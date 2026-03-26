AFP
Traduit par
Jürgen Klopp réagit à l'annonce du départ de Mohamed Salah de Liverpool et fait une proposition audacieuse concernant Hugo Ekitike
- Getty Images
Klopp rend hommage à une icône d'Anfield
Suite à l'annonce selon laquelle Salah mettra fin cet été à ses neuf années passées sur la côte de Merseyside, Klopp a fait part de sa réaction personnelle face au départ de l'attaquant. Les deux hommes ont connu ensemble une période riche en trophées, et Klopp a révélé qu'il avait déjà pris contact avec le joueur de 33 ans depuis l'annonce officielle faite mardi.
S'adressant à The Anfield Wrap, Klopp a déclaré : « J'espère qu'il pourra terminer la saison en beauté. Nous avons échangé des SMS hier soir, mais j'espère vraiment qu'il profitera pleinement de la fin de saison. Je sais toutefois que Mo ne pourra en profiter pleinement que s'il gagne des matchs et marque des buts. J'espère sincèrement que lors de la dernière journée, vous aurez tous le sourire aux lèvres, que vous serez heureux et reconnaissants d'avoir fait partie de l'une des carrières les plus incroyables qui soient. »
- Getty Images Sport
L'héritage du roi d'Égypte
On ne saurait trop insister sur l’impact de Salah à Liverpool, puisqu’il a inscrit 255 buts en 435 matches depuis son arrivée en provenance de la Roma en 2017. Klopp a souligné la remarquable régularité qui a propulsé Salah à la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club, derrière Ian Rush et Roger Hunt. L'Allemand a laissé entendre que les chiffres de Salah sont si élevés qu'ils ne seront peut-être jamais égalés, même s'il a cité un nom surprenant qui pourrait théoriquement lui disputer la première place.
Klopp a déclaré : « D'où il vient, ce qu'il a traversé et ce qu'il nous a apporté, c'est incroyable. Quand on travaille avec lui, la perspective globale est tout simplement ridicule, des chiffres inégalés. On sera peut-être là dans 10 ans, peut-être qu'[Hugo] Ekitike [battra son record], mais ce sera difficile. L'un des plus grands joueurs de tous les temps quitte le club cet été, voyons où il atterrira ensuite. »
Un partenariat pour les générations à venir
La relation entre Salah et Klopp a été le pilier d’une grande partie des récents succès de Liverpool, notamment leur victoire en Ligue des champions en 2019 et leur premier titre de Premier League en 2020. Klopp a admis qu’il avait lui-même été stupéfait par le niveau de performance que Salah a maintenu tout au long de leurs années passées ensemble à Anfield.
« Ce fut une joie, un défi, un travail acharné de part et d’autre (de travailler avec lui), un résultat incroyable », a ajouté Klopp. « Je n’aurais jamais imaginé qu’une telle chose soit possible, les chiffres qu’il a produits, ses performances, dont certaines resteront sans doute inégalées. Je repense déjà à tout cela et je n’arrive pas à croire qu’une telle chose ait été possible. Les buts qu’il a marqués, la régularité dont il a fait preuve, son envie et sa soif de s’améliorer sans cesse. »
- Getty Images Sport
Incertitude quant à la prochaine destination de Salah
Alors que le dernier match de Salah à Anfield devrait avoir lieu contre Brentford le 24 mai, les spéculations vont déjà bon train quant à sa prochaine destination. La Pro League saoudienne reste une candidate sérieuse pour le recruter, même si l'intérêt de la MLS s'est également manifesté. Malgré tout ce bruit, l'agent de Salah, Ramy Abbas, reste catégorique : aucune décision n'a encore été prise.
Abbas a publié un communiqué dans lequel il déclare : « Nous ne savons pas où Mohamed jouera la saison prochaine. Personne d'autre ne le sait. » Pour l'instant, l'attention reste focalisée sur une grande finale à Liverpool, Salah cherchant toujours à faire ses adieux en beauté alors que l'équipe actuelle d'Arne Slot se prépare pour un quart de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain et un match des quarts de finale de la FA Cup contre Manchester City.