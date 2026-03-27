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Jürgen Klopp prévient Liverpool qu'il sera impossible de remplacer Mohamed Salah après l'annonce fracassante de son départ
Un héritage unique à Anfield
À la veille de son retour à Anfield pour un match caritatif des légendes, Klopp a livré une analyse poignante de la vie après Salah. Suite à l'annonce du départ du joueur de 33 ans de Merseyside à la fin de la saison, son ancien entraîneur est revenu sur l'impact considérable qu'a eu le « roi égyptien » depuis 2017.
« J’ai dû prendre le temps de réaliser ce que le départ de Mo signifie », a admis Klopp. « Je regarde déjà les choses de l’extérieur, alors je lui ai envoyé un message pour lui dire ce que je pensais. Je suis vraiment heureux et fier d’avoir fait partie de toute cette aventure. Mon Dieu, quel joueur ! »
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Une recherche impossible d'un successeur
Si Liverpool a su faire face aux départs de Sadio Mané et de Roberto Firmino, Klopp estime que remplacer Salah est une tâche d’une tout autre ampleur. Avec 377 actions décisives en 435 matches, Klopp affirme que les statistiques de l’Égyptien sur l’aile sont sans précédent.
« Ce type de joueur est irremplaçable », a poursuivi Klopp. « Il y aura un vide que quelqu’un comblera, mais ce joueur en particulier, Mo Salah ? Je ne suis même pas sûr qu’il en existe un autre. Les chiffres qu’il affiche en tant qu’ailier sont incroyables. »
Réflexion sur l'intensité et les « limites »
La relation entre les deux hommes était réputée pour son intensité, marquée par une obsession commune pour la victoire qui donnait parfois lieu à des désaccords publics. Klopp affirme que ces moments n’étaient que le corollaire de la gestion de talents d’élite.
« Un excellent coéquipier, un type formidable – mais pas très agréable quand il ne marque pas », a ajouté Klopp. « Les joueurs exceptionnels sont un défi, mais nous n’avons jamais perdu le respect que nous avions l’un pour l’autre. C’est ce que j’apprécie vraiment. »
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Mise en garde contre la poursuite des chimères
Alors que Liverpool se prépare à un avenir sans son meilleur buteur de l'ère moderne, le conseil de Klopp est simple : ne cherchez pas à trouver un clone à l'identique. Il a exhorté le club à évoluer plutôt qu'à regarder en arrière.
« Si c'est impossible, pourquoi essayer ? N'essayez pas de courir après des ombres. Trouvez une nouvelle façon de jouer », a-t-il conclu. « Je ne serais pas surpris s'il jouait encore six ou sept ans. C'est un grand de tous les temps. »