFB doit trancher : maintenir sa confiance dans la vision à long terme de Nagelsmann ou imposer des changements immédiats. De son côté, le Paraguay aborde avec une confiance débordante son huitième de finale historique à Philadelphie contre la France ou la Suède, sans se laisser impressionner par les reputations.