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Jürgen Klopp officialise son arrivée imminente à la tête de la sélection allemande, après avoir conclu un accord de départ « généreux » avec le groupe Red Bull
Klopp affirme que le transfert est sur le point d'être finalisé.
Klopp a confirmé qu’il allait prendre les rênes de l’équipe d’Allemagne, un accord avec Red Bull ayant levé le principal obstacle à sa nomination. Âgé de 59 ans et devenu directeur mondial du football de Red Bull début 2025, il a indiqué que les discussions progressaient bien.
Si les dernières formalités sont réglées, il pourrait être officiellement présenté vendredi comme nouveau sélectionneur de l’Allemagne, marquant ainsi son retour à la direction d’une équipe après son départ de Liverpool en 2024.
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Klopp fait le point sur ses progrès en vue de prendre les rênes de l'équipe d'Allemagne
Interrogé par MagentaTV, Jürgen Klopp a confirmé que le dossier n’était pas encore bouclé, tout en se disant optimiste quant à une issue proche. « Rien n’est encore définitif, mais les discussions se poursuivent et tout évolue dans la bonne direction », a expliqué l’entraîneur allemand. « J’ai trouvé un accord avec Red Bull, un accord très généreux, donc il n’y a plus d’obstacle. »
Il précise toutefois que les discussions au sein de la DFB doivent encore aboutir avant toute officialisation : « De nombreux points restent à régler, car nous traitons avec une instance dirigeante et de nombreuses personnes doivent être informées. Rien n’est encore acté, mais nous sommes proches d’une annonce. L’idéal serait de conclure d’ici quelques jours. »
Gotze apporte son soutien à son ancien mentor
L’annonce a suscité un accueil enthousiaste au sein de la communauté footballistique allemande, notamment chez d’anciennes stars ayant brillé sous la houlette de Klopp. Mario Götze, héros du sacre allemand à la Coupe du monde 2014, estime que son ancien mentor à Dortmund est l’homme de la situation pour redonner un nouvel élan à la sélection nationale.
« Ce qu’il comprend, et que beaucoup d’autres entraîneurs ne saisissent pas toujours, c’est l’art de gérer les gens », a expliqué Götze dans une interview accordée à The Athletic. « Gérer les joueurs, gérer les attentes, rassembler tout le monde pour former un ensemble cohérent : il a parfaitement intégré ces principes.
Il sait exactement ce qu’il veut et l’exige. C’est la raison de son immense succès. J’ai lu une interview de son passage à Liverpool : il expliquait qu’il devait réunir des joueurs qui s’appréciaient pour qu’ils donnent 120 % d’eux-mêmes au lieu de 100 %. C’est exactement ce qu’il a fait. »
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L'Allemagne place ses espoirs en Klopp pour orchestrer le renouveau de la sélection.
L’Allemagne veut tourner la page après un passage à vide ponctué de trois Coupes du monde décevantes. La DFB a donc choisi Jürgen Klopp pour orchestrer la reconstruction de la Mannschaft. Ses succès à Mayence, au Borussia Dortmund et à Liverpool en font l’un des entraîneurs les plus respectés du circuit.
Il devrait également réorganiser la structure technique de l’équipe nationale afin de constituer un staff capable de mettre en œuvre le style de jeu à haute intensité qui a caractérisé sa carrière en club. Le directeur sportif Rudi Völler conservera son poste, garantissant ainsi la continuité au sein de la DFB.
Les dernières discussions entre Klopp et la DFB devraient aboutir dans les prochains jours. Si tout se déroule comme prévu, l’Allemagne nommera officiellement son nouveau sélectionneur avant de se concentrer sur la constitution de son staff technique et le début des préparatifs pour la prochaine phase de reconstruction de l’équipe nationale.
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