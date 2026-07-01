Selon Bild, le départ de l’entraîneur de 38 ans sera acté « rapidement ». La décision émane du président de la DFB Bernd Neuendorf, du vice-président Hans-Joachim Watzke, du directeur sportif Rudi Völler et du directeur général Andreas Rettig. Avant de statuer, le quatuor entend toutefois s’entretenir une dernière fois avec le sélectionneur pour que Nagelsmann expose sa vision des raisons de cet échec.

Lundi, la Mannschaft a été éliminée par le Paraguay après un match nul 1-1 et une défaite 3-4 aux tirs au but, signant ainsi sa troisième Coupe du monde consécutive sans atteindre les huitièmes de finale.