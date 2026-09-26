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Jürgen Klopp ne peut pas résister à une blague ! Le sélectionneur de l’Allemagne taquine la star de Barcelone Karim Adeyemi avant de rapidement le couvrir d’éloges
Klopp trouve de l’humour dans son absence en Ligue des nations
Klopp est bien connu pour sa personnalité charismatique, et il en a encore fait la démonstration lors d’une récente conférence de presse en évoquant la forme actuelle de Karim Adeyemi. L’attaquant du Barça, arrivé en Catalogne en provenance du Borussia Dortmund lors du mercato estival, s’est retrouvé sous le feu des projecteurs après une grosse occasion manquée lors du match nul 1-1 de l’Allemagne contre les Pays-Bas.
Lors de cette rencontre à la Johan Cruijff ArenA, Adeyemi a tiré au-dessus à bout portant après une passe de Nathaniel Brown, manquant ainsi l’occasion d’offrir à l’Allemagne un avantage décisif de deux buts.
Lorsque les journalistes ont interrogé le sélectionneur sur cette occasion gâchée, Klopp n’a pas pu résister à un petit tacle plein d’humour envers son joueur. Avec son rire caractéristique, le technicien a répondu : « J’étais justement sur le point de demander : quel raté ? » C’était un moment de légèreté qui a mis en évidence l’atmosphère détendue que Klopp cherche à instaurer au sein de la sélection nationale.
Cependant, il s’est empressé de défendre les qualités techniques du joueur de 24 ans, soulignant que cette erreur était une anomalie pour un joueur de ce calibre. « Normalement, il l’aurait mise au fond, même si le ballon avait rebondi et était arrivé vite », a ajouté Klopp, en insistant sur le fait que l’attaquant possède habituellement le sang-froid nécessaire au plus haut niveau. »
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La résilience mentale et le « package complet »
Au-delà des plaisanteries, Klopp a parlé sérieusement des obstacles psychologiques que de jeunes joueurs comme Adeyemi doivent surmonter lorsqu’ils évoluent dans des clubs d’élite et en sélection nationale. Il a reconnu que manquer de telles occasions aussi importantes peut peser lourdement dans l’esprit d’un footballeur, surtout sous les projecteurs de la Ligue des nations. « Gérer cela est le plus grand défi dans la vie d’un footballeur, mais nous y travaillons. Il a eu beaucoup de très bons moments », a expliqué Klopp.
L’entraîneur a exprimé sa véritable affection pour le caractère et les qualités du joueur, déclarant aux médias : « C’est un gars merveilleux et une personne très agréable. J’aime vraiment l’ensemble de ce qu’il apporte. Je connais peu de personnes capables de choisir de contrôler le ballon du pied gauche ou du pied droit quand elles sont en course. Et il a une vitesse incroyable. Karim apporte énormément. Peut-il mieux jouer ? Oui ! Mais cela aurait pu être bien pire. On continue d’avancer ! »
Gérer les attentes autour de Wirtz
Adeyemi n’est pas la seule star de premier plan que Klopp gère actuellement avec précaution, puisque le sélectionneur de l’Allemagne a également évoqué la situation autour de Florian Wirtz. Le meneur de jeu de Liverpool a été ajouté tardivement au groupe après une blessure de Jamal Musiala, et Klopp a été interrogé sur la possibilité de lancer immédiatement Wirtz dans le onze de départ pour la prochaine rencontre contre la Grèce.
Klopp a écarté l’idée de précipiter l’ancien joueur du Bayer Leverkusen, déclarant : « Ce serait la pire chose que nous puissions faire maintenant », cherchant ainsi à protéger la condition physique et la forme du joueur sur le long terme.
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En vue de la rencontre contre la Grèce
Alors que l'Allemagne se prépare à affronter la Grèce lors de son prochain match de Ligue des nations, Klopp cherche à concilier le besoin de résultats avec la nécessité d'intégrer efficacement ses attaquants vedettes. Le sélectionneur de l'Allemagne a conclu en réaffirmant son attachement à la confiance de ses joueurs, déclarant : « Nous ne pouvons pas faire plus que l'intégrer à notre équipe avec suffisamment de temps d'entraînement et lui donner progressivement de la confiance, de bonnes sensations et, idéalement, des expériences positives. »
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