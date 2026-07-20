Jürgen Klopp officialise son arrivée imminente à la tête de la sélection allemande, après avoir conclu un accord de départ « généreux » avec le groupe Red Bull

L’annonce a suscité un accueil enthousiaste au sein de la communauté footballistique allemande, notamment chez d’anciennes stars ayant brillé sous la houlette de Klopp. Mario Götze, héros du sacre allemand à la Coupe du monde 2014, estime que son ancien mentor à Dortmund est l’homme de la situation pour redonner un nouvel élan à la sélection nationale.

« Ce qu’il comprend, et que beaucoup d’autres entraîneurs ne saisissent pas toujours, c’est l’art de gérer les gens », a expliqué Götze dans une interview accordée à The Athletic. « Gérer les joueurs, gérer les attentes, rassembler tout le monde pour former un ensemble cohérent : il a parfaitement intégré ces principes.

Il sait exactement ce qu’il veut et l’exige. C’est la raison de son immense succès. J’ai lu une interview de son passage à Liverpool : il expliquait qu’il devait réunir des joueurs qui s’appréciaient pour qu’ils donnent 120 % d’eux-mêmes au lieu de 100 %. C’est exactement ce qu’il a fait. »



