Selon Bild, le départ de l’entraîneur de 38 ans sera acté « rapidement ». La décision émane du président de la DFB Bernd Neuendorf, du vice-président Hans-Joachim Watzke, du directeur sportif Rudi Völler et du directeur général Andreas Rettig. Avant de statuer, le quatuor entend toutefois s’entretenir une dernière fois avec le sélectionneur pour que Nagelsmann expose sa vision des causes de cet échec.

Lundi, la Mannschaft a été éliminée par le Paraguay après un match nul 1-1 et une défaite 3-4 aux tirs au but, ratant ainsi pour la troisième Coupe du monde consécutive l’accès aux huitièmes de finale.