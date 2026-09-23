Alors que l’équipe nationale d’Allemagne préparait son énorme affrontement de Ligue des nations contre les Pays-Bas, Klopp affichait une humeur rayonnante. Le technicien de 59 ans, qui s’apprête à prendre son premier grand poste depuis son départ d’Anfield, a pris un moment pour s’adresser aux médias lors de la dernière séance d’entraînement du groupe. Interrogé sur ce duel face à la sélection néerlandaise, désormais entraînée par l’icône du FC Barcelone Xavi, Klopp n’a pas pu résister à une pique pleine d’humour sur la familiarité de l’Espagnol avec son propre effectif. Klopp a souligné l’ironie de voir deux nouveaux sélectionneurs commencer leur mandat au même moment, tout en laissant entendre qu’il pouvait avoir l’avantage en matière de connaissance des joueurs.

« J’ai appris très tôt à ne pas m’inquiéter des choses que l’on ne peut pas changer. Je ne saurais même pas contre qui je préférerais jouer en ce moment. C’est un adversaire très solide avec un nouvel entraîneur. Ce qui est bien, c’est que nous sommes tous les deux exactement dans la même situation. Nous nous sommes rencontrés lundi et nous jouons jeudi. Et l’entraîneur connaît les joueurs grâce à la télévision. Moi, je connais personnellement davantage de joueurs néerlandais que Xavi. Est-ce que c’est un avantage ? Je ne sais pas, mais cela reste un fait », a déclaré Klopp aux journalistes.