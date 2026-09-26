Jürgen Klopp ne peut pas résister à une blague ! Le sélectionneur de l’Allemagne taquine la star de Barcelone Karim Adeyemi avant de rapidement le couvrir d’éloges

Klopp est bien connu pour sa personnalité charismatique, et il en a encore fait la démonstration lors d’une récente conférence de presse en évoquant la forme actuelle de Karim Adeyemi. L’attaquant du Barça, arrivé en Catalogne en provenance du Borussia Dortmund lors du mercato estival, s’est retrouvé sous le feu des projecteurs après une grosse occasion manquée lors du match nul 1-1 de l’Allemagne contre les Pays-Bas.

Lors de cette rencontre à la Johan Cruijff ArenA, Adeyemi a tiré au-dessus à bout portant après une passe de Nathaniel Brown, manquant ainsi l’occasion d’offrir à l’Allemagne un avantage décisif de deux buts.

Lorsque les journalistes ont interrogé le sélectionneur sur cette occasion gâchée, Klopp n’a pas pu résister à un petit tacle plein d’humour envers son joueur. Avec son rire caractéristique, le technicien a répondu : « J’étais justement sur le point de demander : quel raté ? » C’était un moment de légèreté qui a mis en évidence l’atmosphère détendue que Klopp cherche à instaurer au sein de la sélection nationale.

Cependant, il s’est empressé de défendre les qualités techniques du joueur de 24 ans, soulignant que cette erreur était une anomalie pour un joueur de ce calibre. « Normalement, il l’aurait mise au fond, même si le ballon avait rebondi et était arrivé vite », a ajouté Klopp, en insistant sur le fait que l’attaquant possède habituellement le sang-froid nécessaire au plus haut niveau. »