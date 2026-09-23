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Jürgen Klopp lance une petite pique à la légende du Barça Xavi avant le choc de l’Allemagne en Ligue des nations contre les Pays-Bas
Klopp se moque de la connaissance de l’effectif de Xavi
Alors que l’équipe nationale d’Allemagne préparait son énorme affrontement de Ligue des nations contre les Pays-Bas, Klopp affichait une humeur rayonnante. Le technicien de 59 ans, qui s’apprête à prendre son premier grand poste depuis son départ d’Anfield, a pris un moment pour s’adresser aux médias lors de la dernière séance d’entraînement du groupe. Interrogé sur ce duel face à la sélection néerlandaise, désormais entraînée par l’icône du FC Barcelone Xavi, Klopp n’a pas pu résister à une pique pleine d’humour sur la familiarité de l’Espagnol avec son propre effectif. Klopp a souligné l’ironie de voir deux nouveaux sélectionneurs commencer leur mandat au même moment, tout en laissant entendre qu’il pouvait avoir l’avantage en matière de connaissance des joueurs.
« J’ai appris très tôt à ne pas m’inquiéter des choses que l’on ne peut pas changer. Je ne saurais même pas contre qui je préférerais jouer en ce moment. C’est un adversaire très solide avec un nouvel entraîneur. Ce qui est bien, c’est que nous sommes tous les deux exactement dans la même situation. Nous nous sommes rencontrés lundi et nous jouons jeudi. Et l’entraîneur connaît les joueurs grâce à la télévision. Moi, je connais personnellement davantage de joueurs néerlandais que Xavi. Est-ce que c’est un avantage ? Je ne sais pas, mais cela reste un fait », a déclaré Klopp aux journalistes.
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L’entraîneur se prépare à des tactiques inédites
Malgré une petite pique lancée à la situation, Klopp a reconnu que son groupe se préparait à l'inconnu, admettant qu'il ne savait pas encore comment son adversaire allait s'organiser. Il a néanmoins réaffirmé la volonté de son équipe de produire un football de qualité, préférant ne pas dévoiler de détails tactiques avant le coup de sifflet final, tout en précisant qu'elle comptait elle aussi réserver quelques surprises.
« Nous sommes assis ici et nous ne savons même pas ce que fait l'adversaire. Que nous voulions jouer un bon football, c'est clair. Vous pouvez tous imaginer ce que nous voulons voir, mais j'en parlerai après le match. Nous voulons aussi être un peu surprenants », a déclaré Klopp.
Construire le système sous contrainte de temps
La préparation de cette rencontre à très fort enjeu a donné lieu à d’intenses briefings tactiques, Klopp cherchant à mettre en place sa philosophie dans un délai très court. Conscient que prendre en main un nouvel effectif exige une communication constante au début, Klopp a imposé un programme rigoureux de réunions en soirée à la suite les unes des autres et de causeries avant les séances afin que les joueurs assimilent rapidement son système.
« Nous avons eu beaucoup de réunions. Je suis nouveau, donc il faut parler un peu plus au début. Réunion lundi soir, réunion hier soir, à l’instant. Ensuite, nous nous entraînons maintenant et nous prendrons l’avion plus tard. Jusqu’ici, tout va bien », a noté Klopp.
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Retrouver ses sensations après deux ans d’absence
Pour Klopp, cette semaine marque une étape importante dans sa carrière personnelle. Après s’être éloigné des exigences incessantes de la Premier League, il a passé plus de deux ans loin du quotidien du terrain d’entraînement. Si certains pourraient s’attendre à une période d’adaptation après une si longue absence, le technicien allemand a insisté sur le fait que ses instincts d’entraîneur restent aussi affûtés que jamais.
« Je ne sais pas si quelque chose s’est un peu rouillé, mais je pense que ça va. Je n’ai pas mis les pieds sur un terrain d’entraînement depuis deux ans et trois mois. Mais c’est un peu comme faire du vélo, tout est toujours là », a déclaré Klopp.
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