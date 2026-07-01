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Nagelsmann KloppGetty Images
Daniel Buse

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Jürgen Klopp manifeste une « grande volonté » : selon plusieurs sources, le sélectionneur de la DFB, Julian Nagelsmann, serait sur le point d'être démis de ses fonctions après l'élimination prématurée de l'Allemagne lors de la Coupe du monde

Coupe du monde
Allemagne
J. Nagelsmann
J. Klopp

Après l’élimination humiliante de l’Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde, le sélectionneur Julian Nagelsmann pourrait être rapidement limogé et remplacé par Jürgen Klopp.

Selon Bild, le départ de l’entraîneur de 38 ans sera acté « rapidement ». La décision émane du président de la DFB Bernd Neuendorf, du vice-président Hans-Joachim Watzke, du directeur sportif Rudi Völler et du directeur général Andreas Rettig. Le quatuor souhaite toutefois s’entretenir une dernière fois avec le sélectionneur national afin que Nagelsmann puisse exposer sa vision des causes de cet échec. 

Lundi, la Mannschaft a été éliminée par le Paraguay après un match nul 1-1 et une défaite 3-4 aux tirs au but, signant ainsi une troisième Coupe du monde consécutive sans atteindre les huitièmes de finale. 

  • À peine l’Allemagne éliminée de la Coupe du monde, de nombreux experts réclamaient déjà la tête de Nagelsmann. Jürgen Klopp, alors consultant pour Magenta TV lors du tournoi nord-américain, s’était distingué avant même le premier match des Allemands par des remarques acerbes à l’égard du sélectionneur. 

    Selon le quotidien, l’homme de 59 ans serait désormais sur le point de devenir le nouveau sélectionneur national. « Tout plaide en faveur de Jürgen Klopp », écrit le journal, qui évoque une « grande disponibilité » de l’ancien coach pour prendre les rênes de l’équipe en cas d’« urgence nationale ». Depuis début 2025, l’ancien coach du Borussia Dortmund et du FC Liverpool occupe le poste de « Head of Global Soccer » chez Red Bull. 

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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Julian Nagelsmann vivement critiqué pour sa communication

    Julian Nagelsmann avait déjà essuyé des critiques pour sa communication avant même le début du tournoi. Il n’avait en effet prévu pour Deniz Undav qu’un rôle de remplaçant et l’avait fait savoir plusieurs mois avant la compétition. Au poste de gardien, il avait d’abord fait confiance à Oliver Baumann (Hoffenheim), mais, à l’insu de l’intéressé, il s’était ensuite efforcé d’organiser le retour de Manuel Neuer (Bayern Munich), information dont Baumann n’a pris connaissance qu’après la dernière journée de Bundesliga. Lors de la Coupe du monde, c’est finalement Neuer qui s’est retrouvé dans les cages, sans toutefois briller.

    Après une victoire convaincante 7-1 pour son premier match contre Curaçao, l’équipe de la DFB a peiné face à la Côte d’Ivoire, avant qu’un doublé tardif d’Undav ne renverse la situation pour une victoire 2-1. Lors du troisième match de poule, sans enjeu, elle s’est inclinée 1-2 face à l’Équateur après une prestation médiocre. En seizièmes de finale, malgré une large possession, la Nationalmannschaft n’a pas réussi à se créer de véritables occasions et a finalement été éliminée aux tirs au but. 