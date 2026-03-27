Jürgen Klopp prévient Liverpool qu'il sera impossible de remplacer Mohamed Salah après l'annonce fracassante de son départ

À la veille de son retour à Anfield pour un match caritatif des légendes, Klopp a livré une analyse poignante de la vie après Salah. Suite à l'annonce du départ du joueur de 33 ans de Merseyside à la fin de la saison, son ancien entraîneur est revenu sur l'impact considérable qu'a eu le « roi égyptien » depuis 2017.

« J’ai dû prendre le temps de réaliser ce que le départ de Mo signifie », a admis Klopp. « Je regarde déjà les choses de l’extérieur, alors je lui ai envoyé un message pour lui dire ce que je pensais. Je suis vraiment heureux et fier d’avoir fait partie de toute cette aventure. Mon Dieu, quel joueur ! »