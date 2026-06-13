Jürgen Klopp réagit après les propos controversés d’un ancien entraîneur de Liverpool concernant Jamal Musiala

La polémique a enflé lorsque Matthäus a critiqué Klopp et Müller dans les médias. Il a rappelé que les qualités individuelles de Musiala étaient indispensables pour briller dans le tournoi, soulignant que le jeune joueur, déjà auteur de 42 sélections, neuf buts, trois Coupes du monde et sept Euros, possédait une solide expérience des grandes compétitions. Surpris par l’idée de le laisser sur le banc, il a déclaré :

« [Klopp] devrait le savoir mieux que quiconque : pour réussir sa Coupe du monde, l’Allemagne a besoin des qualités d’un Musiala », a-t-il déclaré. « Ses commentaires ne facilitent pas la tâche de Nagelsmann. J’aimerais savoir ce que Klopp aurait dit si un expert lui avait conseillé de laisser l’un de ses titulaires sur le banc avant un match important de Ligue des champions. Une telle ingérence est mal perçue, surtout parmi les entraîneurs. »

Klopp a toutefois insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune malveillance derrière cet exercice tactique.

« Il y a manifestement eu quelques malentendus, nous devons simplement clarifier cela. On nous a demandé de composer une équipe. Nous voulions juste montrer qu’il existe d’autres possibilités, ce qui est normal », a ajouté Klopp. Il a souligné que cet exercice visait à explorer la profondeur de l’effectif plutôt qu’à remettre en cause le talent incontestable de Musiala ou sa place dans l’équipe.