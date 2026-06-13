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Jürgen Klopp réagit après les propos controversés d’un ancien entraîneur de Liverpool concernant Jamal Musiala
Klopp apporte des précisions sur ses propos concernant Musiala
Dans son rôle de commentateur pour la Coupe du monde 2026, Jürgen Klopp s’est retrouvé au cœur d’un débat animé après avoir proposé, aux côtés de Thomas Müller, une composition d’équipe expérimentale. L’ancien entraîneur de Liverpool a suggéré que l’attaquant de Stuttgart, Deniz Undav, pourrait être titularisé au détriment de la star du Bayern Munich, Jamal Musiala, pour le match d’ouverture de l’Allemagne contre Curaçao.
Interrogé sur Magenta TV au sujet de la polémique, l’ancien coach des Reds a clarifié sa position : « On nous a signalé que cela avait fait l’objet de quelques discussions. Je côtoie des personnes occupant des postes de direction depuis 25 ans. Ce que l’on dit est important, mais ce que comprend la personne à qui on s’adresse l’est bien plus. »
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Réagir à la polémique autour de Matthaus
La polémique a enflé lorsque Matthäus a critiqué Klopp et Müller dans les médias. Il a rappelé que les qualités individuelles de Musiala étaient indispensables pour briller dans le tournoi, soulignant que le jeune joueur, déjà auteur de 42 sélections, neuf buts, trois Coupes du monde et sept Euros, possédait une solide expérience des grandes compétitions. Surpris par l’idée de le laisser sur le banc, il a déclaré :
« [Klopp] devrait le savoir mieux que quiconque : pour réussir sa Coupe du monde, l’Allemagne a besoin des qualités d’un Musiala », a-t-il déclaré. « Ses commentaires ne facilitent pas la tâche de Nagelsmann. J’aimerais savoir ce que Klopp aurait dit si un expert lui avait conseillé de laisser l’un de ses titulaires sur le banc avant un match important de Ligue des champions. Une telle ingérence est mal perçue, surtout parmi les entraîneurs. »
Klopp a toutefois insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune malveillance derrière cet exercice tactique.
« Il y a manifestement eu quelques malentendus, nous devons simplement clarifier cela. On nous a demandé de composer une équipe. Nous voulions juste montrer qu’il existe d’autres possibilités, ce qui est normal », a ajouté Klopp. Il a souligné que cet exercice visait à explorer la profondeur de l’effectif plutôt qu’à remettre en cause le talent incontestable de Musiala ou sa place dans l’équipe.
Aucune critique n’est à formuler
Klopp a tenu à préciser que son analyse ne constituait pas une critique d’un joueur en particulier ni de l’encadrement de l’équipe nationale. Il a réitéré son admiration pour Musiala, tout en reconnaissant que le joueur avait manqué beaucoup de temps de jeu récemment – après avoir subi une grave blessure lors de la Coupe du monde des clubs à l’été 2025 qui l’a écarté des terrains pendant une longue période, le limitant à seulement 24 apparitions et cinq buts toutes compétitions confondues la saison dernière – ce qui pourrait affecter son rythme en début de tournoi.
« Il n’y avait absolument aucune critique là-dedans. Qui devrions-nous critiquer ? Ils n’ont pas encore joué. Ni l’entraîneur, ni l’équipe. Et certainement pas Musiala, que tout le monde adore, y compris nous », a précisé Klopp. « Nous voulons que le garçon retrouve très vite ses sensations, qu’il ait confiance en lui. Et bien sûr, ce n’est pas le cas pour le moment. Il a disputé trop peu de matchs pour cela. »
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Trouver le juste équilibre
Alors que l’hypothèse d’une utilisation d’Undav en « numéro 10 » était évoquée, Klopp a rappelé que ses priorités restaient la condition physique et la progression de Musiala. L’ancien coach du Borussia Dortmund a souligné que le rythme effréné d’une Coupe du monde moderne – notamment cette édition historique à 48 équipes, où l’Allemagne affrontera Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur dans le groupe E – imposait des rotations inévitables, même pour une star.
« Bien sûr, nous voulons tous que Musiala joue, mais il ne pourra pas disputer chaque match de la première à la dernière minute. Il doit encore progresser », a conclu Klopp. Auparavant, il avait justifié son choix tactique en déclarant : « Nous avons fait entrer Undav en jeu parce qu’il peut jouer au poste de numéro 10. »
Reste à savoir comment Julian Nagelsmann entend équilibrer ses atouts offensifs pour atteindre ses objectifs sur la scène internationale.