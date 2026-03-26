Jürgen Klopp réagit à l'annonce du départ de Mohamed Salah de Liverpool et fait une proposition audacieuse concernant Hugo Ekitike

Suite à l'annonce selon laquelle Salah mettra fin cet été à ses neuf années passées sur la côte de Merseyside, Klopp a fait part de sa réaction personnelle face au départ de l'attaquant. Les deux hommes ont connu ensemble une période riche en trophées, et Klopp a révélé qu'il avait déjà pris contact avec le joueur de 33 ans depuis l'annonce officielle faite mardi.

S'adressant à The Anfield Wrap, Klopp a déclaré : « J'espère qu'il pourra terminer la saison en beauté. Nous avons échangé des SMS hier soir, mais j'espère vraiment qu'il profitera pleinement de la fin de saison. Je sais toutefois que Mo ne pourra en profiter pleinement que s'il gagne des matchs et marque des buts. J'espère sincèrement que lors de la dernière journée, vous aurez tous le sourire aux lèvres, que vous serez heureux et reconnaissants d'avoir fait partie de l'une des carrières les plus incroyables qui soient. »